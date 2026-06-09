Palladino-Atalanta, ufficiale la separazione: Sarri pronto a diventare il nuovo allenatore nerazzurro

Raffaele Palladino era stato nominato allenatore della prima squadra dell'Atalanta al posto dell'esonerato Ivan Juric lo scorso 11 novembre 2025 e aveva sottoscritto un contratto con scadenza fissata al 30 giugno 2027. Aveva raccolto un gruppo che si trovava nei bassifondi della classifica di Serie A e ha concluso il campionato al sesto posto, guadagnando l'accesso alla prossima edizione di Conference League. Eliminato in semifinale di Coppa Italia ai calci di rigore dalla Lazio, in Champions League è invece uscito di scena per mano del Bayern Monaco all'altezza degli ottavi di finale. Conclude la sua esperienza con un bottino di 18 vittorie, 8 pareggi e 13 sconfitte.