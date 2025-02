Parma-Bologna dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Il derby Parma-Bologna è uno dei match della 26ª giornata di Serie A: le formazioni e dove poterla vedere in diretta tv e streaming.

Derby dell’Emilia che mette in palio tre punti molto importanti, seppur per obiettivi completamente diversi.

Il Parma vuole tornare a vincere per mettere fine all’emorragia di sconfitte – quattro negli ultimi quattro turni di Serie A – che lo hanno fatto scendere al terzultimo posto in classifica con 20 punti: sulla panchina gialloblù farà l’esordio il nuovo allenatore Chivu, chiamato a sostituire l’esonerato Pecchia.

Il Bologna invece di punti ne ha 41 ed è in piena corsa per un posto in Europa: la formazione rossoblù vuole bissare il successo ottenuto contro il Torino nell’ultimo turno per continuare a sognare in grande.

Tutte le info su Parma-Bologna: le formazioni e dove guardare la partita in tv e streaming.