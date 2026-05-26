Pagellone Serie A 2025/2026: Como più dell'Inter, Milan quanto il Pisa, Juventus meno della Fiorentina, Roma al top
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ATALANTA 6,5
Stagione a due facce, a tratti complicata, ma non poteva essere altrimenti dopo l'addio di Gasperini. Iniziare una nuova era, un nuovo ciclo, non è mai semplice. Juric è stato un buco nell'acqua, con Palladino si sono rivisti invece tratti di vera Atalanta. Dare continuità a livello europeo era fondamentale per il progetto della Dea. La qualificazione in Conference, in tal senso, vale mezzo punto in più.
BOLOGNA 5,5
Quest'anno il Bologna di Italiano ha funzionato a metà. La stagione non è stata negativa (i rossoblù hanno concluso a -3 dall'Atalanta) ma dopo le ultime annate è inevitabile aspettarsi qualcosa di più. Troppa discontinuità e uno spogliatoio meno coeso, con la questione Orsolini come esempio. L'impressione è che siano stati fatti più passi indietro che avanti a livello progettuale.
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CAGLIARI 6,5
Alla prima stagione sulla panchina di una squadra di Serie A, Pisacane ha fatto complessivamente un bel lavoro, salvandosi abbastanza tranquillamente e valorizzando i giovani, su tutti Palestra e Mendy. La vittoria a San Siro contro il Milan all'ultima giornata, senza nulla da chiedere al campionato, è stata un po' come il saggio di fine anno.
COMO 9
Il vero capolavoro di questa Serie A si trova in riva al lago. Una stagione praticamente perfetta, quella del Como, un progetto da prendere come esempio a livello mondiale. Ok le risorse, ok gli investimenti, ma nel calcio sappiamo bene che i soldi da soli non bastano. Fino a tre anni fa i lariani concludevano il campionato di Serie B al 13° posto. Oggi si preparano a giocare la Champions. Una meritatissima Champions.
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CREMONESE 4,5
Dopo una super partenza che faceva presagire ben altro (al termine del girone d'andata era addirittura a +9 dalla zona retrocessione), la Cremo non ha visto più luce e nemmeno l'arrivo di Giampaolo ha salvato la situazione. Nel girone di ritorno i grigiorossi hanno perso 13 partite su 19. Un crollo francamente inspiegabile per una squadra che aveva mostrato solidità e gioco.
FIORENTINA 5,5
Allora, di base la stagione della Fiorentina rimane un mezzo disastro. Tuttavia, tirarsi fuori dalla situazione nella quale si era cacciata la Viola non era semplice e neppure scontato, nonostante la qualità della rosa. Alla 15a giornata, dopo la sconfitta interna col Verona, la Fiorentina era ultima, senza vittorie, e a -8 dalla salvezza. Vanoli sembrava aver perso completamente il controllo dello spogliatoio, ma passo dopo passo è riuscito a rimettere la squadra in carreggiata, salvandola senza troppi patemi. Poteva e doveva andare meglio, ma anche decisamente peggio...
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GENOA 6
Salvezza doveva essere e salvezza è stata. De Rossi ha riportato entusiasmo e un gioco sicuramente più propositivo, valorizzando giocatori che sembravano smarriti, ma la stagione del Genoa è stata fondamentalmente in linea con le aspettative. Non ci aspettavamo picchi, ma nemmeno la retrocessione.
INTER 8,5
Mezzo punto in meno del Como, ma siamo là. Anche Chivu, come Fabregas, ha fatto un capolavoro che non può e non deve essere sottovalutato. Se pensate a come aveva raccolto l'Inter, distrutta sotto tutti i punti di vista dal 5-0 di Monaco di Baviera, tra lo scetticismo generale, la vittoria dello Scudetto con tre giornate d'anticipo è un qualcosa che in pochi avrebbero immaginato. L'Inter si è rialzata, si è ritrovata, proprio nel momento in cui sembrava essersi persa.
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JUVENTUS 4,5
Per gli investimenti sul mercato, per il nome che porta, pensare che la Juventus non parteciperà alla prossima edizione della Champions League è un fallimento su tutta la linea. Il problema inizialmente sembrava Tudor, ma alla fine neanche un 'vecchio saggio' come Spalletti è riuscito a raggiungere quello che a inizio stagione era l'obiettivo minimo dei bianconeri. Troppa confusione, poca chiarezza e mancanza di personalità, a tutti i livelli. La fotografia sono i punti Champions buttati contro Verona e Fiorentina.
LAZIO 5,5
Stagione anonima, senza guizzi, sia a livello collettivo che individuale. Una stagione vissuta sulla scia dei continui screzi tra Sarri e Lotito, praticamente mai in linea sulle scelte di mercato (dal caso Romagnoli all'acquisto di Ratkow, bollato ancor prima di mettere piede a Formello). In un clima del genere la mancata qualificazione alle coppe europee è stato il finale più ovvio.
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LECCE 7
Di Francesco ce l'ha fatta, non è più il 'gatto nero', ha spezzato la maledizione conquistando la sua prima salvezza in Serie A. E francamente l'ha meritata, al netto della bella storia. Sulla carta il Lecce aveva uno degli organici peggiori del campionato, Di Francesco si è ritrovato a ridosso dell'inizio della stagione senza Krstovic (che l'anno scorso aveva segnato più della metà dei goal del Lecce) e i rimpiazzi non sono stati all'altezza. Ha lavorato con le (poche) armi che aveva, portando a casa l'obiettivo.
