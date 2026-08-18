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Di Gregorio PerinGetty Images
Stefano Silvestri

Palermo forte su Perin, Di Gregorio resta? Come cambia la situazione portieri della Juventus

Calciomercato
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M. Di Gregorio

A sorpresa può essere l'ex genoano, richiesto in Serie B, a lasciare Torino: cosa significa la sua possibile partenza proprio nelle ore in cui la Juve ha accolto Vicario.

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Sì, è stato il giorno dell'arrivo alla Juventus di Guglielmo Vicario. Ma anche quello in cui si è capito che Mattia Perin, un po' a sorpresa, può lasciare Torino per andare a giocare altrove.

Dove? Al Palermo. Dunque in Serie B, non in Serie A, anche se i siciliani hanno evidentemente ambizioni di un ritorno nell'élite del calcio italiano dopo diversi anni d'assenza. Secondo Matteo Moretto, il trasferimento dell'ex genoano in Sicilia è "un'opzione concreta".

Cosa comporterà tutto questo, con particolare riferimento al futuro dell'altro portiere (oltre allo storico terzo Pinsoglio) presente nella rosa di Luciano Spalletti, ovvero Michele Di Gregorio?


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  • DI GREGORIO RESTA?

    A due settimane dalla conclusione del mercato estivo, è evidente come una partenza di Perin costringerebbe la Juventus a riconsiderare i piani iniziali. Perché il prescelto per lasciare Torino era proprio Di Gregorio, non Perin.

    L'ex portiere del Monza, che peraltro non ha fatto parte dell'amichevole contro la Next Gen ufficialmente per una sindrome influenzale, è reduce da una stagione da dimenticare. Tra un errore e un'indecisione, si è attirato critiche su critiche. E l'avvio della nuova annata (leggi: errore contro l'Inter in amichevole) non è stato migliore.

    Ma se Perin dovesse effettivamente lasciare la Juventus per andare a Palermo, la permanenza di Di Gregorio potrebbe davvero diventare concreta. Almeno per il momento. Impossibile, infatti, ipotizzare che Spalletti rimanga con i soli Vicario e Pinsoglio a disposizione.

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  • TUTTO POSSIBILE

    La realtà delle cose è che tutto potrà ancora accadere negli ultimi 15 giorni del mercato estivo. Anche che la Juventus proceda con una doppia cessione: che, cioè, lasci partire sia Perin che Di Gregorio.

    Quest'ultimo, nonostante il clamoroso calo di rendimento del 2025/26, rimane particolarmente in vista sul mercato. Soprattutto all'estero, dove è concreto lo scenario che lo porterebbe a Marsiglia. Nelle ultime settimane si è parlato anche di Valencia. Niente Torino, invece: i granata stanno finalmente prendendo Lucas Perri.

    In caso di addio contemporaneo di Perin e Di Gregorio, che dimezzerebbe da quattro a due il numero di portieri a disposizione di Spalletti, la Juventus dovrebbe naturalmente tornare sul mercato per acquistare un nuovo elemento.

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  • IL CONTRATTO DI PERIN

    La cessione di Perin sarebbe un modo, per la Juventus, per monetizzare almeno in maniera parziale: il contratto dell'ex giocatore del Genoa va infatti in scadenza al termine della prossima stagione, il 30 giugno del 2027.

    L'ultimo rinnovo, di durata triennale, è datato 2024. Ma da quel momento i dialoghi si sono fermati. Ragion per cui la Juve rischierebbe di perdere Perin a parametro zero tra un anno, sempre che il rinnovo non arrivi nei prossimi mesi, in caso di mantenimento in rosa.

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  • Vicario TottenhamGetty

    CHI SARÀ IL NUOVO TITOLARE

    Se la situazione portieri alla Juventus è più che mai incerta, non lo è la gerarchia per quanto riguarda il titolare: sarà proprio Guglielmo Vicario, appena ufficializzato e preso in prestito con diritto di riscatto dal Tottenham.

    L'ex empolese è reduce da una stagione complicata in Premier League, anche se non certo quanto quella di Di Gregorio a Torino. E arriva per indossare la maglia numero 1, almeno in partenza, a prescindere da ciò che accadrà alle sue spalle da qui al 1° settembre.

    La questione, insomma, riguarda il vice di Vicario. Con la possibile partenza di Perin che potrebbe cambiare sorprendentemente le carte in tavola.

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