Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM

NON PERDETEVI NEANCHE UN ATTIMO DEI MONDIALI

Il tuo pass illimitato per risultati, aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti
Esplora
Raffaele Palladino AtalantaGetty Images
GOAL

Palladino rilancia l’Atalanta: dall’Europa conquistata alla crescita dei numeri, ora lo cercano tra Premier, Turchia e Qatar

Serie A
Atalanta
R. Palladino

Dal tredicesimo posto alla Conference League: numeri da zona Champions, miglior difesa degli ultimi dieci anni e un’identità di gioco riconosciuta anche all’estero.

Pubblicità

L’Atalanta e Raffaele Palladino si sono salutati dopo una stagione che ha riportato il club bergamasco in Europa e rilanciato ulteriormente la reputazione dell’allenatore sul panorama internazionale.

Arrivato sulla panchina nerazzurra all’undicesima giornata con una squadra ferma al tredicesimo posto e distante dalle posizioni che contano, il tecnico è riuscito a cambiare il volto della Dea, trasformandola in una formazione competitiva sia in Italia sia sul palcoscenico europeo.

  • NUMERI TOP

    Il settimo posto finale e la qualificazione alla Conference League rappresentano il risultato più evidente del lavoro svolto.

    Ma a raccontare l’impatto di Palladino sono soprattutto i numeri registrati dal suo insediamento in avanti. Dal momento del suo arrivo fino al termine del campionato, l’Atalanta ha raccolto 46 punti in 27 partite, un rendimento che, proiettato sull’intera stagione, avrebbe collocato i bergamaschi a ridosso della zona Champions League, a soli quattro punti dal quarto posto.

    Quando Palladino prese la squadra, l’Atalanta occupava la tredicesima posizione con 13 punti; al termine del campionato ha chiuso settima con 59 punti e la qualificazione europea in tasca.

    • Pubblicità

  • ATALANTA PROTAGONISTA COL PALLONE

    Uno degli aspetti più evidenti della gestione Palladino è stata la chiara identità di gioco costruita nel corso della stagione. L’Atalanta è diventata una delle squadre più propositive della Serie A, mantenendo un atteggiamento offensivo e una costante ricerca della porta avversaria.

    I dati raccontano una squadra stabilmente ai vertici del campionato per produzione offensiva. I nerazzurri hanno concluso la stagione con 516 tiri complessivi, terzo dato assoluto della Serie A dietro soltanto Juventus e Inter, e con 267 conclusioni nello specchio della porta, quarto miglior risultato del torneo. Ancora più significativo il dato relativo ai tiri effettuati dall’area piccola: ben 46, primato assoluto del campionato.

    Anche nella costruzione delle occasioni l’Atalanta si è confermata tra le migliori squadre italiane. I 972 passaggi chiave realizzati rappresentano il terzo dato della Serie A, così come il terzo posto occupato nella graduatoria degli assist prodotti, con 405.

    La crescita offensiva era già evidente nel periodo successivo all’arrivo del tecnico. Nelle 27 gare della gestione Palladino la squadra era infatti terza in campionato sia per tiri tentati sia per passaggi chiave prodotti, confermando la volontà di dominare il gioco e creare costantemente occasioni da rete.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • SOLIDITÀ DIFENSIVA

    Se la fase offensiva ha rappresentato il marchio di fabbrica della squadra, il vero salto di qualità è arrivato probabilmente nella metà campo difensiva. L’Atalanta ha terminato il campionato con appena 36 reti subite, il miglior dato registrato dal club negli ultimi dieci anni.

    Un risultato costruito attraverso l’organizzazione collettiva e le prestazioni di una retroguardia che ha saputo mantenere continuità per tutta la stagione. Fondamentale anche il contributo di Marco Carnesecchi, autore di 13 clean sheet e protagonista di un’annata che lo ha confermato tra i portieri più affidabili del campionato.

    I numeri confermano questa crescita. L’Atalanta ha mantenuto una media inferiore a un goal subito a partita e ha concesso soltanto 160 tiri nello specchio agli avversari nell’arco dell’intero campionato, dati che l’hanno collocata tra le migliori difese della Serie A.

  • LA FORZA DEL COLLETTIVO

    Uno degli elementi più particolari della stagione nerazzurra riguarda la distribuzione del peso offensivo. Pur riuscendo a qualificarsi per le competizioni europee, l’Atalanta non ha avuto alcun giocatore capace di raggiungere la doppia cifra in campionato.

    Un dato che evidenzia la natura collettiva del progetto tecnico di Palladino. I goal sono stati distribuiti tra diversi interpreti, con numerosi giocatori coinvolti nella fase offensiva e nella costruzione delle occasioni.

    La squadra non ha mai dipeso da un singolo finalizzatore, riuscendo invece a trovare soluzioni differenti partita dopo partita e mantenendo una pericolosità costante nel corso della stagione.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LE SIRENE DALL'ESTERO PER PALLADINO

    La stagione vissuta a Bergamo ha ulteriormente rafforzato la considerazione di cui Palladino gode anche fuori dall’Italia. Dopo la separazione dall’Atalanta, il tecnico è finito nel mirino di diversi club stranieri provenienti da campionati differenti.

    Sulle sue tracce si sono mosse società della Premier League, del campionato turco e del Qatar. A essere particolarmente apprezzata è la metodologia di lavoro sviluppata nelle sue esperienze sulle panchine di Monza, Fiorentina e Atalanta, oltre alla capacità di migliorare il rendimento delle squadre, valorizzare il patrimonio tecnico a disposizione e costruire un’identità di gioco riconoscibile.

    L’esperienza bergamasca rappresenta così un ulteriore tassello nella crescita di Palladino, protagonista di una stagione in cui è riuscito a trasformare una squadra in difficoltà in una formazione europea, competitiva e capace di chiudere il campionato con numeri da alta classifica.