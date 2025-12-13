Parma-Lazio 0-1, pagelle e tabellino: Zaccagni e Basic creano problemi, Noslin li risolve, Pellegrino lotta ma non basta

La Lazio vince 1-0 una partita epica al Tardini: in 10 uomini per più di un tempo, in 9 per più di un quarto d'ora. A punire il Parma è Tijjani Noslin, proprio quando nessuno se lo sarebbe mai atteso.

Primo tempo con qualche occasione da una parte e dall'altra: Provedel è bravo a respingere un sinistro di Bernabé, Corvi lo imita chiudendo la porta a un sinistro di Basic. Più qualche altro brivido di qua e di là, come un salvataggio sulla linea di Estevez su Marusic.

La prima svolta della gara accade a pochi minuti dall'intervallo: Zaccagni interviene in maniera scomposta e con la gamba alta su Estevez e viene espulso direttamente, decisione non modificata dalla Sala VAR.

Il Parma non riesce a far valere la superiorità numerica e crea pochissimo dalle parti di Provedel. Anche Basic prova ad aiutarlo, facendosi cacciare a sua volta al 77' per una reazione su Estevez. Ma a segnare poco dopo è la Lazio: il neo entrato Noslin vince il duello con Valenti, aggira Corvi e a porta vuota trova col sinistro il decisivo 0-1. A nulla servono gli assalti finali della squadra di Cuesta: bravissimo Provedel su Estevez, poi poco altro.

In classifica, la Lazio sale momentaneamente all'ottavo posto dietro alla Juventus. Il Parma, invece, resta quartultimo momentaneamente a +4 sulla zona retrocessione.