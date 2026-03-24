Palestra subito titolare? Politano non è al meglio, possibile debutto per l'esterno del Cagliari contro l'Irlanda del Nord

Il conto alla rovescia è iniziato e la gara è di quelle proprio da non poter fallire vista l’importanza della posta in palio.
Giovedì sera l’Italia affronta l’Irlanda del Nord nella semifinale dello spareggio per i playoff e il CT Gattuso nello scegliere la formazione titolare deve fare i conti anche con l’infermeria.
I dubbi del Commissario tecnico riguardano un po’ tutti i reparti, visti i tanti calciatori acciaccati. Uno di questi riguarda il ruolo di esterno destro del 3-5-2 dove nelle ultime ore sono in risalita le quotazioni del giovane Palestra.