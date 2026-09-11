Palladino al Napoli al posto di Allegri? Rischio esonero, Bologna già decisiva, tutti gli scenari

Va bene il calendario complicato, va bene gli infortuni, ma l'avvio stagionale del Napoli è stato preoccupante, specie in termini di prestazioni.
Dominato da Como e Arsenal, ribaltato dall'Inter dopo essere andato in vantaggio di due reti, un impianto di gioco scricchiolante e tanti, troppi dubbi.
Difficile che De Laurentiis possa procedere a un ribaltone simile dopo appena cinque partite, ma la sfida al Maradona contro il Bologna potrebbe essere cruciale e decisiva in tal senso. Un altro passo falso, specialmente un'altra sconfitta, potrebbe costare cara ad Allegri e spingere DeLa a una scelta drastica per invertire la tendenza.