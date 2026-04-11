Paradosso Arsenal, primo in classifica ma fischiato dai tifosi: "Deve far male, ci dobbiamo rialzare"

Il tecnico dell'Arsenal, Mikel Arteta, dopo il triplice fischio finale ha commentato la deludente prestazione della sua squadra ed ha anche parlato del clima che si è vissuto dopo il triplice fischio finale.

"Chiedo scusa, accetto la sconfitta e basta. Io sto cercando di dare il massimo per il club e di mettere i nostri giocatori nelle migliori condizioni possibili. So che l'atmosfera, i tifosi, il supporto che ci viene dato e l'energia del nostro stadio sono i migliori al mondo e la cosa ci dà maggiori possibilità. Non credo che ci sia altra possibilità che giocare meglio con questo tipo di supporto".



