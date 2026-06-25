Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM

NON PERDETEVI NEANCHE UN ATTIMO DEI MONDIALI

Il tuo pass illimitato per risultati, aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti
Esplora
South Africa v Korea Republic: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Stefano Silvestri

Colpo del Sudafrica che scrive la storia, Messico senza freni, Corea del Nord costretta a sperare, Repubblica Ceca eliminata

Coppa del Mondo
Cechia vs Messico
Cechia
Messico
Sudafrica vs Corea del Sud
Sudafrica
Corea del Sud

Maseko è l'uomo della storia per il Sudafrica, che per la prima volta passa la fase a gironi. Delusione Corea del Sud: ora è terza. Messico a punteggio pieno, disastro Repubblica ceca.

Pubblicità

L'impresa della notte è del Sudafrica: gli africani battono la Corea del Sud di misura, la superano in classifica e si qualificano ai sedicesimi di finale dei Mondiali davanti al Messico, primo a punteggio pieno.

L'uomo della storia per i Bafana Bafana, che mai prima di oggi avevano superato la fase a gironi, è Maseko: sinistro vincente al 63', servito peraltro da un Moremi entrato in campo qualche secondo prima, e palla all'angolino per la festa sudafricana. Nel primo tempo proprio Maseko era stato uno dei più pericolosi.

Nell'altra gara del girone, tutto facile per il Messico: i padroni di casa hanno agevolmente la meglio sulla Repubblica Ceca e conquistano la terza vittoria in tre partite. Anche se devono metterci più di un tempo per sbloccare il punteggio. Poi è goleada: apre Chavez al 55' con un sinistro piazzato, raddoppio di Quinones in mischia qualche minuto più tardi, tris nel recupero di Fidalgo. In campo nella ripresa anche il milanista Gimenez, ma soprattutto l'immortale Memo Ochoa, quasi 41 anni.

Il Messico chiude così al primo posto con 9 punti in 3 partite, senza aver sbagliato un solo colpo. Ma l'impresa è quella del Sudafrica, che supera la Corea del Sud e termina seconda, festeggiando una qualificazione inattesa. Asiatici costretti ora ad aspettare e incrociare le dita per capire se potranno almeno rientrare tra le migliori terze. Mentre la Repubblica Ceca finisce quarta ed è eliminata senza se e senza ma.

  • PAGELLE REPUBBLICA CECA-MESSICO

    Male in blocco la Repubblica Ceca, in cui si salvano in pochissimi. Hlozek non punge, così come Schick quando entra in campo a partita in corso. Eliminazione inevitabile e meritata per i cechi.

    Tutto facile nel secondo tempo per il Messico, che ha di nuovo in Quinones uno dei propri trascinatori. Chavez sblocca la partita, bene il gioiellino Mora. In generale, promossi con lode gli uomini di Aguirre.

    REPUBBLICA CECA (3-4-2-1): Kovar 5.5; Holes 5, Hranac 5, Krejci 5.5; Coufal 6, Sadilek 5, Cerv 5 (64' Soucek 5.5), Doudera 5; Sulc 5 (56' Provod 5.5), Visinsky 6 (64' Schick 5.5); Hlozek 5 (87' Chory sv). Ct. Koubek

    MESSICO (4-3-3): Rangel 6 (78' Ochoa sv); Sanchez 6.5, Reyes 6.5, Montes 6.5, Chavez 7 (78' Gallardo sv); Romo 6.5 (63' Vargas 6), Alvarez 6.5, Mora 7 (72' Fidalgo 6.5); Alvarado 6.5, Martinez 6 (63' Gimenez 6), Quinones 6.5. Ct. Aguirre

    • Pubblicità

  • PAGELLE SUDAFRICA-COREA DEL SUD

    L'uomo della storia per il Sudafrica è Maseko, autore del goal che porta i Bafana Bafana alla fase a eliminazione diretta di un Mondiale per la prima volta nella storia. Ma è ottimo l'ingresso in campo di Moremi, autore dell'assist decisivo. Bene anche Mofokeng.

    Delude la Corea del Sud: Son parte dalla panchina e incide poco una volta entrato in campo, Lee Kang-in del PSG tenta di battersi ma non riesce ad evitare la sconfitta.

    SUDAFRICA (4-2-3-1): Williams 6.5; Mudau 6.5, Okon 6.5, Mbokazi 6.5, Modiba 6.5; Sithole 6.5, Mbatha 6.5; Maseko 7.5 (74' Rayners sv), Mofokeng 7 (79' Adams sv), Appollis 6.5 (61' Moremi 7); Makgopa 6. Ct. Broos

    COREA DEL SUD (3-4-2-1): Kim Seung-Gyu 6.5; Lee Han-beom 6.5, Kim Min-jae 6 (65' Park Jin-sub 5.5), Lee Ki-hyuk 5.5; Seol Young-woo 5.5, Hwang In-beom 5.5, Paik Seung-ho 5.5 (46' Kim Jin-kyu 6), Lee Tae-seok 5.5 (46' Castrop 6); Lee Kang-in 6, Hwang Hee-chan 5.5 (46' Son Heung-min 5.5); Oh Hyeon-gyu (73' Cho Gue-sung sv). Ct. Hong Myung-bo

  • Pubblicità
    Pubblicità