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Portogallo CongoGetty/GOAL
Lelio Donato

Il Portogallo di Cristiano Ronaldo passa da secondo: solo pari con la Colombia, Congo qualificato come migliore terza, eliminato Cannavaro

Coppa del Mondo
Colombia vs Portogallo
RD Congo vs Uzbekistan
Colombia
Portogallo
RD Congo
Uzbekistan

Delude il Portogallo che contro la Colombia rischia anche di perdere: finisce 0-0 ma i lusitani devono accontentarsi del secondo posto e ai sedicesimi affronteranno la Croazia. Eliminato invece l'Uzbekistan di Cannavaro che subisce la rimonta della Repubblica Democratica del Congo.

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Niente da fare per il Portogallo che stecca di nuovo contro la Colombia e si qualifica ai sedicesimi come secondo del Gruppo K proprio alle spalle dei Cafeteros. Passa anche la Repubblica Democratica del Congo grazie alla vittoria contro l'Uzbekistan di Cannavaro, ultimissimo con zero punti ed ovviamente eliminato.

Molto deludente la prestazione offerta dai lusitani, inferiori in tutto rispetto alla Colombia che nel finale si vede anche annullare il goal della possibile vittoria per un fuorigioco millimetrico. Il milanista Leao entra bene mentre Conceiçao della Juventus resta in panchina per tutta la gara così come il futuro rossonero Gonçalo Ramos. Ora ai sedicesimi il Portogallo affronterà la Croazia, poi possibile ottavo contro la Spagna. La strada, insomma, è in salita. La Colombia invece se la vedrà col Ghana.

Eliminazione e terza sconfitta su tre invece per l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro che pure contro la Repubblica Democratica del Congo passa in vantaggio grazie al goal dell'ex giallorosso Shomurodov. Poi però escono gli africani che pareggiano su rigore grazie a un clamoroso errore di Khusanov del Manchester City e poi trovano altre due reti: ora la sfida all'Inghilterra nei sedicesimi.



  • PAGELLE PORTOGALLO-COLOMBIA

    Lucumi (6.5) solita certezza, il migliore però è l'altro Jhon ovvero Arias (7.5), James Rodriguez (7) non ha dimenticato come si tira, Luis Diaz (6) non brilla.


    Cristiano Ronaldo (5) non si accende mai, solo un grande Diogo Costa (7.5) evita la sconfitta, Cancelo (5) e Nuno Mendes (4.5) disastrosi, Vitinha (5) irriconoscibile, Leao (6) uno dei pochi a salvarsi.


    COLOMBIA (5-3-2): Vargas 6.5; S.Arias 6.5 (87' Munoz sv), Lucumì 6.5, Sanchez 6.5, Puerta 6.5, Machado 6; Arias 7.5 (76' Castano 6), Lerma 6.5 (60' Rios 6), James Rodriguez 7 (76' Quintero 6.5); Luis Diaz 6, Cordoba 6 (60' Suarez 6). CT: Lorenzo

    PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa 7.5, Cancelo 5 (46' Dalot 5.5), Ruben Dias 6, Renato Veiga 6, Mendes 4.5 (92' Nunes sv); R. Neves 5.5 (46' J.Neves 5), Vitinha 5 (70' Samu Costa 5.5), Bruno Fernandes 5; Pedro Neto 6, Joao Felix 5.5 (70' Leao 6), Cristiano Ronaldo 5. CT: Martinez


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  • PAGELLE RD CONGO-UZBEKISTAN

    Mbuku (7) sempre acceso, Wan-Bissaka (6.5) cresce alla distanza, Mayele (7) entra e la decide, Wissa (7) trasforma il rigore con freddezza.


    Khusanov (4) disastroso, Shomurodov (7) illude Cannavaro, Fayzullaev (6.5) fa giocate intelligenti, Khamdamov (5) non si vede mai.


    RD CONGO (4-3-3): Mpasi 6; Wan-Bissaka 6.5, Tuenzebe 6, Mbemba 6, Masuaku 6 (83' Kayembe); Mbuku 7 (72' Elia 6.5), Moutoussamy 6 (72' Mukau 6), Sadiki 6; Cipenga 5.5 (72' Bongonda 6), Bakambu 5.5 (51' Mayele 7), Wissa 7. CT: Desabre.

    UZBEKISTAN (5-4-1): Nematov; Khusanov 4, Alijonov 5.5, Ashurmatov 6, Nasruellaev 5.5, Urozov 5.5 (82' Sergeev sv); Mozgovoy 6.5 (82' Iskanderov sv), Shukurov 6 (58' Khamrobekov 5), Khamdamov 5 (59' Ganiev 6), Fayzullaev 6.5 (73' Urunov 5.5); Shomurodov 7. CT: Cannavaro.



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