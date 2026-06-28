Niente da fare per il Portogallo che stecca di nuovo contro la Colombia e si qualifica ai sedicesimi come secondo del Gruppo K proprio alle spalle dei Cafeteros. Passa anche la Repubblica Democratica del Congo grazie alla vittoria contro l'Uzbekistan di Cannavaro, ultimissimo con zero punti ed ovviamente eliminato.
Molto deludente la prestazione offerta dai lusitani, inferiori in tutto rispetto alla Colombia che nel finale si vede anche annullare il goal della possibile vittoria per un fuorigioco millimetrico. Il milanista Leao entra bene mentre Conceiçao della Juventus resta in panchina per tutta la gara così come il futuro rossonero Gonçalo Ramos. Ora ai sedicesimi il Portogallo affronterà la Croazia, poi possibile ottavo contro la Spagna. La strada, insomma, è in salita. La Colombia invece se la vedrà col Ghana.
Eliminazione e terza sconfitta su tre invece per l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro che pure contro la Repubblica Democratica del Congo passa in vantaggio grazie al goal dell'ex giallorosso Shomurodov. Poi però escono gli africani che pareggiano su rigore grazie a un clamoroso errore di Khusanov del Manchester City e poi trovano altre due reti: ora la sfida all'Inghilterra nei sedicesimi.