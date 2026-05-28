Palestra il grande obiettivo di mercato dell'Inter: le possibili cifre e le resistenze dell'Atalanta

Appena il tempo di godersi il "doblete" Scudetto-Coppa Italia, e per l'Inter è già arrivato il momento di concentrarsi sulla prossima stagione.
L'obiettivo del club nerazzurro è ovviamente quello di rafforzare una squadra che ha fatto benissimo al primo anno della gestione Chivu e che ora è chiamata non solo a confermarsi, ma anche a migliorarsi in campo europeo.
Gli uomini mercato dell'Inter sono già alla ricerca di nuovi rinforzi che garantiscano un ulteriore salto di qualità e, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, ad oggi la priorità porta il nome di Marco Palestra.