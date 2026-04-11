Paradosso Arsenal, primo in classifica ma fischiato dai tifosi: "Deve far male, ci dobbiamo rialzare"

E' primo in classifica e in campionato era reduce da quattro vittorie consecutive, eppure all'Arsenal è bastata una sola sconfitta per finire nel mirino dei propri tifosi.
I Gunners, nel trentaduesimo turno di Premier League, sono incappati in una sconfitta interna contro il Bournemouth che ha posto fine ad una striscia positiva nel torneo iniziata a fine gennaio.
Una battuta d'arresto che rischia di riaprire il campionato, visto che il Manchester City è sì a -9, ma con due partite disputate in meno e con uno scontro diretto, quello del prossimo 19 aprile, da giocare in casa.