Palacios ritrova l'Inter: come sta andando il difensore con il Monza, minutaggio e prestazioni

Inter-Monza sarà una gara speciale per Palacios: l'argentino è in prestito dal club nerazzurro e scenderà in campo.

Prima contro ultima, a San Siro andrà in scena il più classico dei testa-coda: l'Inter ospita il Monza, sempre più in fondo alla classifica. Una gara sulla carta scritta a favore dei nerazzurri che tra pochi giorni avranno il ritorno di Champions con il Feyenoord. I riflettori saranno però almeno in parte puntati su Tomas Palacios, il giovane difensore che a gennaio è passato dall'Inter al Monza in prestito. Una grande occasione per l'argentino di mettersi in mostra davanti al "proprio" club, in cui tornerà dalla prossima stagione. L'articolo prosegue qui sotto Ma come sta andando Palacios in questi primi mesi al Monza?