Paredes a un passo dal Boca Juniors: accordo col giocatore, ora gli argentini devono pagare la clausola alla Roma

Leandro Paredes è vicinissimo a lasciare la Roma e a tornare in patria per giocare nel Boca Juniors: quanto guadagneranno i giallorossi.

Il sogno di Leandro Paredes sta per diventare realtà. Adesso sì, il regista argentino è davvero a un passo dal lasciare la Roma per far ritorno al Boca Juniors, il club che anni fa gli permise di conquistarsi l'Europa.

Un trasferimento di cui si parla ormai da tempo immemore è sul punto di concretizzarsi, proprio mentre il Boca è negli Stati Uniti e sta disputando il Mondiale per Club: a riferirlo è il giornalista argentino Cesar Luis Merlo, molto vicino alle vicende di mercato dei propri connazionali.

Paredes si appresta dunque a lasciare la Roma due stagioni dopo averla ritrovata: è infatti tornato nella Capitale nell'estate del 2023, proveniente dal PSG che un anno prima lo aveva già prestato alla Juventus.