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Raffaele Palladino AtalantaGetty Images
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Palladino-Atalanta, ufficiale la separazione: Sarri pronto a diventare il nuovo allenatore nerazzurro

Serie A
Atalanta
Calciomercato
R. Palladino

L'ex allenatore della lascia il club orobico dopo 39 partite e una qualificazione alla Conference League: ufficiale l'addio, nell'aria da diverso tempo.

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Raffaele Palladino non è più l'allenatore dell'Atalanta. Con queste poche parole, il club nerazzurro ha ufficializzato una decisione che era stata presa da diverse settimane e che condurrà nei prossimi giorni alla nomina del nuovo tecnico della prima squadra, Maurizio Sarri.

  • IL COMUNICATO

    Ecco la nota dell'Atalanta sulla separazione da Palladino: “Atalanta BC comunica che Raffaele Palladino è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra assieme ai suoi più stretti collaboratori, vale a dire Stefano Citterio, Federico Peluso, Fabio Corabi, Nicola Riva, Mattia Casella, Andrea Ramponi e Andrea Berti.

    Atalanta BC ringrazia Raffaele Palladino e il suo staff per l’impegno profuso, augurando loro il meglio per il futuro”.

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  • IL BILANCIO DI PALLADINO

    Raffaele Palladino era stato nominato allenatore della prima squadra dell'Atalanta al posto dell'esonerato Ivan Juric lo scorso 11 novembre 2025 e aveva sottoscritto un contratto con scadenza fissata al 30 giugno 2027. Aveva raccolto un gruppo che si trovava nei bassifondi della classifica di Serie A e ha concluso il campionato al sesto posto, guadagnando l'accesso alla prossima edizione di Conference League. Eliminato in semifinale di Coppa Italia ai calci di rigore dalla Lazio, in Champions League è invece uscito di scena per mano del Bayern Monaco all'altezza degli ottavi di finale. Conclude la sua esperienza con un bottino di 18 vittorie, 8 pareggi e 13 sconfitte.

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