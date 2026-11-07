Parma-Bologna 1-2, pagelle e tabellino: Ndiaye ingenuo, Theate la sblocca, assist di Cambiaghi, Orsolini torna e segna, Toure spreca

Daffara (6.5) ancora tra i migliori, Ndiaye (4.5) è ingenuo, Britschgi (5) entra male, Sieror (6.5) con personalità dal dischetto, Touré (5) sbaglia il possibile 2-2, Lontani (6.5) esce troppo presto.

Theate (7) la sblocca, Orsolini (6.5) torna ed è subito decisivo, Mbangula (6.5) è un fattore, Cambiaghi (7) fa l'assist decisivo, Odgaard (7) lotta e si conquista il rosso, Piccoli (6) ancora timido.

PARMA (3-5-2): Daffara 6.5; Delprato 6.5, Troilo 5.5, Ndiaye 4.5; Cremaschi 6 (46' Britschgi 5), Fabbian 6 (82' Almqvist 6), Sierro 6.5 (82' Ordonez 6), Keita 6, Valeri 6.5; Romero 5 (22' Tourè 5), Lontani 6.5 (46' Elphege 5). All. Gilardino

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski 6; Darmian 6, Casale 6 (59' Helland 6), Theate 7; Zortea 6 (46' Orsolini 6.5), Ferguson 6, Pobega 6, Miranda 6 (26' Mbangula 6.5); Bernardeschi 6.5, Cambiaghi 7 (75' Vitik 5); Odgaard 7 (59' Piccoli 6). All. Palladino