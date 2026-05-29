Parla Silvio Baldini, ct a interim dell'Italia: "Il nostro calcio è in mano a lestofanti che tengono i fili di questo gioco"

Dalla Serie C e Serie B al ruolo di commissario tecnico dell'Italia. A quasi 68 anni. Per Silvio Baldini questo è uno dei giorni più belli, ma anche più insoliti, di una lunga carriera in panchina.
Il neo ct (a interim) azzurro si è presentato in conferenza stampa a Coverciano a pochi giorni dalle due amichevoli in programma nei prossimi giorni: la prima contro il Lussemburgo, la seconda contro la Grecia.
Come sempre, Baldini ha spiegato le cose pane al pane e senza troppi peli sulla lingua. Specialmente quando si è trattato di analizzare i mali del calcio italiano, privato dei Mondiali per la terza volta di fila.