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Maleh Parma CremoneseGetty Images
Michael Di Chiaro

Parma-Cremonese 0-2, pagelle e tabellino: Maleh da urlo, Vandeputte instancabile, Vardy da campione, Bonazzoli generoso, Pellegrino non punge

Le reti di Maleh e di Vandeputte, ispirato da un grande assist di Vardy, valgono tre punti pesantissimi in chiave corsa salvezza.

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Meglio di così la seconda avventura di Marco Giampaolo sulla panchina della Cremonese: i grigiorossi sbancano il 'Tardini' piegando 0-2 il Parma con due goal nella ripresa e agganciano provvisoriamente il Lecce in classifica a quoota 27, portandosi a -1 dalla Fiorentina, impegnata domenica contro l'Inter.

Nel giorno che segna il nuovo debutto di Marco Giampaolo in qualità di nuovo allenatore della Cremonese, i grigiorossi scendono in campo al 'Tardini' con l'assetto tattico del 4-4-2 che, quantomeno inizialmente, non vede Vardy tra i titolari. Contro il Parma ci sono in palio punti pesanti in chiave salvezza ed è proprio per questo motivo che nella prima frazione di gioco è la paura a farla da padrone, con pochissime occasioni degne di nota da mandare a referto. La Cremonese ha un'occasione in avvio con l'assolo di Vandeputte ma il suo piazzato esalta Suzuki, bravo a respingere in corner. Gli ospiti, in realtà, troverebbero poi anche il goal del vantaggio con Bonazzoli ma il fuorigioco di Zerbin ad inizio azione è piuttosto evidente. L'unica replica del Parma è racchiusa nella girata di Pellegrino, il cui tentativo sibila non lontano dalla porta di Audero.

Nella seconda frazione di gioco serve il proverbiale lampo all'improvviso per alzare i decibel di una partita sino a quel momento sin troppo piatto. E colui che si assume tale responsabilità è Youssef Maleh che con un bolide dalla lunga distanza infila la sfera all'incrocio dei pali e stappa la partita. Nel segmento finale, Giampaolo inserisce anche Vardy e al primo pallone toccato l'ex attaccante del Leicester illumina il corridoio buono per l'inserimento di Vandeputte che non sbaglia a tu per tu con Suzuki fissando il definitivo 0-2.

  • PAGELLE PARMA

    Pellegrino (6) è l'ultimo ad arrendersi, ma non graffia. Male il terzetto difensivo composto da Circati (5), Troilo (5) e Valenti (5). Strefezza (5.5) e Ondrejka (5.5) non incidono mai

    VOTI PARMA: Suzuki 6; Circati 5 (60' Nicolussi Caviglia 6), Troilo 5, Valenti 5; Britschgi 6, Sorensen 5 (60' Oristanio 6), Keita 5.5 (73' Estevez sv), Valeri 6; Strefezza 5.5, Pellegrino 6, Ondrejka 5.5 (73' Elphege sv)

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  • PAGELLE CREMONESE

    Maleh (7.5) sblocca il match con un capolavoro balistico. Vandeputte (7) festeggia il suo primo sigillo in Serie A convertendo in rete lo splendido assist di Vardy (7). Luperto (6.5) non perde mai la bussola nelle retrovie.

    VOTI CREMONESE: Audero 6; Terracciano 6, Bianchetti 6 (89' Folino sv), Luperto 6.5, Pezzella 6; Zerbin 5.5 (46' Barbieri 6), Grassi 6, Maleh 7.5, Vandeputte 7 (73' Thorsby sv); Bonazzoli 6.5 (67' Payero 6), Sanabria 5.5 (67' Vardy 7).

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  • TABELLINO PARMA-CREMONESE

    PARMA-CREMONESE 0-2

    Marcatori: 54' Maleh, 68' Vandeputte

    PARMA (3-4-3): Suzuki; Circati (60' Nicolussi Caviglia), Troilo, Valenti; Britschgi, Sorensen (60' Oristanio), Keita (73' Estevez), Valeri; Strefezza, Pellegrino, Ondrejka (73' Elphege). All. Cuesta.

    CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Bianchetti (89' Bianchetti), Luperto, Pezzella; Zerbin (46' Barbieri), Grassi, Maleh, Vandeputte (73' Thorsby); Bonazzoli (67' Payero), Sanabria (67' Vardy). All. Giampaolo.

    Arbitro: Fabbri

    Ammoniti: Barbieri, Ondrejka, Payero, Troilo, Pezzella, Valenti

    Espulsi: -

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