Palestra il grande obiettivo di mercato dell'Inter: le possibili cifre e le resistenze dell'Atalanta

Investire qualcosa come 40 milioni di euro per un giocatore il cui ruolo è lo stesso di Dumfries potrebbe avere un senso in ottica futura e non solo.

Come spiegato, infatti, dalla Gazzetta dello Sport, in casa Inter la sensazione è quella che l'esterno olandese, il cui contratto scadrà nel 2028, possa liberarsi la prossima estate facendo scattare la clausola rescissoria da 25 milioni di euro.

Dumfries ha 30 anni e guadagna 4 milioni netti a stagione, mentre Palestra di anni ne ha 21 e al Cagliari ha percepito un ingaggio da 280mila euro l'anno. Ovviamente, in caso di trasferimento a Milano, il suo stipendio salirebbe non di poco, ovvero a 2 milioni netti, ma comunque vorrebbe dire abbassare il monte ingaggi con un addio in contemporanea dell'olandese.

Nel caso in cui la doppia operazione dovesse andare in porto, l'Inter si garantirebbe una plusvalenza che le consentirebbe dunque di fare un investimento importante con il cuore decisamente più leggero.