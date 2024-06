Palmer rimane in panchina anche per Danimarca-Inghilterra: zero minuti giocati a Euro 2024 Campionato EuropeoDanimarca vs InghilterraDanimarcaInghilterra

L'attaccante del Chelsea, che quest'anno ha segnato 22 goal in Premier League, è rimasto in panchina per 90' sia con la Serbia che con la Danimarca