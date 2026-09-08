Pallone d'Oro 2026 su DAZN: la cerimonia del 26 ottobre in diretta streaming gratuita in Italia e nel resto del mondo

In vista della serata di premiazione, i fan potranno inoltre immergersi nel clima pre-cerimonia grazie ai contenuti dedicati e alla copertura speciale in programma.





«Il Pallone d’Oro è uno degli eventi più iconici del calcio e una celebrazione dei giocatori che ispirano i tifosi di tutto il mondo – ha dichiarato Shay Segev, CEO di DAZN Group. – Siamo entusiasti di riportare il Pallone d’Oro su DAZN e di renderlo disponibile gratuitamente ai fan in 200 mercati a livello globale. In qualità di piattaforma globale di riferimento per lo sport, i tifosi scelgono di connettersi a DAZN per seguire alcuni dei più grandi eventi sportivi e vivere le migliori esperienze di visione, e il Pallone d’Oro rappresenta un’aggiunta perfetta alla nostra ampia offerta calcistica. È un esempio eccellente di come DAZN avvicini i tifosi ai momenti più importanti del calcio».





Il Pallone d’Oro non sarà disponibile su DAZN gratuitamente e in esclusiva in tutti i mercati. Nel dettaglio, in Turchia e Andorra i diritti live non sono esclusiva DAZN. Sono invece territori esclusi Francia, Spagna, Repubblica Ceca, Slovacchia, Russia, Bielorussia, Azerbaigian, Uzbekistan, Kazakistan, Tagikistan, Turkmenistan, Kirghizistan, Norvegia, Bulgaria, Ungheria, Georgia, Romania e Armenia.