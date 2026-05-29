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Italy U21 v North Macedonia U21 - UEFA Under21 EURO QualifierGetty Images Sport
Stefano Silvestri

Parla Silvio Baldini, ct a interim dell'Italia: "Il nostro calcio è in mano a lestofanti che tengono i fili di questo gioco"

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S. Baldini

L'erede di Gattuso a pochi giorni giorni dalle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia: "Non ho il curriculum per essere il ct dell'Italia. Le convocazioni di Donnarumma e Pio Esposito? Penso alle Olimpiadi".

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Dalla Serie C e Serie B al ruolo di commissario tecnico dell'Italia. A quasi 68 anni. Per Silvio Baldini questo è uno dei giorni più belli, ma anche più insoliti, di una lunga carriera in panchina.

Il neo ct (a interim) azzurro si è presentato in conferenza stampa a Coverciano a pochi giorni dalle due amichevoli in programma nei prossimi giorni: la prima contro il Lussemburgo, la seconda contro la Grecia.

Come sempre, Baldini ha spiegato le cose pane al pane e senza troppi peli sulla lingua. Specialmente quando si è trattato di analizzare i mali del calcio italiano, privato dei Mondiali per la terza volta di fila.

  • "NON HO IL CURRICULUM PER FARE IL CT"

    Credo che per allenare la Nazionale italiana che ha quattro titoli mondiali, due titoli europei, una medaglia d’oro alle Olimpiadi e altre finali perse ci voglia un certo curriculum. E io questo curriculum non ce l’ho. Io so che i tifosi italiani fanno il tifo per il cambiamento, ma so che non devo fare il pavone, quindi per pensare di poter arrivare ad allenare la Nazionale serve un percorso. Posso avere la speranza dopo aver fatto l’Europeo Under 21, se non la pensassi così vorrebbe dire non avere rispetto del merito”.

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  • "QUI PERCHÉ GATTUSO E BUFFON SI SONO DIMESSI"

    Sul ribaltone post disastro in Bosnia:

    “Se sono qui è perché Gattuso e Buffon si sono dimessi, se non lo avessero fatto non sarei qui. Loro hanno sempre avuto affetto e stima nei miei confronti. Ho la possibilità di fare queste due partite e queste due partite devono essere di aiuto a chi verrà dopo”.

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  • "CALCIO ITALIANO IN MANO A DEI LESTOFANTI"

    “Perchè non andiamo per la terza volta al Mondiale? Il calcio italiano è in mano a dei dirigenti che pensano solo ai loro interessi, non alla crescita del calcio. Non si punta sui giovani, ma sul fare mercato con giocatori anziani. Non mi nascondo, sono cose che ho sempre detto. Ci sono quelli che io chiamo lestofanti che hanno in mano i fili di questo gioco. Finché non ci saranno dei dirigenti seri questo sarà un problema”. 

  • PERCHÉ DONNARUMMA E PIO ESPOSITO

    “Ho convocato il mio gruppo, l’Under 21, e altri giocatori di un certo livello come Donnarumma e Pio Esposito perché guardo alle Olimpiadi, sperando di andarci. L’unico giocatore che mi ha contattato è stato Donnarumma, e a me non sembrava vero di poterlo avere a disposizione. Non sono rimasto deluso da mancate disponibilità, perché la ferita per la sconfitta con la Bosnia è ancora aperta. Sono convintissimo che i ragazzi nelle prossime due amichevoli non faranno bene, ma benissimo”.

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