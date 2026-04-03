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Vittorio Rotondaro

Paradosso Italia: eliminata dalla Bosnia, guadagna una posizione nel ranking FIFA

World Cup Qualification UEFA
Italia

Nonostante il mancato approdo ai Mondiali, l'Italia guadagna una posizione nel ranking FIFA: gli azzurri restano comunque fuori dalla Top 10.

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Sono giorni di riflessione e potenziale rivoluzione per il calcio italiano, alle prese col terremoto che ha coinvolto i vertici federali e non solo dopo il k.o. contro la Bosnia.

Il presidente federale Gabriele Gravina, il Capo Delegazione Gianluigi Buffon e il commissario tecnico Gennaro Gattuso hanno rassegnato le proprie dimissioni, creando una voragine che sarà parzialmente colmata il prossimo 22 giugno con l'elezione del nuovo capo della FIGC.

La terza mancata qualificazione consecutiva ai Mondiali è una ferita più che mai aperta, che però si trascina dietro un clamoroso paradosso relativo al ranking stilato mensilmente dalla FIFA, stilato in base ai risultati (anche delle amichevoli) delle nazionali di tutto il mondo.

  • L'ITALIA GUADAGNA UNA POSIZIONE

    Prima della sfida persa ai rigori in Bosnia, l'Italia occupava la tredicesima posizione alle spalle della Colombia, superata in seguito agli ultimi due risultati che hanno visto i 'Cafeteros' soccombere contro Croazia e Francia in amichevole.

    Ora gli azzurri si trovano al dodicesimo posto, comunque sempre fuori da una Top 10 di chiara marca europea: sono infatti ben sette le nazionali del vecchio continente, di fronte a due sudamericane e a un'africana.

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  • SORPASSO IN VETTA

    Nel ranking FIFA c'è una nuova capolista: la Francia, reduce dai successi al cospetto di Brasile e Colombia.

    'Les Bleus' hanno superato in un colpo solo sia Spagna che Argentina, scivolate rispettivamente in seconda e terza piazza.

    A chiudere la Top 10 è la Germania, dietro a Marocco (ottavo) e Belgio (nono).

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  • LE PRIME 15 POSIZIONI DEL RANKING FIFA

    Tra le prime 15 nazionali del ranking, peraltro, l'Italia è anche l'unica ad aver fallito la qualificazione ai Mondiali. Di seguito la classifica:

    1. Francia (1877.32 punti)

    2. Spagna (1876.40)

    3. Argentina (1874.81)

    4. Inghilterra (1825.97)

    5. Portogallo (1763.83)

    6. Brasile (1761.16)

    7. Olanda (1757.87)

    8. Marocco (1755.87)

    9. Belgio (1734.71)

    10. Germania (1730.37)

    11. Croazia (1717.07)

    12. Italia (1700.37)

    13. Colombia (1693.09)

    14. Senegal (1688.99)

    15. Messico (1681.03)