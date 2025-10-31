Parla Comolli: perché la Juventus ha deciso di esonerare Tudor e i dettagli del contratto di Spalletti

"Adesso non pensiamo a riaprire il mercato, di questo abbiamo parlato con Luciano. I giocatori che abbiamo preso non stanno rendendo? Sono assolutamente rilassato e fiducioso. So che sono ottimi giocatori quelli che abbiamo acquistato. Siamo lieti e contenti di come stanno performando. Su alcuni giocatori abbiamo delle opzioni. Riparliamone tra 12-18 mesi e vedremo se avranno avuto successo".