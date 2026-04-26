Palladino non si sbilancia sul futuro: "Non mi interessa il contratto, vedremo cosa deciderà l'Atalanta"

Messa alle spalle la delusione per l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Lazio, con conseguente mancato approdo alla finale, l'Atalanta torna a concentrarsi sul campionato e lo fa sapendo che ad attenderla ci saranno partite che non concederanno grandi margini di errore.
La Dea è infatti settima in classifica e se ormai il discorso quarto posto è ormai chiuso, restano vive le possibilità di qualificarsi all'Europa League o alla Conference League.
Per continuare a vivere notti europee, la formazione orobica dovrà recuperare punti nelle ultime cinque partite a Roma e Como e dunque già la prossima sfida sul campo del Cagliari rappresenterà un bivio importante.
Raffaele Palladino ha presentato la gara nella conferenza stampa della vigilia.