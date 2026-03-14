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Palladino Inter AtalantaGetty Images
Stefano Silvestri

Palladino sul goal di Krstovic nel finale di Inter-Atalanta: "Mi fido di Marelli che fa questo lavoro"

Il tecnico dei bergamaschi ha parlato al termine della polemica gara di San Siro: "Gli episodi? Io non li ho visti. Non parlo mai degli arbitri, ci atteniamo a quello che ci è stato detto".

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Raffaele Palladino si è presentato con il sorriso sulle labbra dopo Inter-Atalanta. E non potrebbe essere altrimenti, considerato il pareggio strappato proprio nei minuti finali della gara dalla formazione bergamasca.

Ai microfoni di DAZN, il tecnico atalantino ha applaudito la propria squadra anche solo per un motivo: per essersi lasciata alle spalle la scoppola rimediata solo pochi giorni fa contro il Bayern, nell'andata degli ottavi di finale di Champions League.

Ecco dunque le parole di Palladino al termine di Inter-Atalanta.

  • "GRANDE GRUPPO, LI RINGRAZIO PUBBLICAMENTE"

    “Mi è piaciuta la risposta della squadra dal punto di vista mentale. Potevano esserci degli strascichi, e invece la squadra ha reagito bene. Mi è piaciuta l’intensità, lo spirito di chi è subentrato, ha messo dentro grande energia. Questo è un grande gruppo, che tira da 4 mesi. Gli chiedo tanto e li voglio ringraziare pubblicamente”.

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  • "SODDISFATTO E FELICE"

    “Siamo cresciuti durante la partita. Il primo tempo volevamo restare leggermente più bassi e giocare in transizione, ma non abbiamo sfruttato i contropiedi che l’Inter ci concedeva. Ma sapevo che l’inerzia della partita poteva cambiare. Quelli che subentrano danno sempre grande energia: Ederson, Krstovic, abbiamo recuperato De Ketelaere, Hien, Sulemana. Sono soddisfatto, felice, la squadra continua a crescere e la nostra forza è la panchina”.

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  • IL GOAL DI KRSTOVIC

    “Gli episodi? Io non li ho visti. Sapete che non parlo mai degli arbitri. Mi hanno detto che Marelli ha confermato che non c’erano nessuno dei due e noi ci fidiamo di chi fa questo lavoro. Ci atteniamo a quello che ci è stato detto”.

  • IL RITORNO COL BAYERN

    “Indubbiamente il risultato è compromesso, pensare di ribaltarla non è semplice, è una montagna da scalare. Il Bayern mi ha impressionato. Andremo a giocarci una partita consapevoli del fatto che affrontiamo una grande squadra e cercheremo di essere competitivi. Darò spazio a chi ne ha avuto meno all’andata, cercheremo di fare la nostra prestazione e poi vedremo a fine partita”.

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