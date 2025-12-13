Pubblicità
Noslin Parma LazioGetty Images
Stefano Silvestri

Parma-Lazio 0-1, pagelle e tabellino: Zaccagni e Basic creano problemi, Noslin li risolve, Pellegrino lotta ma non basta

I biancocelesti rimangono prima in 10 e poi in 9 uomini, ma nel finale riescono incredibilmente a espugnare il Tardini: decide un guizzo dell'olandese su errore di Valenti.

La Lazio vince 1-0 una partita epica al Tardini: in 10 uomini per più di un tempo, in 9 per più di un quarto d'ora. A punire il Parma è Tijjani Noslin, proprio quando nessuno se lo sarebbe mai atteso. 

Primo tempo con qualche occasione da una parte e dall'altra: Provedel è bravo a respingere un sinistro di Bernabé, Corvi lo imita chiudendo la porta a un sinistro di Basic. Più qualche altro brivido di qua e di là, come un salvataggio sulla linea di Estevez su Marusic.

La prima svolta della gara accade a pochi minuti dall'intervallo: Zaccagni interviene in maniera scomposta e con la gamba alta su Estevez e viene espulso direttamente, decisione non modificata dalla Sala VAR.

Il Parma non riesce a far valere la superiorità numerica e crea pochissimo dalle parti di Provedel. Anche Basic prova ad aiutarlo, facendosi cacciare a sua volta al 77' per una reazione su Estevez. Ma a segnare poco dopo è la Lazio: il neo entrato Noslin vince il duello con Valenti, aggira Corvi e a porta vuota trova col sinistro il decisivo 0-1. A nulla servono gli assalti finali della squadra di Cuesta: bravissimo Provedel su Estevez, poi poco altro.

In classifica, la Lazio sale momentaneamente all'ottavo posto dietro alla Juventus. Il Parma, invece, resta quartultimo momentaneamente a +4 sulla zona retrocessione.

  • PAGELLE PARMA

    PARMA (4-3-2-1): Corvi 6; Britschgi 6, Delprato 6 (46' Troilo 6), Valenti 5, Valeri 6,5; Bernabé 6, Estevez 6,5, Keita 5,5 (86' Djuric); Oristanio 5 (70' Ondrejka 5,5), Benedyczak 5 (77' Cutrone s.v.); Pellegrino 6. All. Cuesta 5,5

  • PAGELLE LAZIO

    LAZIO (4-3-3): Provedel 6,5; Marusic 6, Patric 6,5 (70' Provstgaard 6,5), Romagnoli 6,5, Pellegrini 6,5; Guendouzi 6, Cataldi 6,5 (89' Vecino s.v.), Basic 5; Cancellieri 5,5 (70' Dele-Bashiru 6), Castellanos 5,5 (70' Noslin 7), Zaccagni 4,5. All. Sarri

  • TABELLINO PARMA-LAZIO

    PARMA-LAZIO 0-1

    Marcatori: 82' Noslin

    PARMA (4-3-2-1): Corvi; Britschgi, Delprato (46' Troilo), Valenti, Valeri; Bernabé, Estevez, Keita (86' Djuric); Oristanio (70' Ondrejka), Benedyczak (77' Cutrone); Pellegrino. All. Cuesta

    LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric (70' Provstgaard), Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi (89' Vecino), Basic; Cancellieri (70' Dele-Bashiru), Castellanos (70' Noslin), Zaccagni. All. Sarri

    Arbitro: Marchetti

    Ammoniti: Valeri, Cancellieri, Estevez

    Espulsi: 42' Zaccagni, 78' Basic

