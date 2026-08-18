Palermo forte su Perin, Di Gregorio resta? Come cambia la situazione portieri della Juventus

A due settimane dalla conclusione del mercato estivo, è evidente come una partenza di Perin costringerebbe la Juventus a riconsiderare i piani iniziali. Perché il prescelto per lasciare Torino era proprio Di Gregorio, non Perin.

L'ex portiere del Monza, che peraltro non ha fatto parte dell'amichevole contro la Next Gen ufficialmente per una sindrome influenzale, è reduce da una stagione da dimenticare. Tra un errore e un'indecisione, si è attirato critiche su critiche. E l'avvio della nuova annata (leggi: errore contro l'Inter in amichevole) non è stato migliore.

Ma se Perin dovesse effettivamente lasciare la Juventus per andare a Palermo, la permanenza di Di Gregorio potrebbe davvero diventare concreta. Almeno per il momento. Impossibile, infatti, ipotizzare che Spalletti rimanga con i soli Vicario e Pinsoglio a disposizione.