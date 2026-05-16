Paradosso Benfica: chiude il campionato da imbattuto, ma manca l'accesso ai preliminari di Champions League

Quella del Benfica è l'unica squadra dei principali campionati europei ad essere riuscita nell'impresa di meritarsi l'aggettivo di 'invincibile'.

Una magra consolazione, visto che le Aquile non sono mai state realmente in corsa per il titolo vinto con largo anticipo dal Porto, poiché frenate dai ben undici pareggi collezionati in trentaquattro partite.

Il Benfica, che nella prossima stagione prenderà parte all'Europa League (per la prima volta in sedici anni non ha strappato un pass per i preliminari), chiude per la terza volta nella sua storia il campionato da imbattuto: nella prima occasione era la stagione 1972-1973 e si laureò campione di Portogallo, nella seconda, era la stagione 1977-1978, perse clamorosamente il titolo a favore del Porto a causa di una peggiore differenza reti.