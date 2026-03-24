Palestra subito titolare? Politano non è al meglio, possibile debutto per l'esterno del Cagliari contro l'Irlanda del Nord

Le condizioni di Politano al momento non preoccupano, ma ovviamente la sua situazione è sotto il monitoraggio dello staff medico Azzurro. Tanto che Gattuso sta già pensando alle possibili alternative e in queste ore sono in risalita le quotazioni di Marco Palestra, esterno del Cagliari che non ha ancora mai esordito con l’Italia. Si tratterebbe quindi di un debutto assoluto per l’esterno classe 2005.