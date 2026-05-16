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Jose MourinhoGetty Images
Leonardo Gualano

Paradosso Benfica: chiude il campionato da imbattuto, ma manca l'accesso ai preliminari di Champions League

Primeira Liga
Benfica
Estoril vs Benfica
Estoril

Il Benfica non sarà nella prossima stagione tra le protagoniste della Champions League: nonostante un campionato da imbattuto, ha chiuso solo a terzo posto.

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Al Benfica non è bastato riuscire nell'impresa di chiudere il campionato da imbattuto per strappare un pass per i preliminari della prossima Champions League.

La compagine guidata da José Mourinho infatti, nell'ultimo turno di Liga Portugal, ha ampiamente fatto il suo dovere imponendosi per 3-1 sul campo dell'Estoril, ma per fare suo il secondo posto finale in classifica aveva bisogno di notizie positive dall'Alvalade, dove lo Sporting Lisbona affrontava il Gil Vicente, che però non sono arrivate.

Si chiude così, nel più amaro dei modi, una stagione che per le Aquile si è rivelata essere ben al di sotto delle aspettative.

  • IL 3-1 ALL'ESTORIL

    Contro l'Estoril il Benfica è dunque sceso in campo sapendo che una vittoria non sarebbe bastata per assicurarsi il secondo posto, ma ha comunque fatto di tutto per portare a casa l'intera posta.

    All'Estadio Antonio Coimbra de Mota, alle Aquile sono bastati appena 16' per chiudere la pratica, ovvero quelli necessari per trovare la via del goal con Richard Rios, Bah e Rafa Silva.

    Per l'Estoril inutile il goal della bandiera siglato in pieno recupero da Peixinho.

    Una vittoria che è stata resa vana dal contemporaneo successo interno dello Sporting per 3-0 col Gil Vicente.

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  • I PRELIMINARI SFUMATI NELLE ULTIME SETTIMANE

    Solo poche settimane fa, il Benfica, dopo un lungo inseguimento, era riuscito a sopravanzare lo Sporting nella corsa al secondo posto, complice anche la vittoria in trasferta ottenuta a metà aprile per 2-1 in trasferta all'Alvalade.

    La strada sembrava poi essersi messa definitivamente in discesa con il 4-1 alla Moreirense, ma i successivi due pareggi per 2-2 contro il Famalicao (Aquile riprese dopo essere state sullo 0-2) ed il Braga (anche in questo caso il Benfica si era portato in vantaggio, salvo poi essere ribaltato e recuperare in pieno recupero), hanno poi consentito allo Sporting di riportarsi al secondo posto.

    In caso di arrivo a pari punti, in virtù dei risultati negli scontri diretti, ad accedere ai preliminari sarebbe stato il Benfica.

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  • UNICA IMBATTUTA IN EUROPA

    Quella del Benfica è l'unica squadra dei principali campionati europei ad essere riuscita nell'impresa di meritarsi l'aggettivo di 'invincibile'.

    Una magra consolazione, visto che le Aquile non sono mai state realmente in corsa per il titolo vinto con largo anticipo dal Porto, poiché frenate dai ben undici pareggi collezionati in trentaquattro partite.

    Il Benfica, che nella prossima stagione prenderà parte all'Europa League (per la prima volta in sedici anni non ha strappato un pass per i preliminari), chiude per la terza volta nella sua storia il campionato da imbattuto: nella prima occasione era la stagione 1972-1973 e si laureò campione di Portogallo, nella seconda, era la stagione 1977-1978, perse clamorosamente il titolo a favore del Porto a causa di una peggiore differenza reti.

  • IL FUTURO DI MOURINHO DA SCRIVERE

    Approdato sulla panchina del Benfica a metà settembre per sostituire Bruno Lage (il Benfica era allora secondo a -2 dal Porto di Farioli), José Mourinho non è dunque riuscito nell'impresa di vincere il nono campionato della sua carriera.

    L'ultima volta risale a undici anni fa e dunque alla stagione 2014-2015, quando era alla guida del Chelsea.

    Il prossimo tentativo potrebbe ora farlo con il Real Madrid, squadra con la quale ha trionfato nella Liga 2011-2012. Nelle ultime settimane infatti hanno preso sempre più forza le voci di un suo possibile addio al Benfica e di un clamoroso ritorno sulla panchina dei Blancos.

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