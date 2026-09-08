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Pallone d'Oro 2026 su DAZN: la cerimonia del 26 ottobre in diretta streaming gratuita in Italia e nel resto del mondo

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DAZN trasmetterà in diretta e gratuitamente la cerimonia di assegnazione del Pallone d’Oro ai fan di tutto il mondo, portando la più prestigiosa cerimonia di premiazione individuale del calcio a un pubblico internazionale.


Dopo l’annuncio delle nomination di questa sera, l’appuntamento è fissato per lunedì 26 ottobre 2026, quando i migliori giocatori e le migliori giocatrici si riuniranno a Londra per scoprire chi solleverà il premio individuale più ambito del calcio.

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    Dal 1956, la cerimonia del Pallone d’Oro celebra i più grandi talenti del calcio. Il premio, assegnato dalla rivista France Football, viene conferito ai talenti che si sono distinti maggiormente nel corso della stagione, valutandone le prestazioni individuali, i risultati raggiunti ma anche il comportamento fuori dal campo.


    Tra i vincitori dello scorso anno figurano l’attaccante del Paris Saint-Germain e della nazionale francese Ousmane Dembélé, che si è aggiudicato il premio maschile, e la centrocampista della nazionale spagnola e del Barcellona Aitana Bonmatí, vincitrice del Pallone d’Oro femminile per il terzo anno consecutivo, stabilendo così un record.

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  • Oltre alla trasmissione in diretta, DAZN sarà Global Gold Sponsoring Partner del Pallone d’Oro nelle categorie “Sports Broadcast Services” e “Sports OTT Services”, rafforzando ulteriormente la presenza del Gruppo in occasione di uno degli eventi più prestigiosi del calcio mondiale.

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  • In vista della serata di premiazione, i fan potranno inoltre immergersi nel clima pre-cerimonia grazie ai contenuti dedicati e alla copertura speciale in programma.


    «Il Pallone d’Oro è uno degli eventi più iconici del calcio e una celebrazione dei giocatori che ispirano i tifosi di tutto il mondo – ha dichiarato Shay Segev, CEO di DAZN Group. – Siamo entusiasti di riportare il Pallone d’Oro su DAZN e di renderlo disponibile gratuitamente ai fan in 200 mercati a livello globale. In qualità di piattaforma globale di riferimento per lo sport, i tifosi scelgono di connettersi a DAZN per seguire alcuni dei più grandi eventi sportivi e vivere le migliori esperienze di visione, e il Pallone d’Oro rappresenta un’aggiunta perfetta alla nostra ampia offerta calcistica. È un esempio eccellente di come DAZN avvicini i tifosi ai momenti più importanti del calcio».


    Il Pallone d’Oro non sarà disponibile su DAZN gratuitamente e in esclusiva in tutti i mercati. Nel dettaglio, in Turchia e Andorra i diritti live non sono esclusiva DAZN. Sono invece territori esclusi Francia, Spagna, Repubblica Ceca, Slovacchia, Russia, Bielorussia, Azerbaigian, Uzbekistan, Kazakistan, Tagikistan, Turkmenistan, Kirghizistan, Norvegia, Bulgaria, Ungheria, Georgia, Romania e Armenia.

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