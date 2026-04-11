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Leonardo Gualano

Paradosso Arsenal, primo in classifica ma fischiato dai tifosi: "Deve far male, ci dobbiamo rialzare"

Arsenal
Premier League
Arsenal vs AFC Bournemouth
AFC Bournemouth

L'Arsenal è incappato in casa in una sconfitta che rischia di riaprire ogni discorso in Premier League, Arteta: "Un vero schiaffo in faccia".

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E' primo in classifica e in campionato era reduce da quattro vittorie consecutive, eppure all'Arsenal è bastata una sola sconfitta per finire nel mirino dei propri tifosi.

I Gunners, nel trentaduesimo turno di Premier League, sono incappati in una sconfitta interna contro il Bournemouth che ha posto fine ad una striscia positiva nel torneo iniziata a fine gennaio.

Una battuta d'arresto che rischia di riaprire il campionato, visto che il Manchester City è sì a -9, ma con due partite disputate in meno e con uno scontro diretto, quello del prossimo 19 aprile, da giocare in casa.

  • Arsenal v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    I FISCHI DELL'EMIRATES STADIUM

    Al triplice fischio della sfida persa per 2-1 in casa contro il Bournemouth, i tifosi dell'Arsenal non hanno fatto nulla per nascondere la loro delusione.

    Molti tra coloro che assiepavano gli spalti dell'Emirates Stadium, hanno deciso di mostrare il loro disappunto con fischi e cori rivolti ad Arteta e ai suoi giocatori.


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  • "CHIEDO SCUSA"

    Il tecnico dell'Arsenal, Mikel Arteta, dopo il triplice fischio finale ha commentato la deludente prestazione della sua squadra ed ha anche parlato del clima che si è vissuto dopo il triplice fischio finale.

    "Chiedo scusa, accetto la sconfitta e basta. Io sto cercando di dare il massimo per il club e di mettere i nostri giocatori nelle migliori condizioni possibili. So che l'atmosfera, i tifosi, il supporto che ci viene dato e l'energia del nostro stadio sono i migliori al mondo e la cosa ci dà maggiori possibilità. Non credo che ci sia altra possibilità che giocare meglio con questo tipo di supporto".


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  • "UN VERO SCHIAFFO"

    Parlando ai microfoni di TNT Sports, Arteta ha invitato la sua squadra a reagire.

    "E' stato deludente, un vero schiaffo in faccia. Ora bisogna vedere come reagiremo. Siamo stati totalmente inefficaci, oggi abbiamo fatto molte cose strane. Se i giocatori stanno soffrendo? Assolutamente sì e deve far male. Devono accettare la situazione: o ti rialzi o sei fuori dai giochi".


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    TRE SCONFITTE NELLE ULTIME QUATTRO

    A rendere pesante il clima attorno all'Arsenal nonostante il primato in Premier League, è stato l'andamento delle ultime partite.

    Se si considerano tutte le competizioni, i Gunners hanno infatti subito tre sconfitte nelle ultime quattro uscite, ovvero più di quante ne avevano patite (tre) nelle precedenti quarantanove sfide stagionali.

    I Gunners, prima della battuta d'arresto contro il Bournemouth, avevano perso in casa contro il Manchester City in EFL Cup e contro il Southampton in FA Cup, riuscendo a battere solo lo Sporting in Portogallo per 1-0 nell'andata del quarti di finale di Champions League.

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