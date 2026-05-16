Paradosso Benfica: chiude il campionato da imbattuto, ma manca l'accesso ai preliminari di Champions League

Al Benfica non è bastato riuscire nell'impresa di chiudere il campionato da imbattuto per strappare un pass per i preliminari della prossima Champions League.
La compagine guidata da José Mourinho infatti, nell'ultimo turno di Liga Portugal, ha ampiamente fatto il suo dovere imponendosi per 3-1 sul campo dell'Estoril, ma per fare suo il secondo posto finale in classifica aveva bisogno di notizie positive dall'Alvalade, dove lo Sporting Lisbona affrontava il Gil Vicente, che però non sono arrivate.
Si chiude così, nel più amaro dei modi, una stagione che per le Aquile si è rivelata essere ben al di sotto delle aspettative.