La capolista ospita i calabresi nella 31esima di Serie B. Tutto sulla gara: dalle formazioni a dove vederla in tv e in streaming.

Il Parma continua a inseguire la promozione in Serie A. E per farlo deve continuare a vincere per tenere lontane Venezia, Cremonese e tutte le altre inseguitrici.

Il prossimo ostacolo sulla strada dei crociati si chiama Catanzaro, neopromosso ma sorprendentemente in corsa per un posto nei playoff.

In questo articolo tutte le informazioni sulla gara: dalle formazioni a dove vederla in tv e in streaming.