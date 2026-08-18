Palermo forte su Perin, Di Gregorio resta? Come cambia la situazione portieri della Juventus

Sì, è stato il giorno dell'arrivo alla Juventus di Guglielmo Vicario. Ma anche quello in cui si è capito che Mattia Perin, un po' a sorpresa, può lasciare Torino per andare a giocare altrove.
Dove? Al Palermo. Dunque in Serie B, non in Serie A, anche se i siciliani hanno evidentemente ambizioni di un ritorno nell'élite del calcio italiano dopo diversi anni d'assenza. Secondo Matteo Moretto, il trasferimento dell'ex genoano in Sicilia è "un'opzione concreta".
Cosa comporterà tutto questo, con particolare riferimento al futuro dell'altro portiere (oltre allo storico terzo Pinsoglio) presente nella rosa di Luciano Spalletti, ovvero Michele Di Gregorio?
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