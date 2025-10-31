Parla Comolli: perché la Juventus ha deciso di esonerare Tudor e i dettagli del contratto di Spalletti

A Torino è stato il giorno di Luciano Spalletti: l'ex allenatore del Napoli e della Nazionale italiana, il cui ingaggio è stato annunciato dalla Juventus nel tardo pomeriggio di giovedì, è stato ufficialmente presentato in conferenza a stampa e tifosi.
Spalletti si è dunque preso il proscenio in sala stampa, ma accanto a lui era presente Damien Comolli. E anche il Direttore Generale bianconero ha riservato delle indicazioni importanti, sia per quanto riguarda il recente passato che l'immediato futuro.
Dalle motivazioni che hanno portato all'esonero di Igor Tudor ai dettagli del contratto firmato da Spalletti, ecco dunque le dichiarazioni più interessanti di Comolli.