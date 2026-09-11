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Palladino Atalanta BayernGetty Images
Marco Trombetta

Palladino al Napoli al posto di Allegri? Rischio esonero, Bologna già decisiva, tutti gli scenari

Serie A
Napoli

Max Allegri rischia davvero l'esonero al Napoli? Cosa può succedere dopo il Bologna e l'opzione Palladino come suo successore.

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Dopo tre sconfitte consecutive tra campionato e Champions, è inevitabile pensare che la posizione di Allegri sulla panchina del Napoli sia già traballante.

E in questo contesto si inserisce il nome di Raffaele Palladino, uno che quella panchina la aspetta e la sogna da anni.

  • ALLEGRI RISCHIA L'ESONERO?

    Va bene il calendario complicato, va bene gli infortuni, ma l'avvio stagionale del Napoli è stato preoccupante, specie in termini di prestazioni.

    Dominato da Como e Arsenal, ribaltato dall'Inter dopo essere andato in vantaggio di due reti, un impianto di gioco scricchiolante e tanti, troppi dubbi.

    Difficile che De Laurentiis possa procedere a un ribaltone simile dopo appena cinque partite, ma la sfida al Maradona contro il Bologna potrebbe essere cruciale e decisiva in tal senso. Un altro passo falso, specialmente un'altra sconfitta, potrebbe costare cara ad Allegri e spingere DeLa a una scelta drastica per invertire la tendenza.

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  • PALLADINO AL POSTO DI ALLEGRI?

    Intanto una parte dei tifosi partenopei ha già perso la pazienza e sui social viene caldeggiato il nome di Raffaele Palladino.

    Quest'ultimo è rimasto senza squadra dopo non essere stato confermato dall'Atalanta, dove il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha scelto Maurizio Sarri.

    La panchina del Napoli rappresenta un sogno per Palladino, il quale però finora non ha avuto alcun contatto col club vice-campione d'Italia, anche la sua presenza mercoledì sera allo Stadio Diego Armando Maradona alimenta i rumors.

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  • NO ALL'ESTERO, VUOLE LA SERIE A

    In ogni caso Palladino aspetta e spera nella chiamata di qualche squadra della Serie A italiana.

    Anche per questo motivo il 42enne tecnico napoletano ex Monza e Fiorentina preferisce non approfondire i sondaggi effettuati nei suoi confronti da alcuni club stranieri come la Dinamo Kiev in Ucraina e il Trabzonspor in Turchia, oltre a un paio di squadre nella Ligue 1 francese.

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