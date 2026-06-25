L'impresa della notte è del Sudafrica: gli africani battono la Corea del Sud di misura, la superano in classifica e si qualificano ai sedicesimi di finale dei Mondiali davanti al Messico, primo a punteggio pieno.

L'uomo della storia per i Bafana Bafana, che mai prima di oggi avevano superato la fase a gironi, è Maseko: sinistro vincente al 63', servito peraltro da un Moremi entrato in campo qualche secondo prima, e palla all'angolino per la festa sudafricana. Nel primo tempo proprio Maseko era stato uno dei più pericolosi.

Nell'altra gara del girone, tutto facile per il Messico: i padroni di casa hanno agevolmente la meglio sulla Repubblica Ceca e conquistano la terza vittoria in tre partite. Anche se devono metterci più di un tempo per sbloccare il punteggio. Poi è goleada: apre Chavez al 55' con un sinistro piazzato, raddoppio di Quinones in mischia qualche minuto più tardi, tris nel recupero di Fidalgo. In campo nella ripresa anche il milanista Gimenez, ma soprattutto l'immortale Memo Ochoa, quasi 41 anni.

Il Messico chiude così al primo posto con 9 punti in 3 partite, senza aver sbagliato un solo colpo. Ma l'impresa è quella del Sudafrica, che supera la Corea del Sud e termina seconda, festeggiando una qualificazione inattesa. Asiatici costretti ora ad aspettare e incrociare le dita per capire se potranno almeno rientrare tra le migliori terze. Mentre la Repubblica Ceca finisce quarta ed è eliminata senza se e senza ma.