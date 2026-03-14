Palladino sul goal di Krstovic nel finale di Inter-Atalanta: "Mi fido di Marelli che fa questo lavoro"

“Mi è piaciuta la risposta della squadra dal punto di vista mentale. Potevano esserci degli strascichi, e invece la squadra ha reagito bene. Mi è piaciuta l’intensità, lo spirito di chi è subentrato, ha messo dentro grande energia. Questo è un grande gruppo, che tira da 4 mesi. Gli chiedo tanto e li voglio ringraziare pubblicamente”.