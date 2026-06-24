Palestra al Chelsea sarà titolare? Il nuovo modulo con Xabi Alonso e la concorrenza di James e Malo Gusto

Per un Palestra che entra, poi, c’è un Cucurella che va. Lo spagnolo ha lasciato Londra dopo una lunga militanza: l’italiano sarà il suo sostituto ideale, anche per quanto riguarda l’aspetto economico. Cucurella, venduto al Real Madrid, ha portato in dote una sessantina di milioni, gli stessi poi spesi dal Chelsea in queste ore per portare in Inghilterra Palestra.