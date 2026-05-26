Pagellone Serie A 2025/2026: Como più dell'Inter, Milan quanto il Pisa, Juventus meno della Fiorentina, Roma al top

La Champions a Roma, sponda giallorossa, mancava da 7 anni. Gasperini al primo colpo ha fatto centro, mettendosi alle spalle Juventus e Milan. La società ha capito al momento giusto che avrebbe dovuto fare all-in sul Gasp e così ha fatto. Lo ha reso il 'deux ex machina' della Roma, gli ha preso Malen e ha rinunciato a un intoccabile come Ranieri per dare pieni poteri al tecnico. Una scelta vincente che si è tramutata in cinque vittorie nelle ultime cinque giornate e nel terzo posto finale.