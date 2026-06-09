Raffaele Palladino non è più l'allenatore dell'Atalanta. Con queste poche parole, il club nerazzurro ha ufficializzato una decisione che era stata presa da diverse settimane e che condurrà nei prossimi giorni alla nomina del nuovo tecnico della prima squadra, Maurizio Sarri.
Palladino-Atalanta, ufficiale la separazione: Sarri pronto a diventare il nuovo allenatore nerazzurro
IL COMUNICATO
Ecco la nota dell'Atalanta sulla separazione da Palladino: “Atalanta BC comunica che Raffaele Palladino è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra assieme ai suoi più stretti collaboratori, vale a dire Stefano Citterio, Federico Peluso, Fabio Corabi, Nicola Riva, Mattia Casella, Andrea Ramponi e Andrea Berti.
Atalanta BC ringrazia Raffaele Palladino e il suo staff per l’impegno profuso, augurando loro il meglio per il futuro”.
IL BILANCIO DI PALLADINO
Raffaele Palladino era stato nominato allenatore della prima squadra dell'Atalanta al posto dell'esonerato Ivan Juric lo scorso 11 novembre 2025 e aveva sottoscritto un contratto con scadenza fissata al 30 giugno 2027. Aveva raccolto un gruppo che si trovava nei bassifondi della classifica di Serie A e ha concluso il campionato al sesto posto, guadagnando l'accesso alla prossima edizione di Conference League. Eliminato in semifinale di Coppa Italia ai calci di rigore dalla Lazio, in Champions League è invece uscito di scena per mano del Bayern Monaco all'altezza degli ottavi di finale. Conclude la sua esperienza con un bottino di 18 vittorie, 8 pareggi e 13 sconfitte.
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