"Panic on the streets of London": cosa sta accadendo all'Arsenal e i 5 motivi di un crollo che può costare un'altra Premier League

Lo striscione esposto domenica dai tifosi del Manchester City riassumeva bene la situazione: "Panic on the streets of London".
Dopo il 2-1 dell'Etihad, l’Arsenal ha appena tre punti di vantaggio sugli uomini di Pep Guardiola, ma ha giocato una partita in più. E se questa sera il City batterà il Burnley al Turf Moor, scavalcherà l'attuale capolista per differenza reti a cinque giornate dalla fine.
Un mese fa l'Arsenal aveva 10 punti di vantaggio dopo il 2-0 all'Everton all'Emirates. E la credenza comune era che il digiuno di 22 anni stesse per finire. Ora, però, i tifosi dei Gunners temono seriamente l’ennesimo crollo nella corsa al titolo, visto che la squadra di Mikel Arteta ha perso le ultime due di campionato.
Cosa è andato storto? Chi è il principale responsabile di questo passo falso nel momento cruciale? I cinque motivi di una frenata che rischia seriamente di costare l'ennesima Premier League ai londinesi.