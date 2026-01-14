Paratici alla Fiorentina, è ufficiale: dal 4 febbraio sarà il nuovo direttore sportivo viola

Tutto confermato: Fabio Paratici lascia ufficialmente il Tottenham e torna in Italia per difendere i colori della Fiorentina, club di cui si prepara a diventare il nuovo direttore sportivo.
Nel primo pomeriggio è arrivata la conferma di entrambi i club coinvolti: sia la Fiorentina che il Tottenham. Con tanto di ringraziamento da parte del dirigente italiano agli Spurs per avergli lasciato il via libera per il rientro in Italia.
Paratici si prepara dunque a vivere la seconda parte della stagione sotto la bandiera viola. Anche se diventerà operativo solo in un secondo momento, non immediatamente.