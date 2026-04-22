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Mark Doyle

"Panic on the streets of London": cosa sta accadendo all'Arsenal e i 5 motivi di un crollo che può costare un'altra Premier League

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Avviati verso la conquista di un titolo che manca ormai dal 2004, i Gunners hanno perso colpi come già accaduto in altre stagioni. E questa sera possono essere agganciati dal Manchester City.

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Lo striscione esposto domenica dai tifosi del Manchester City riassumeva bene la situazione: "Panic on the streets of London".

Dopo il 2-1 dell'Etihad, l’Arsenal ha appena tre punti di vantaggio sugli uomini di Pep Guardiola, ma ha giocato una partita in più. E se questa sera il City batterà il Burnley al Turf Moor, scavalcherà l'attuale capolista per differenza reti a cinque giornate dalla fine.

Un mese fa l'Arsenal aveva 10 punti di vantaggio dopo il 2-0 all'Everton all'Emirates. E la credenza comune era che il digiuno di 22 anni stesse per finire. Ora, però, i tifosi dei Gunners temono seriamente l’ennesimo crollo nella corsa al titolo, visto che la squadra di Mikel Arteta ha perso le ultime due di campionato.

Cosa è andato storto? Chi è il principale responsabile di questo passo falso nel momento cruciale? I cinque motivi di una frenata che rischia seriamente di costare l'ennesima Premier League ai londinesi.

  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    IL FATTORE GUARDIOLA

    Le ripercussioni dello scontro al vertice di domenica all’Etihad si sono concentrate sull’Arsenal, e questo è comprensibile. La storia dei Gunners è avvincente, ma qui potremmo essere di fronte a uno dei più grandi fallimenti della storia del calcio.

    Gran parte della pressione che sta facendo vacillare l’Arsenal è opera del City, e questo va riconosciuto. Non è certo la miglior squadra di Guardiola: lo dimostra l'eliminazione in Champions per mano di un Real Madrid non eccezionale. In campionato i Citizens hanno già perso cinque volte, risultato impensabile ai tempi della sfida con il Liverpool di Klopp.

    Da allora, però, Haaland e compagni non hanno più perso in campionato e puntano al treble nazionale, ennesima prova della grandezza di Guardiola.

    Il catalano ha ricevuto un enorme aiuto dai proprietari del club, che hanno effettuato due acquisti decisivi nel bel mezzo della stagione: Marc Guehi e Antoine Semenyo. Ma anche lui merita credito per aver migliorato Khusanov, aver creduto in O'Reilly, aver finalmente valorizzato il talento di Cherki e, soprattutto, aver trovato e confermato la sua miglior formazione titolare.

    Così, una squadra che a marzo sembrava poter crollare dopo due pareggi con Nottingham Forest e West Ham ha ora ritrovato solidità e gioca il miglior calcio della stagione, come dimostrano quattro vittorie di prestigio: due sull’Arsenal e una ciascuna su Liverpool e Chelsea.

    In sostanza, mentre il City ha accettato la sfida, l’Arsenal ne sembra sopraffatto.

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  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    IL PESO DELLA STORIA

    L'ansia dell'Arsenal è comprensibile: il club non vince il titolo dal 2004. E dire che quest'anno sembrava quello giusto.

    Il Liverpool, campione in carica, ha speso moltissimo e fatto più rumore sul mercato, ma l'Arsenal ha investito di più in termini netti, e molti ritenevano che Arteta disponesse del gruppo di talenti più ricco d'Inghilterra.

    Theo Walcott ha paragonato la squadra attuale al Manchester United 2008. Piers Morgan ha parlato di un possibile trionfo quadruplo, definendo la rosa “la migliore della storia”.

    Parole che sembravano ridicole, ma che riflettevano le altissime attese: i Gunners dovevano non solo spezzare il digiuno di titoli, ma anche scrivere la storia. L’investimento di oltre 1 miliardo di sterline in giocatori dall’arrivo di Arteta rende obbligatorio vincere almeno un trofeo importante.

    Fino al 22 marzo l’Arsenal aveva perso solo 3 delle 49 gare stagionali. Ma da allora ne ha perse 4 su 6. Il ko per 2-0 contro il City a Wembley ha innescato il crollo.

    La finale di Carabao Cup era l’occasione per conquistare il primo trofeo dal 2019 e per lanciare un messaggio al City, già protagonista di altre rimonte negli ultimi campionati. Invece l’Arsenal è stato surclassato, sollevando dubbi sia sull'allenatore che sul carattere della squadra.

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  • Arsenal v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    A CORTO DI CARBURANTE

    L'Arsenal ha dovuto fare i conti con gli infortuni nel momento peggiore: Saka, Timber e Merino sono out. L'assenza di Saka, già al terzo stop stagionale, pesa enormemente: è lui il talento più brillante dei Gunners e, spesso, l'attaccante più pericoloso.

