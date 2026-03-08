Pareggio contro il Parma e fischi, la Fiorentina non svolta: l'incubo retrocessione è ancora vivo

Niente da fare per la Fiorentina che sperava di poter dare una sterzata, se non decisiva molto importante al proprio campionato. In casa, contro il Parma, l'occasione insomma c'era per poter riuscirci.
E invece la squadra di Paolo Vanoli ha vissuto l'ennesimo pomeriggio difficile della stagione; non a caso c'è stata la reazione negativa da parte dei tifosi viola che non possono accontentarsi di un punto.
Pareggio che comunque permette alla Fiorentina di essere momentaneamente fuori dalla zona retrocessione "grazie" alla Cremonese ma che non farà stare tranquillo il club e l'ambiente. L'incubo retrocessione è infatti tutt'altro che scomparso.