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MILAN 4
Un fallimento peggiore anche di quello della Juventus. Perché lo scorso 8 marzo, dopo la vittoria nel derby, i rossoneri sognavano addirittura lo Scudetto ed erano a +9 (sì, nove punti) dal quinto posto. Pensare di non qualificarsi neppure alla Champions era totalmente fuori discussione. Impossibile, dai. Eppure dopo il ko con la Lazio della settimana successiva, il Milan è crollato. Si è buttato via nella maniera più incredibile. La sconfitta col Cagliari è la diagnosi definitiva che c'è più di qualcosa che non va. E non solo in campo o in panchina.
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NAPOLI 7-
Vero che il Napoli non è stato mai realmente in lotta per lo Scudetto, ma è anche vero che la stagione dopo l'ultimo tricolore degli azzurri ce la ricordiamo tutti. Disastro totale e 10° posto finale. Conte non vuole alibi per gli infortuni, ma che abbiano influito sul campionato del Napoli non ci sono dubbi. Un campionato concluso comunque al 2° posto dietro l'Inter e con una qualificazione in Champions praticamente mai in discussione. E di questi tempi, guardando altrove, non è scontato.
PARMA 7,5
Il Parma si è salvato con quattro giornate d'anticipo con un allenatore straniero alla prima esperienza in Serie A. Vi basta per giustificare il voto? Se non vi basta possiamo aggiungere che Cuesta ha valorizzato alla grande alcuni elementi della rosa come Circati, Troilo, Keita e lo stesso Pellegrino, che comunque è arrivato a un passo dalla doppia cifra. Ha chiesto e ottenuto Strefezza che si è rivelato un valore aggiunto nella seconda parte di campionato. "Però che noia vederlo giocare... ". Una noia che è valsa al Parma 9 punti in più rispetto alla passata stagione.
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PISA 4
Lo sapevamo sin dall'inizio che la salvezza del Pisa non sarebbe stata una passeggiata, ma come piazza e ambizioni ci aspettavamo qualcosa di più. Che potesse lottare un po' di più. Invece i remi in barca sono stati tirati praticamente subito. Frutto anche di scelte discutibili sia a livello tecnico (con l'esonero di Gilardino) che in sede di calciomercato, con quasi 20 milioni di euro spesi a gennaio senza trovare una reale direzione.
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ROMA 8
La Champions a Roma, sponda giallorossa, mancava da 7 anni. Gasperini al primo colpo ha fatto centro, mettendosi alle spalle Juventus e Milan. La società ha capito al momento giusto che avrebbe dovuto fare all-in sul Gasp e così ha fatto. Lo ha reso il 'deux ex machina' della Roma, gli ha preso Malen e ha rinunciato a un intoccabile come Ranieri per dare pieni poteri al tecnico. Una scelta vincente che si è tramutata in cinque vittorie nelle ultime cinque giornate e nel terzo posto finale.
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SASSUOLO 7,5
Dopo il Como, la squadra più bella da vedere in questa stagione di Serie A è stata proprio il Sassuolo di Fabio Grosso. Gioco rapido, verticale, divertente. Un tridente da 24 goal complessivi e la valorizzazione di giocatori come Koné e Muharemovic, tra gli altri. Per un momento i neroverdi hanno persino flirtato con l'Europa, chiudendo il campionato all'11° posto da neopromossi, senza mai essere coinvolti nella lotta salvezza.
TORINO 5,5
Spiace dirlo, ma l'ennesima stagione da Torino. Dodicesimo posto e l'unica vera soddisfazione di aver chiuso il campionato da imbattuto nei due derby contro la Juventus, cosa che non succedeva da 24 anni. Ma può bastare? C'è sempre l'impressione che i granata possano fare di più, ma quel 'di più' non lo fanno mai, rimanendo nell'anonimato nonostante una rosa che a livello collettivo ed individuale potrebbe perlomeno ambire ad obiettivi più importanti.
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UDINESE 7
Non ci dimentichiamo che Runjaic in estate si è visto portare via in un colpo solo Lucca, Thauvin, Samardzic, Bijol e Perez, praticamente tutta la spina dorsale della squadra. Poteva essere una stagione complicata, invece l'Udinese ha chiuso il campionato nella parte sinistra della classifica, con 50 punti. Ha messo Zaniolo in condizione di vivere probabilmente la migliore stagione della carriera, ha valorizzato un talento purissimo come Atta, portato Solet definitivamente al top e reso Davis uno degli attaccanti più decisivi della Serie A.
VERONA 4,5
Ok, ci aspettavamo un Verona che avrebbe faticato per salvarsi, ma quest'anno gli scaligeri se la sono giocata proprio malissimo. E di fatto l'epilogo lo avevamo praticamente già visto nel girone d'andata. Non ha praticamente mai lottato per la salvezza e l'ennesima intuizione di Sogliano (con l'acquisto di Bowie a gennaio) non ha invertito la tendenza. Una sola vittoria nel girone di ritorno e retrocessione più che mai meritata.
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