Palestra e poi? Diouf sale, Luis Henrique scende: come cambia la fascia destra dell'Inter dopo l'addio di Dumfries

Negli occhi rimane soprattutto la prestazione dominante di Diouf all'ultima giornata di campionato: quella del 3-3 di Bologna, gara spettacolare ancorché priva di significati di classifica per entrambe le squadre.

L'ex Lens ha giocato un primo tempo sottotono e sembrava destinato a tornare negli spogliatoi con la coda tra le gambe, come tutti i campioni d'Italia. Ma non è stato così: alla fine proprio lui ha suonato la carica, dando alla propria squadra un apporto decisivo per raggiungere un pareggio comunque prestigioso.

A quattro minuti dalla fine Diouf è partito in campo aperto, lanciato dal giovane Topalovic, e ha battuto Skorupski per il 3-3 finale. In precedenza aveva pure colpito il palo da cui era nato il 3-2 di Esposito, oltre a sfiorare un altro goal con una bella azione personale.

Prima di Bologna, la prestazione migliore di Diouf con l'Inter era stata contro il Venezia in Coppa Italia, all'inizio di dicembre (5-1). Anche in quel caso il francese aveva giocato a destra, anche in quel caso dato ottime risposte, anche in quel caso aveva segnato, quella notte però aprendo il tabellino.