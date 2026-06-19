Palladino rilancia l’Atalanta: dall’Europa conquistata alla crescita dei numeri, ora lo cercano tra Premier, Turchia e Qatar

Uno degli aspetti più evidenti della gestione Palladino è stata la chiara identità di gioco costruita nel corso della stagione. L’Atalanta è diventata una delle squadre più propositive della Serie A, mantenendo un atteggiamento offensivo e una costante ricerca della porta avversaria.

I dati raccontano una squadra stabilmente ai vertici del campionato per produzione offensiva. I nerazzurri hanno concluso la stagione con 516 tiri complessivi, terzo dato assoluto della Serie A dietro soltanto Juventus e Inter, e con 267 conclusioni nello specchio della porta, quarto miglior risultato del torneo. Ancora più significativo il dato relativo ai tiri effettuati dall’area piccola: ben 46, primato assoluto del campionato.

Anche nella costruzione delle occasioni l’Atalanta si è confermata tra le migliori squadre italiane. I 972 passaggi chiave realizzati rappresentano il terzo dato della Serie A, così come il terzo posto occupato nella graduatoria degli assist prodotti, con 405.

La crescita offensiva era già evidente nel periodo successivo all’arrivo del tecnico. Nelle 27 gare della gestione Palladino la squadra era infatti terza in campionato sia per tiri tentati sia per passaggi chiave prodotti, confermando la volontà di dominare il gioco e creare costantemente occasioni da rete.