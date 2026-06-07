Palestra e poi? Diouf sale, Luis Henrique scende: come cambia la fascia destra dell'Inter dopo l'addio di Dumfries

Denzel Dumfries, in questo momento, ha la testa rivolta ai Mondiali. Marco Palestra ha invece riportato un problemino muscolare e non si è messo a disposizione per le due amichevoli di giugno dell'Italia, contro Lussemburgo e Grecia.
Eppure, a distanza e senza fare nulla, i due sono gli attuali protagonisti principali del mercato dell'Inter. Nonché i due esterni che potrebbero darsi il cambio sulla fascia destra del centrocampo a cinque di Chivu.
Dumfries è in uscita e andrà al Real Madrid, pronto a pagare la clausola. Mentre Palestra, il primo obiettivo interista per la sua sostituzione, attende novità sul fronte mercato dopo il rientro all'Atalanta dal Cagliari per fine prestito.
Già, ma poi? Attenzione, perché sulla destra potrebbe verificarsi presto un altro ribaltone, al termine di una stagione positiva per quasi tutti, non proprio per tutti.