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Raffaele Palladino AtalantaGetty Images
Leonardo Gualano

Palladino non si sbilancia sul futuro: "Non mi interessa il contratto, vedremo cosa deciderà l'Atalanta"

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Atalanta

Il tecnico dell'Atalanta, Raffaele Palladino, spiega: "Sono venuto con grande entusiasmo, io scelgo le persone e mi interessa solo il lavoro".

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Messa alle spalle la delusione per l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Lazio, con conseguente mancato approdo alla finale, l'Atalanta torna a concentrarsi sul campionato e lo fa sapendo che ad attenderla ci saranno partite che non concederanno grandi margini di errore.

La Dea è infatti settima in classifica e se ormai il discorso quarto posto è ormai chiuso, restano vive le possibilità di qualificarsi all'Europa League o alla Conference League.

Per continuare a vivere notti europee, la formazione orobica dovrà recuperare punti nelle ultime cinque partite a Roma e Como e dunque già la prossima sfida sul campo del Cagliari rappresenterà un bivio importante.

Raffaele Palladino ha presentato la gara nella conferenza stampa della vigilia.

  • "DURA ACCETTARE L'ELIMINAZIONE"

    "L'Atalanta ha sempre reagito dopo le sconfitte. L'eliminazione dalla Coppa Italia è stata dura da accettare, ci sono voluti un paio di giorni per metabolizzarla soprattutto considerando il modo in cui è attivata. Adesso ci restano cinque partite per finire la stagione e già a partire dal Cagliari dobbiamo dare un segnale".

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  • "QUINTI CON ME IN PANCHINA"

    "Dispiace per l'eliminazione dalla Coppa Italia, ma da quando siamo arrivati io e il mio staff, l'Atalanta è quinta in classifica per punti fatti. C'è stato un inizio di stagione altalenante, ma quello di questa squadra è stato un grande percorso. Contro la Juve siamo stati sconfitti per un episodio e contro Roma e Lazio ce la siamo giocata alla pari. Dobbiamo portare gli episodi dalla parte nostra e contro la Lazio hanno contato anche quelli arbitrali".

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  • "IL FUTURO A FINE STAGIONE"

    "Sono venuto all'Atalanta con grande entusiasmo e con impegno ho provato a dare tutto per questa maglia. Ho fatto del mio meglio e sarà così fino alla fine. Ho ancora una non di contratto, ma la cosa non mi interessa: io scelgo società, persone e dirigenti. Sono contento perché qui si lavora bene, a fine stagione vedremo cosa deciderà il club. A me non interessa avere un contratto lungo o corto, ma solo il lavoro".


  • "MERITAVAMO LA FINALE"

    "Quando sono arrivato la situazione era difficile, l'Atalanta era tredicesima. Abbiamo fatto un buon percorso in Champions e in Coppa Italia meritavamo la finale per quanto è stato prodotto. Ora in campionato siamo in una buona posizione, ma vogliamo di più. Siamo lontani, ma dobbiamo crederci fino alla fine, aspettare qualche passo falso delle altre e fare qualche punto in più".

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