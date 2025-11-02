Pubblicità
Vittorio Rotondaro

Parma-Bologna 1-3, pagelle e tabellino: Ordonez ingenuo, Bernabé un lampo, Rowe in crescita, Castro cinico

Va al Bologna il derby emiliano: la doppietta di Castro e la rete di Miranda fanno male al Parma, a cui non basta la rete lampo di Bernabé. Espulso Ordonez.

Profumo di Champions League per un Bologna che non vuole più saperne di fermarsi: tre punti di platino contro un Parma che non esulta dal 29 settembre, giorno dell'unico successo di questo campionato (2-1 al Torino). Orsolini e compagni agganciano la Juventus e (almeno momentaneamente) il Milan a quota 18 punti.

Pronti via e il risultato cambia: a Bernabé bastano tredici secondi per realizzare il goal più veloce di questo campionato e sbloccare il derby emiliano. Il ritmo è alto e non c'è tempo per distrarsi: Orsolini ha la chance del pari ma se la divora, Britschgi spaventa Skorupski con un bolide che per poco non spacca la traversa. Dal possibile raddoppio ducale al colpo felsineo: assist di Holm per Castro che brucia Estevez e da attaccante non grazia Suzuki. 

Proprio Estevez deve abbandonare il campo (risentimento all'adduttore), segnale di una chiara spirale discendente per il Parma che prima resta in dieci (doppio giallo a Ordonez) e poi perde anche Circati per un infortunio alla caviglia. Nel mezzo le occasioni per Castro (bravo Suzuki) e Odgaard.

Proprio il danese ex Inter non inquadra la porta a tu per tu con Suzuki, sparando alto tra mille rimpianti. La pioggia copiosa rende il campo pesante, col pallone che in molte zone non scorre più fluidamente: Parma-Bologna si trasforma così in una battaglia più fisica che tecnica. È proprio al culmine di un flipper nell'area gialloblù che Castro trova il pertugio giusto per la doppietta. La reazione ducale è pochissima cosa e nel finale c'è spazio anche per il primo goal italiano di Miranda: gioco, set, incontro.

  • PAGELLE PARMA

    Ingenuità enorme di Ordonez (4.5) che indirizza l'inerzia in favore del Bologna in pieno primo tempo. Keita (5.5) non perfetto nell'azione dell'1-2: senza il suo rinvio Suzuki avrebbe tranquillamente agguantato il pallone. Bernabé (7) luce per Cuesta, Pellegrino (5.5) fa tanta fatica.

    Voti Parma(4-4-2): Suzuki 6; Delprato 6, Circati 5.5 (40' Ndiaye 6), Valenti 5.5, Britschgi 6 (78' Hernani s.v.); Ordoñez 4.5, Keita 5.5, Estevez 5.5 (24' Sorensen 6), Bernabé 7; Pellegrino 5.5 (78' Djuric s.v.), Benedyczak 6 (79' Cutrone s.v.). All. Cuesta.

  • PAGELLE BOLOGNA

    Miranda (7) si regala una bella serata col mancino che sorprende Suzuki. Orsolini (6) meno lucido sottoporta rispetto al solito, Rowe (6.5) denota una crescita incoraggiante per Italiano. Castro (7.5) è inevitabilmente il man of the match.

    Voti Bologna(4-2-3-1): Skorupski 6; Holm 6.5, Heggem 6, Lucumi 5.5, Miranda 7; Freuler 6 (56' Moro 6), Pobega 6; Orsolini 6 (82' Bernardeschi s.v.), Odgaard 5.5 (72' Fabbian 6), Rowe 6.5 (82' Cambiaghi 6.5); Castro 7.5 (72' Dallinga 6). All. Italiano.

  • TABELLINO PARMA-BOLOGNA

    Marcatori: 1' Bernabé (P), 17', 68' Castro (B), 92' Miranda (B)

    PARMA (4-4-2): Suzuki 6; Delprato 6, Circati 5.5 (40' Ndiaye 6), Valenti 5.5, Britschgi 6 (78' Hernani s.v.); Ordoñez 4.5, Keita 5.5, Estevez 5.5 (24' Sorensen 6), Bernabé 7; Pellegrino 5.5 (78' Djuric s.v.), Benedyczak 6 (79' Cutrone s.v.). All. Cuesta.

    BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6; Holm 6.5, Heggem 6, Lucumi 5.5, Miranda 7; Freuler 6 (56' Moro 6), Pobega 6; Orsolini 6 (82' Bernardeschi s.v.), Odgaard 5.5 (72' Fabbian 6), Rowe 6.5 (82' Cambiaghi 6.5); Castro 7.5 (72' Dallinga 6). All. Italiano.

    Arbitro: Bonacina

    Ammoniti: Castro (B), Valenti (P), Cambiaghi (B)

    Espulsi: al 35' Ordonez (P) per somma di ammonizioni

