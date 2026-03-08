Goal.com
Andrea Ajello

Pareggio contro il Parma e fischi, la Fiorentina non svolta: l'incubo retrocessione è ancora vivo

Il pareggio tra Fiorentina e Parma per 0-0 sa di mezza sconfitta per i viola che non sfruttano l'occasione. Ora la sfida decisiva con la Cremonese.

Niente da fare per la Fiorentina che sperava di poter dare una sterzata, se non decisiva molto importante al proprio campionato. In casa, contro il Parma, l'occasione insomma c'era per poter riuscirci.

E invece la squadra di Paolo Vanoli ha vissuto l'ennesimo pomeriggio difficile della stagione; non a caso c'è stata la reazione negativa da parte dei tifosi viola che non possono accontentarsi di un punto.

Pareggio che comunque permette alla Fiorentina di essere momentaneamente fuori dalla zona retrocessione "grazie" alla Cremonese ma che non farà stare tranquillo il club e l'ambiente. L'incubo retrocessione è infatti tutt'altro che scomparso. 

  • FIORENTINA-PARMA 0-0: LA PARTITA

    Non sempre il risultato rispecchia l'andamento della partita; lo 0-0 di Fiorentina-Parma invece è coerente con quanto - non - successo in campo, dove i viola hanno sbattuto sull'organizzazione della squadra di Cuesta, che trova un altro punto importante in chiave salvezza vista la situazione in classifica.

    Il primo tempo è praticamente senza emozioni né occasioni e la squadra di casa esce già tra i fischi tornando negli spogliatoi. Una piccola reazione i viola la hanno ad inizio ripresa, con una doppia chance, prima sui piedi di Fagioli e poi con Piccoli. 

    Il Parma si accontenta del pareggio mentre la Fiorentina non dà mai l'impressione di avere la forza di vincerla. Nel finale vince la paura, soprattutto dei viola. 

  • I FISCHI "DOPPI"

    Già il primo tempo della Fiorentina aveva lasciato molto a desiderare e aumentato il malcontento dei tifosi viola che hanno accompagnato i giocatori all'intervallo fischiando e chiedendo una reazione nel secondo tempo.

    Reazione che c'è stata solo in piccola parte e inevitabilmente i fischi si sono ripetuti a fine gara, con un coro chiaro della curva: "“Vogliamo gente che lotta”. Un clima a cui ormai i giocatori si sono "abituati" e con cui devono convivere da mesi senza riuscire ad uscirne. 

  • VANOLI: "I FISCHI? DOBBIAMO ACCETTARLO"

    "Siamo andati piano nell'ultima 3/4 del primo tempo e abbiamo sbagliato tantissimi cross, attaccando male la porta. Nel secondo tempo meglio, potevamo portarla a casa ma queste partite qua devi sempre tenere un equilibrio. Siamo delusi, ma anche un punto ci ha permesso di staccare la Cremonese", le parole di Vanoli ai microfoni di DAZN dopo la partita.

    Sui fischi invece: "Ho sempre detto che i tifosi sono importanti e se si sentono di fare questo... Loro ci caricano anche nei momenti negativi e dobbiamo accettarlo. Bisogna essere consapevoli che fino alla fine lotteremo".

  • CONFERENCE E LO SCONTRO DIRETTO

    Vincere per la Fiorentina sarebbe stato doppiamente importante per il calendario che vedrà i viola affrontare nella prossima giornata la Cremonese in trasferta. Ovvero la squadra che le sta appena dietro in classifica dopo la sconfitta contro il Lecce. Sarà una sfida davvero cruciale per la stagione delle due squadre, uno scontro diretto tra terz'ultima e quart'ultima, quando siamo entrati nel rush finale. 

    Prima però la Fiorentina avrà l'andata degli ottavi di Conference League contro il Rakow e Vanoli dovrà gestire le energie perché la svolta in campionato non è arrivata. Il rischio di una clamorosa retrocessione rimane uno scenario reale a 10 giornate dal termine. 

