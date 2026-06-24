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Italy U21 v Sweden U21 - UEFA Under21 EURO QualifierGetty Images Sport
Matteo Occhiuto

Palestra al Chelsea sarà titolare? Il nuovo modulo con Xabi Alonso e la concorrenza di James e Malo Gusto

M. Palestra
Premier League
Chelsea
Calciomercato

Il laterale cresciuto nell’Atalanta è pronto a vestire la maglia del club londinese: troverà una squadra in rifondazione e un nuovo allenatore ad attenderlo.

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Marco Palestra sarà un nuovo giocatore del Chelsea. L’esterno ex Cagliari volerà in Inghilterra per diventare un nuovo giocatore dei Blues, facendo un bello step nella sua carriera. 

Sarà pagato 60 milioni, firmando un contratto da 6 a stagione, rappresentando un investimento più che cospicuo per la società londinese.

Per il Chelsea, Palestra sarà uno dei pilastri su cui costruire un nuovo ciclo, dopo un’ultima stagione deludente e la ripartenza con una guida tecnica importante come quella di Xabi Alonso. Ma, in Inghilterra, l’esterno classe 2005 sarà titolare?

  • Xabi AlonsoGetty Images

    COME GIOCHERÀ IL CHELSEA DI XABI ALONSO

    Partiamo dalla definizione del modulo con cui Xabi Alonso giocherà al Chelsea. Si prospetta un impianto tattico basato sulla difesa a tre e sul 3-4-2-1. Uno schieramento che possa esaltare ciò che oggi è uno dei punti di forza dei Blues: le qualità dei vari Palmer ed Estevao, la forza fisica dei mediani e l’intraprendenza degli esterni di difesa/centrocampo, fra cui proprio il neo arrivato Palestra.

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  • CucurellaGetty Images

    CUCURELLA OUT, PALESTRA IN

    Per un Palestra che entra, poi, c’è un Cucurella che va. Lo spagnolo ha lasciato Londra dopo una lunga militanza: l’italiano sarà il suo sostituto ideale, anche per quanto riguarda l’aspetto economico. Cucurella, venduto al Real Madrid, ha portato in dote una sessantina di milioni, gli stessi poi spesi dal Chelsea in queste ore per portare in Inghilterra Palestra. 

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  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    LA CONCORRENZA DI JAMES E GUSTO

    Quel che è certo, comunque, è che al Chelsea Marco Palestra il posto se lo dovrà comunque meritare. A Londra troverà, in primis, la concorrenza del capitano Reece James, con anche Malo Gusto sulla stessa corsia: profili di grande spessore e esperienza internazionale, che non hanno alcuna intenzione di farsi soffiare il posto dal giovane laterale cresciuto nell’Atalanta. Sicuramente, però, il modulo possibile di Xabi Alonso premierà le caratteristiche di Palestra, bravo a giocare a destra a tutta fascia. 

  • Italy Training Session & Press ConferenceGetty Images Sport

    UNA NAZIONALE MADE IN PREMIER?

    Palestra, volando in Inghilterra, sarà comunque un elemento importante in ottica Nazionale. Un’Italia che, anno dopo anno, sta vedendo crescere il proprio blocco principale all’interno della Premier: a oggi, molti dei potenziali titolari del nuovo corso Azzurro giocano nel campionato inglese. Da Donnarumma a Calafiori, passando per Tonali e adesso proprio Palestra. Niente più blocco Inter, Juve o Milan: adesso è la Premier il baricentro della nostra Nazionale. 

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