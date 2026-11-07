Parma-Bologna 1-2, pagelle e tabellino: Ndiaye ingenuo, Theate la sblocca, assist di Cambiaghi, Orsolini torna e segna, Toure spreca

Continua la risalita del Bologna di Palladino che vince per 2-1 sul campo del Parma. La squadra di Gilardino resta in dieci dopo soli nove minuti. Grande protagonista della gara il VAR con vari check e due rigori assegnati, uno per parte.
La partita cambia subito quando l'arbitro viene richiamato al VAR per una trattenuta di Ndiaye su Odgaard e decide di estrarre il rosso diretto lasciando il Parma in dieci.
Come se non bastasse poco dopo Gilardino deve cambiare anche l'infortunato Romero, che viene sostituito da Tourè. Nonostante l'inferiorità numerica i padroni di casa reggono bene. Le due squadre vanno all'intervallo sullo 0-0.
In avvio di ripresa il Bologna la sblocca con Theate che batte Daffara di testa su cross di Cambiaghi. Gli ospiti raddoppiano su rigore assegnato col VAR e trasformato dal subentrato Orsolini. Poco dopo altro rigore col VAR, stavolta per il Parma, che Sierro non sbaglia. Ma non basta. Il Bologna vince ancora e sale.