Goal.com
LiveBiglietti
Pubblicità
Pubblicità
Palestra CagliariGetty
Leonardo Gualano

Palestra il grande obiettivo di mercato dell'Inter: le possibili cifre e le resistenze dell'Atalanta

Serie A
Inter
Calciomercato
Fiorentina
Atalanta

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', Marco Palestra è la priorità di mercato dell'Inter: potrebbe rappresentare il dopo-Dumfries.

Pubblicità

Appena il tempo di godersi il "doblete" Scudetto-Coppa Italia, e per l'Inter è già arrivato il momento di concentrarsi sulla prossima stagione.

L'obiettivo del club nerazzurro è ovviamente quello di rafforzare una squadra che ha fatto benissimo al primo anno della gestione Chivu e che ora è chiamata non solo a confermarsi, ma anche a migliorarsi in campo europeo.

Gli uomini mercato dell'Inter sono già alla ricerca di nuovi rinforzi che garantiscano un ulteriore salto di qualità e, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, ad oggi la priorità porta il nome di Marco Palestra.

  • Marco Palestra Nicolò Cambiaghi Cagliari BolognaGetty Images

    REDUCE DA UNA STAGIONE SUPER

    Nel giro di meno di un anno, il mondo di Marco Palestra si è completamente ribaltato.

    È passato infatti dall'essere un talento di belle speranze a uno degli esterni più ammirati in assoluto del panorama calcistico italiano e non solo.

    Le sue gesta con la maglia del Cagliari gli sono valse prima l'approdo in Nazionale maggiore e poi il premio di miglior difensore della Serie A 2025-2026, modificando completamente il suo status.

    Oggi per arrivare al suo cartellino, che è di proprietà dell'Atalanta, serve un investimento da almeno 40 milioni di euro che però l'Inter sembra disposta a fare.

    • Pubblicità

  • L'EREDE DI DUMFRIES

    Investire qualcosa come 40 milioni di euro per un giocatore il cui ruolo è lo stesso di Dumfries potrebbe avere un senso in ottica futura e non solo.

    Come spiegato, infatti, dalla Gazzetta dello Sport, in casa Inter la sensazione è quella che l'esterno olandese, il cui contratto scadrà nel 2028, possa liberarsi la prossima estate facendo scattare la clausola rescissoria da 25 milioni di euro.

    Dumfries ha 30 anni e guadagna 4 milioni netti a stagione, mentre Palestra di anni ne ha 21 e al Cagliari ha percepito un ingaggio da 280mila euro l'anno. Ovviamente, in caso di trasferimento a Milano, il suo stipendio salirebbe non di poco, ovvero a 2 milioni netti, ma comunque vorrebbe dire abbassare il monte ingaggi con un addio in contemporanea dell'olandese.

    Nel caso in cui la doppia operazione dovesse andare in porto, l'Inter si garantirebbe una plusvalenza che le consentirebbe dunque di fare un investimento importante con il cuore decisamente più leggero.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IL MURO DELL'ATALANTA

    Il vero grande ostacolo tra l'Inter e il cartellino di Marco Palestra è l'Atalanta.

    Il club orobico conosce benissimo il valore del ragazzo, non ha bisogno di incassare e, come ampiamente dimostrato proprio ai meneghini la scorsa estate con Lookman, sa benissimo come tenere il punto della situazione quando si tratta di fare trattative.

    Ad oggi, difficilmente a Bergamo si accontenterebbero di un'offerta da 40 milioni per un gioiello come Palestra.

  • curtis-jones(C)Getty Images

    IL MERCATO DELL'INTER

    Qualora l'Inter dovesse riuscire a trovare i giusti argomenti per convincere l'Atalanta a cedere Palestra, allora potrebbero spalancarsi le porte per la cessione di Luis Henrique, con Diouf che invece resterebbe per essere utilizzato da esterno.

    Chi invece dovrebbe salutare a prescindere è Frattesi, che potrebbe avere mercato in Inghilterra. Proprio dalla Premier League potrebbe arrivare il suo sostituto, ovvero quel Curtis Jones del Liverpool già trattato lo scorso inverno.

    Il valore del suo cartellino è di circa 25 milioni di euro ed è dunque molto inferiore rispetto a quello di Manu Koné che la Roma valuta non meno di 50 milioni.

  • Pubblicità
    Pubblicità