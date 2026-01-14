Pubblicità
Stefano Silvestri

Paratici alla Fiorentina, è ufficiale: dal 4 febbraio sarà il nuovo direttore sportivo viola

Fabio Paratici diventerà un nuovo dirigente della Fiorentina al termine della finestra invernale di mercato: "Grazie al Tottenham per aver accolto il mio desiderio di tornare in Italia".

Tutto confermato: Fabio Paratici lascia ufficialmente il Tottenham e torna in Italia per difendere i colori della Fiorentina, club di cui si prepara a diventare il nuovo direttore sportivo.

Nel primo pomeriggio è arrivata la conferma di entrambi i club coinvolti: sia la Fiorentina che il Tottenham. Con tanto di ringraziamento da parte del dirigente italiano agli Spurs per avergli lasciato il via libera per il rientro in Italia. 

Paratici si prepara dunque a vivere la seconda parte della stagione sotto la bandiera viola. Anche se diventerà operativo solo in un secondo momento, non immediatamente.

  • L'ANNUNCIO DELLA FIORENTINA

    "ACF Fiorentina è lieta di comunicare che Fabio Paratici, a partire dal 4 febbraio 2026, assumerà l’incarico di Direttore Sportivo della Fiorentina": questo è il comunicato della società viola, che ha dunque confermato come le trattative per l'ex dirigente di Sampdoria e Juventus siano andate a buon fine.

  • LA CONFERMA DEL TOTTENHAM

    Anche il Tottenham ha emesso un comunicato ufficiale, confermando la partenza di Paratici e il suo approdo alla Fiorentina:

    "Confermiamo che il nostro direttore sportivo Fabio Paratici lascerà il club a febbraio per andare alla Fiorentina - si legge - Fabio andrà in Serie A al termine della finestra invernale di calciomercato, concludendo due periodi all'Hotspur Way, il primo dei quali iniziato nell'estate del 2021".

    L'Amministratore Delegato del Tottenham Hotspur, Vinai Venkatesham, ha detto: "Abbiamo concordato che Fabio tornerà in Italia al termine della sessione di mercato di gennaio, in linea con il suo desiderio di tornare a casa. Ringraziamo Fabio per il suo contributo al Club e gli auguriamo il meglio per il futuro. La nostra struttura manageriale è progettata per essere resiliente ai cambiamenti di personale e continuerà a funzionare come di consueto".

  • LE PAROLE DI PARATICI

    Questo è il saluto e il ringraziamento di Paratici al Tottenham, divulgato dal sito ufficiale degli Spurs:

    "Voglio ringraziare Vinai (Venkatesham, Chief Executive Officer degli Spurs, ndr) e il Consiglio di Amministrazione del Tottenham Hotspur - ha detto Paratici - per aver accolto il mio desiderio di tornare in Italia e di unirmi alla Fiorentina.

    Sono stato benissimo in questo club, ma questa opportunità, insieme alla necessità di tornare nella mia terra natale, mi ha portato a questa decisione.

    Gli Spurs sono un club che mi sta molto a cuore. Ci lavorano persone fantastiche, appassionate del progetto quanto me e desiderose di raggiungere un successo duraturo. Non ho dubbi che ci riusciranno e seguirò attentamente la situazione dall'Italia".

  • OPERATIVO DAL 4 FEBBRAIO

    Come spiegato sia dalla Fiorentina che dal Tottenham, Paratici sarà operativo nel nuovo ruolo di direttore sportivo della Fiorentina soltanto tra una ventina di giorni: il suo primo giorno di lavoro sarà il 4 febbraio.

    Il 2 febbraio si concluderà invece la finestra invernale di mercato sia in Premier League che in Serie A, iniziata il 2 gennaio.

