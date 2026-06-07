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Diouf Inter
Stefano Silvestri

Palestra e poi? Diouf sale, Luis Henrique scende: come cambia la fascia destra dell'Inter dopo l'addio di Dumfries

Calciomercato
Serie A
Inter
A. Diouf

I nerazzurri stanno per cedere l'esterno olandese del Real Madrid e puntano forte sull'atalantino. Ma sulla corsia di destra può cambiare anche altro.

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Denzel Dumfries, in questo momento, ha la testa rivolta ai Mondiali. Marco Palestra ha invece riportato un problemino muscolare e non si è messo a disposizione per le due amichevoli di giugno dell'Italia, contro Lussemburgo e Grecia.

Eppure, a distanza e senza fare nulla, i due sono gli attuali protagonisti principali del mercato dell'Inter. Nonché i due esterni che potrebbero darsi il cambio sulla fascia destra del centrocampo a cinque di Chivu.

Dumfries è in uscita e andrà al Real Madrid, pronto a pagare la clausola. Mentre Palestra, il primo obiettivo interista per la sua sostituzione, attende novità sul fronte mercato dopo il rientro all'Atalanta dal Cagliari per fine prestito.

Già, ma poi? Attenzione, perché sulla destra potrebbe verificarsi presto un altro ribaltone, al termine di una stagione positiva per quasi tutti, non proprio per tutti.

  • Luis Henrique Inter JuventusGetty Images

    LUIS HENRIQUE SUBITO VIA?

    Luis Henrique, ad esempio, ha un contratto lungo: un anno fa circa ha firmato per cinque anni, fino al 2030. Ma ciò non significa che i contratti non possano essere strappati.

    A rischiare potrebbe essere proprio lui dopo una stagione con più bassi che alti. Anche, come sottolineato sabato da Tuttosport, per finanziare l'operazione Palestra di concerto con la somma che l'Inter riceverà per Dumfries.

    Una ventina di milioni potrebbe essere sufficiente anche in questo caso per salutare Luis Henrique, che già a gennaio era stato sondato sul mercato: lo voleva il Besiktas, club appena preso in mano da Vincenzo Italiano dopo l'addio al Bologna.

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  • OCCHIO A DIOUF

    Chi farebbe, dunque, il vice Palestra nel caso davvero l'esterno dell'Atalanta arrivasse a Milano diversamente da quanto accaduto un anno fa con Lookman? Magari Andy Diouf.

    L'ex giocatore del Lens è stato portato in Italia dai nerazzurri con un altro intento: fargli fare la mezzala. Nei piani di Chivu e della società, avrebbe dovuto rappresentare un'alternativa ai vari Mkhitaryan, Barella, Frattesi, magari Sucic.

    Solo che il campo ha detto ben altro. Diouf ha faticato a inserirsi e, alla fine, le cose migliori le ha fatte in una fetta di campo non propriamente sua: a destra a tutta fascia, appunto.

    In qualche modo anche lui, pure se a sprazzi, ha dato garanzie all'Inter in un momento delicato della stagione: quello del lungo infortunio di Dumfries, rimasto fuori dai campi da novembre a marzo senza che nessuno (Luis Henrique, Carlos Augusto) avesse saputo rimpiazzarlo adeguatamente.

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  • Bologna FC 1909 v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport

    LA PRESTAZIONE DI BOLOGNA

    Negli occhi rimane soprattutto la prestazione dominante di Diouf all'ultima giornata di campionato: quella del 3-3 di Bologna, gara spettacolare ancorché priva di significati di classifica per entrambe le squadre.

    L'ex Lens ha giocato un primo tempo sottotono e sembrava destinato a tornare negli spogliatoi con la coda tra le gambe, come tutti i campioni d'Italia. Ma non è stato così: alla fine proprio lui ha suonato la carica, dando alla propria squadra un apporto decisivo per raggiungere un pareggio comunque prestigioso.

    A quattro minuti dalla fine Diouf è partito in campo aperto, lanciato dal giovane Topalovic, e ha battuto Skorupski per il 3-3 finale. In precedenza aveva pure colpito il palo da cui era nato il 3-2 di Esposito, oltre a sfiorare un altro goal con una bella azione personale.

    Prima di Bologna, la prestazione migliore di Diouf con l'Inter era stata contro il Venezia in Coppa Italia, all'inizio di dicembre (5-1). Anche in quel caso il francese aveva giocato a destra, anche in quel caso dato ottime risposte, anche in quel caso aveva segnato, quella notte però aprendo il tabellino.

  • LA QUESTIONE DEL RUOLO

    Certo, Diouf dovrebbe adattarsi pienamente ai dettami di Chivu per fare il vice Palestra. Il motivo? Lui stesso si sente adatto a un altro ruolo, pur avendo ribadito a più riprese di essere pronto a mettersi a disposizione ovunque.

    "Il mio ruolo preferito è quello di oggi, la mezzala destra, dove posso entrare con il sinistro in mezzo al campo - ha detto ad esempio a metà maggio dopo l'1-1 interno contro il Verona - Posso giocare ovunque e voglio solo giocare e aiutare la squadra".

    Qualche mese prima, dopo essere entrato bene dalla panchina e aver aiutato l'Inter a vincere 2-0 a Pisa giocando ancora una volta a destra, Diouf aveva parlato così:

    "Sia che giochi a destra sia che giochi a sinistra, per me è lo stesso: io voglio giocare, aiutare la squadra e dare il massimo. Non ho problemi, mi interessa dare una mano. La mia posizione è quella di centrocampista centrale, a destra non ho mai giocato, ma faccio ciò che serve per aiutare la squadra".

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  • Carlos Augusto InterGetty Images

    A SINISTRA CAMBIA POCO

    Se a destra qualcosa sta bollendo in pentola ormai da diversi giorni, a sinistra tutto tace. Nel senso che nulla dovrebbe cambiare rispetto all'organizzazione della passata stagione.

    Il titolare sarà ancora "Mister Assist" Federico Dimarco, l'MVP del campionato. E la sua immediata riserva sarà Carlos Augusto.

    Quest'ultimo, che non è stato convocato dal Brasile per i Mondiali, ha pensato seriamente di cambiare squadra per trovare più spazio. Ma alla fine, nonostante le voci sulla Roma, non dovrebbe muoversi.