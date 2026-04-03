Paradosso Italia: eliminata dalla Bosnia, guadagna una posizione nel ranking FIFA

Sono giorni di riflessione e potenziale rivoluzione per il calcio italiano, alle prese col terremoto che ha coinvolto i vertici federali e non solo dopo il k.o. contro la Bosnia.

Il presidente federale Gabriele Gravina, il Capo Delegazione Gianluigi Buffon e il commissario tecnico Gennaro Gattuso hanno rassegnato le proprie dimissioni, creando una voragine che sarà parzialmente colmata il prossimo 22 giugno con l'elezione del nuovo capo della FIGC.

La terza mancata qualificazione consecutiva ai Mondiali è una ferita più che mai aperta, che però si trascina dietro un clamoroso paradosso relativo al ranking stilato mensilmente dalla FIFA, stilato in base ai risultati (anche delle amichevoli) delle nazionali di tutto il mondo.