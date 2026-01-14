Paratici alla Fiorentina, è ufficiale: dal 4 febbraio sarà il nuovo direttore sportivo viola

Questo è il saluto e il ringraziamento di Paratici al Tottenham, divulgato dal sito ufficiale degli Spurs:

"Voglio ringraziare Vinai (Venkatesham, Chief Executive Officer degli Spurs, ndr) e il Consiglio di Amministrazione del Tottenham Hotspur - ha detto Paratici - per aver accolto il mio desiderio di tornare in Italia e di unirmi alla Fiorentina.

Sono stato benissimo in questo club, ma questa opportunità, insieme alla necessità di tornare nella mia terra natale, mi ha portato a questa decisione.

Gli Spurs sono un club che mi sta molto a cuore. Ci lavorano persone fantastiche, appassionate del progetto quanto me e desiderose di raggiungere un successo duraturo. Non ho dubbi che ci riusciranno e seguirò attentamente la situazione dall'Italia".