"Panic on the streets of London": cosa sta accadendo all'Arsenal e i 5 motivi di un crollo che può costare un'altra Premier League

Le ripercussioni dello scontro al vertice di domenica all’Etihad si sono concentrate sull’Arsenal, e questo è comprensibile. La storia dei Gunners è avvincente, ma qui potremmo essere di fronte a uno dei più grandi fallimenti della storia del calcio.

Gran parte della pressione che sta facendo vacillare l’Arsenal è opera del City, e questo va riconosciuto. Non è certo la miglior squadra di Guardiola: lo dimostra l'eliminazione in Champions per mano di un Real Madrid non eccezionale. In campionato i Citizens hanno già perso cinque volte, risultato impensabile ai tempi della sfida con il Liverpool di Klopp.

Da allora, però, Haaland e compagni non hanno più perso in campionato e puntano al treble nazionale, ennesima prova della grandezza di Guardiola.

Il catalano ha ricevuto un enorme aiuto dai proprietari del club, che hanno effettuato due acquisti decisivi nel bel mezzo della stagione: Marc Guehi e Antoine Semenyo. Ma anche lui merita credito per aver migliorato Khusanov, aver creduto in O'Reilly, aver finalmente valorizzato il talento di Cherki e, soprattutto, aver trovato e confermato la sua miglior formazione titolare.

Così, una squadra che a marzo sembrava poter crollare dopo due pareggi con Nottingham Forest e West Ham ha ora ritrovato solidità e gioca il miglior calcio della stagione, come dimostrano quattro vittorie di prestigio: due sull’Arsenal e una ciascuna su Liverpool e Chelsea.

In sostanza, mentre il City ha accettato la sfida, l’Arsenal ne sembra sopraffatto.