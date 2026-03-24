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Palestra CagliariGetty
Nino Caracciolo

Palestra subito titolare? Politano non è al meglio, possibile debutto per l'esterno del Cagliari contro l'Irlanda del Nord

L’esterno del Napoli non ha preso parte alla partitella finale dell’ultimo allenamento: in risalita le quotazioni del giovane Palestra, si tratterebbe di un esordio assoluto.

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Il conto alla rovescia è iniziato e la gara è di quelle proprio da non poter fallire vista l’importanza della posta in palio.

Giovedì sera l’Italia affronta l’Irlanda del Nord nella semifinale dello spareggio per i playoff e il CT Gattuso nello scegliere la formazione titolare deve fare i conti anche con l’infermeria.

I dubbi del Commissario tecnico riguardano un po’ tutti i reparti, visti i tanti calciatori acciaccati. Uno di questi riguarda il ruolo di esterno destro del 3-5-2 dove nelle ultime ore sono in risalita le quotazioni del giovane Palestra.

  • POLITANO NON AL MEGLIO

    Nel 3-5-2 che ha in mente Gattuso il ruolo di esterno destro titolare dovrebbe essere occupato da Matteo Politano. Il calciatore del Napoli si è allenato regolarmente con i compagni ieri, ma non ha preso parte in via precauzionale alla partitella finale. Politano infatti è rimasto a bordocampo con un cerotto sul polpaccio sinistro, segno di un affaticamento.

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  • ESORDIO PER PALESTRA?

    Le condizioni di Politano al momento non preoccupano, ma ovviamente la sua situazione è sotto il monitoraggio dello staff medico Azzurro. Tanto che Gattuso sta già pensando alle possibili alternative e in queste ore sono in risalita le quotazioni di Marco Palestra, esterno del Cagliari che non ha ancora mai esordito con l’Italia. Si tratterebbe quindi di un debutto assoluto per l’esterno classe 2005.

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  • RIVELAZIONE DEL CAMPIONATO

    Il giovane esterno del Cagliari (ma di proprietà dell’Atalanta) è una delle rivelazioni del campionato: 29 presenze, un goal e quattro assist, ma soprattutto prestazioni davvero super che lo hanno messo nel mirino delle big italiane e straniere. La sensazione è che Palestra, dall’inizio o a gara in corso, possa scendere in campo contro l’Irlanda del Nord.

  • LA PROBILE FORMAZIONE

    ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni (Buongiorno), Calafiori; Politano (Palestra), Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. Ct. Gattuso.

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