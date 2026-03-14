Palladino sul goal di Krstovic nel finale di Inter-Atalanta: "Mi fido di Marelli che fa questo lavoro"

Raffaele Palladino si è presentato con il sorriso sulle labbra dopo Inter-Atalanta. E non potrebbe essere altrimenti, considerato il pareggio strappato proprio nei minuti finali della gara dalla formazione bergamasca.
Ai microfoni di DAZN, il tecnico atalantino ha applaudito la propria squadra anche solo per un motivo: per essersi lasciata alle spalle la scoppola rimediata solo pochi giorni fa contro il Bayern, nell'andata degli ottavi di finale di Champions League.
Ecco dunque le parole di Palladino al termine di Inter-Atalanta.