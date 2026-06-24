Palestra al Chelsea sarà titolare? Il nuovo modulo con Xabi Alonso e la concorrenza di James e Malo Gusto

Marco Palestra sarà un nuovo giocatore del Chelsea. L’esterno ex Cagliari volerà in Inghilterra per diventare un nuovo giocatore dei Blues, facendo un bello step nella sua carriera.
Sarà pagato 60 milioni, firmando un contratto da 6 a stagione, rappresentando un investimento più che cospicuo per la società londinese.
Per il Chelsea, Palestra sarà uno dei pilastri su cui costruire un nuovo ciclo, dopo un’ultima stagione deludente e la ripartenza con una guida tecnica importante come quella di Xabi Alonso. Ma, in Inghilterra, l’esterno classe 2005 sarà titolare?