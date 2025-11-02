Parma-Bologna 1-3, pagelle e tabellino: Ordonez ingenuo, Bernabé un lampo, Rowe in crescita, Castro cinico

Profumo di Champions League per un Bologna che non vuole più saperne di fermarsi: tre punti di platino contro un Parma che non esulta dal 29 settembre, giorno dell'unico successo di questo campionato (2-1 al Torino). Orsolini e compagni agganciano la Juventus e (almeno momentaneamente) il Milan a quota 18 punti.

Pronti via e il risultato cambia: a Bernabé bastano tredici secondi per realizzare il goal più veloce di questo campionato e sbloccare il derby emiliano. Il ritmo è alto e non c'è tempo per distrarsi: Orsolini ha la chance del pari ma se la divora, Britschgi spaventa Skorupski con un bolide che per poco non spacca la traversa. Dal possibile raddoppio ducale al colpo felsineo: assist di Holm per Castro che brucia Estevez e da attaccante non grazia Suzuki.

Proprio Estevez deve abbandonare il campo (risentimento all'adduttore), segnale di una chiara spirale discendente per il Parma che prima resta in dieci (doppio giallo a Ordonez) e poi perde anche Circati per un infortunio alla caviglia. Nel mezzo le occasioni per Castro (bravo Suzuki) e Odgaard.

Proprio il danese ex Inter non inquadra la porta a tu per tu con Suzuki, sparando alto tra mille rimpianti. La pioggia copiosa rende il campo pesante, col pallone che in molte zone non scorre più fluidamente: Parma-Bologna si trasforma così in una battaglia più fisica che tecnica. È proprio al culmine di un flipper nell'area gialloblù che Castro trova il pertugio giusto per la doppietta. La reazione ducale è pochissima cosa e nel finale c'è spazio anche per il primo goal italiano di Miranda: gioco, set, incontro.