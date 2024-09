Palacios fuori dalla lista UEFA: perché l'Inter ha escluso il nuovo acquisto

Arrivato sul gong del calciomercato estivo, Tomas Palacios non farà parte della rosa dell'Inter per la fase campionato di Champions League.

Nella giornata di martedì 3 settembre, l'Inter ha annunciato la lista definitiva dei giocatori che prenderanno parte alla fase campionato della Champions League, da quest'anno in veste del tutto rinnovata rispetto al recente passato.

A rimanere fuori dall'elenco sono stati Joaquin Correa e Tomas Palacios: se sul primo di dubbi ce n'erano già pochissimi, l'esclusione del secondo ha fatto più 'rumore', essendo appena stato acquistato a titolo definitivo dall'Independiente Rivadavia.

Per Palacios l'Inter ha concluso una trattativa fiume, che ha avuto come esito l'annuncio proprio in occasione dell'ultimo giorno utile per effettuare acquisti durante la sessione estiva.