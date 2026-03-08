Pareggio contro il Parma e fischi, la Fiorentina non svolta: l'incubo retrocessione è ancora vivo

"Siamo andati piano nell'ultima 3/4 del primo tempo e abbiamo sbagliato tantissimi cross, attaccando male la porta. Nel secondo tempo meglio, potevamo portarla a casa ma queste partite qua devi sempre tenere un equilibrio. Siamo delusi, ma anche un punto ci ha permesso di staccare la Cremonese", le parole di Vanoli ai microfoni di DAZN dopo la partita.

Sui fischi invece: "Ho sempre detto che i tifosi sono importanti e se si sentono di fare questo... Loro ci caricano anche nei momenti negativi e dobbiamo accettarlo. Bisogna essere consapevoli che fino alla fine lotteremo".