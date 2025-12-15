Panchina Fiorentina, Vanoli a rischio esonero: dal ritorno di Pioli o Iachini a Ballardini, cosa succede sul fronte allenatore

La sconfitta contro il Verona ha aggravato una crisi già profonda e ha riaperto con forza il dibattito sulla panchina della Fiorentina.

Al Franchi i viola cadono ancora, incassano il terzo K.O consecutivo e restano ultimi in classifica, mentre intorno a Paolo Vanoli si moltiplicano valutazioni e voci sul possibile esonero.

Tra i tifosi cresce la contestazione e c’è chi invoca una rivoluzione dopo le dimissioni del ds Pradè e alla luce di numeri impietosi: 92 milioni investiti sul mercato estivo, 70 di monte ingaggi, zero vittorie e nove sconfitte dopo quindici giornate.

La società di Commisso ha avviato riflessioni immediate sul futuro dell’allenatore, in una notte di tensione culminata nel ritiro al Viola Park.