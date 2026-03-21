Parma-Cremonese 0-2, pagelle e tabellino: Maleh da urlo, Vandeputte instancabile, Vardy da campione, Bonazzoli generoso, Pellegrino non punge

Meglio di così la seconda avventura di Marco Giampaolo sulla panchina della Cremonese: i grigiorossi sbancano il 'Tardini' piegando 0-2 il Parma con due goal nella ripresa e agganciano provvisoriamente il Lecce in classifica a quoota 27, portandosi a -1 dalla Fiorentina, impegnata domenica contro l'Inter.

Nel giorno che segna il nuovo debutto di Marco Giampaolo in qualità di nuovo allenatore della Cremonese, i grigiorossi scendono in campo al 'Tardini' con l'assetto tattico del 4-4-2 che, quantomeno inizialmente, non vede Vardy tra i titolari. Contro il Parma ci sono in palio punti pesanti in chiave salvezza ed è proprio per questo motivo che nella prima frazione di gioco è la paura a farla da padrone, con pochissime occasioni degne di nota da mandare a referto. La Cremonese ha un'occasione in avvio con l'assolo di Vandeputte ma il suo piazzato esalta Suzuki, bravo a respingere in corner. Gli ospiti, in realtà, troverebbero poi anche il goal del vantaggio con Bonazzoli ma il fuorigioco di Zerbin ad inizio azione è piuttosto evidente. L'unica replica del Parma è racchiusa nella girata di Pellegrino, il cui tentativo sibila non lontano dalla porta di Audero.

Nella seconda frazione di gioco serve il proverbiale lampo all'improvviso per alzare i decibel di una partita sino a quel momento sin troppo piatto. E colui che si assume tale responsabilità è Youssef Maleh che con un bolide dalla lunga distanza infila la sfera all'incrocio dei pali e stappa la partita. Nel segmento finale, Giampaolo inserisce anche Vardy e al primo pallone toccato l'ex attaccante del Leicester illumina il corridoio buono per l'inserimento di Vandeputte che non sbaglia a tu per tu con Suzuki fissando il definitivo 0-2.