    Timber, diventato fondamentale come terzino, e Merino, chiave a centrocampo, limitano ulteriormente le scelte di Arteta, soprattutto ora che Rice e Zubimendi appaiono esausti. I tifosi imputano il calo finale alla stanchezza di una squadra che non gira più al massimo.

    Arteta ha dichiarato che l’Arsenal è l’unica squadra inglese rimasta in Champions League perché la Premier League “e questo calendario ti distruggono”. Ma è stato anche criticato per non aver ruotato abbastanza i giocatori, aumentando il rischio di stanchezza e infortuni, come quelli di Timber e Saka, nel momento chiave della stagione.

    In attacco l’Arsenal non ha mai sofferto di carenze, ma Arteta non sembra considerare l’ex viola Norgaard pronto per un ruolo da titolare, e ora rischia di pagare caro l’uso eccessivo di Rice e Zubimendi.

  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    LA MANCANZA DI VERI LEADER

    All'Etihad Zubimendi è parso più vivace rispetto alle ultime uscite, ma non ha saputo incidere sul match. Un netto contrasto rispetto alla prima parte di stagione, quando Arteta lo definiva il miglior giocatore dell’Arsenal. 

    Non ha aiutato l'assenza del suo compagno di centrocampo: Rice sembrava senza energie e, dati alla mano, non ha brillato. L’inglese ha perso più della metà dei duelli, vinto un solo contrasto e perso il possesso 13 volte, più di qualsiasi compagno salvo Odegaard (16).

    Per completezza, Odegaard è stato il più creativo dei suoi, ma, a differenza del 31enne Bernardo Silva, non ha inciso. E i dubbi sul suo ruolo di capitano resteranno intatti finché non porterà la squadra a un trofeo.

    Molti tifosi ritengono che Gabriel Magalhaes sia più adatto al ruolo, ma il difensore brasiliano, spesso definito il “duro” dei Gunners, all’Etihad ha mostrato il suo vero volto. Dominato per tutto il match da Haaland, è stato graziato da un cartellino rosso solo perché il numero 9 del City ha preferito non sfruttare una sua testata tanto inutile quanto petulante. 

    Con presunti leader del genere, non sorprende che l’Arsenal continui a deludere quando conta di più.

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  • Arsenal FC v Sporting Clube de Portugal - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    ENERGIE NERVOSE

    Quando si tratta di dare l’esempio, è l’allenatore a stabilire il tono. Purtroppo per l’Arsenal, ora Arteta non sta trasmettendo molta fiducia. Lo spagnolo è noto per le sue esuberanti reazioni a bordo campo, ma oggi sprigiona un’energia nervosa che riflette – e forse alimenta – la tensione sugli spalti dell’Emirates.

    A differenza del suo mentore e ora rivale Guardiola, Arteta non è un vincitore seriale: sa cosa serve per conquistare un titolo solo per aver lavorato con il catalano, ma deve ancora dimostrarlo da solo. Tre secondi posti di fila pesano sulla sua mente, e forse per questo ricorre a espedienti sempre più bizzarri pur di conquistare la Premier.

    Arteta ha trasformato l’Arsenal in una delle squadre più forti d’Europa, come dimostrano le due semifinali di Champions League consecutive, ma ha avuto un sostegno quasi senza pari e vanta solo una FA Cup.

    Gyokeres era stato presentato come l’anello mancante in attacco, la risposta a Haaland, ma Arteta non gli ha dato fiducia contro il City. E ora si parla di nuovi ingenti investimenti per rinforzare il reparto offensivo in estate, cosa che suonerebbe assurda se la sesta stagione filata finisse ancora senza trofei.

    In uno scenario del genere, anche il più fedele sostenitore di Arteta sta finendo per dubitare del progetto.

  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    "NON È ANCORA FINITA"

    Nonostante le critiche, per Arteta e l’Arsenal non è ancora finita. Nonostante il quadruplo titolo non sia più possibile, i Gunners possono ancora conquistare i due trofei più importanti a loro portata.

    Anche se il City dovesse vincere la gara in meno, l’Arsenal ha un calendario più agevole con cinque match contro squadre nella metà bassa della classifica. Aiuterà anche il fatto che il prudente Arteta, ora, debba per forza osare di più, permettendo ai Gunners di migliorare sensibilmente la differenza reti nelle prossime settimane.

    L'Arsenal, inoltre, ha già battuto nettamente l'Atletico Madrid durante il girone di Champions League e può guardare con fiducia alla doppia semifinale contro i Colchoneros.

    Certo, da fuori è difficile capire come si sentano Arteta e i suoi. Affrontare due volte la squadra di Simeone non è il miglior tonico per corpi e menti stanchi. Il manager dei Gunners ha parlato di un "fuoco" ancora vivo, ma sia lui che la squadra sembrano avvertirne il calore.

    Rice ha avuto ragione domenica all’Etihad, quando ha detto a sua volta ai compagni che “non è finita”, ma potrebbe esserlo presto se sabato l’Arsenal non batterà il Newcastle. Un altro passo falso e a nord di Londra scoppierà davvero il panico.

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