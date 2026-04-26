Palladino non si sbilancia sul futuro: "Non mi interessa il contratto, vedremo cosa deciderà l'Atalanta"

"Dispiace per l'eliminazione dalla Coppa Italia, ma da quando siamo arrivati io e il mio staff, l'Atalanta è quinta in classifica per punti fatti. C'è stato un inizio di stagione altalenante, ma quello di questa squadra è stato un grande percorso. Contro la Juve siamo stati sconfitti per un episodio e contro Roma e Lazio ce la siamo giocata alla pari. Dobbiamo portare gli episodi dalla parte nostra e contro la Lazio hanno contato anche quelli arbitrali".