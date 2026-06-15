Ousmane Dembélé e la chiave per vincere il secondo Pallone d'Oro: guidare la Francia alla vittoria dei Mondiali

Con il gol del pareggio nei supplementari, Mbappé ha raggiunto quota quattro reti nelle fasi finali, superando di un gol Hurst, Vavá, Pelé e Zidane. Aveva solo 23 anni. Sembrava l’alba di una nuova era. Forse non sarebbe diventato il GOAT, ma appariva l’erede designato di Messi.
Quattro anni dopo, però, Mbappé non ha ancora vinto un Pallone d’Oro né una Champions League. Ousmane Dembélé, invece, potrebbe collezionarne due di entrambi entro l’estate, lo stesso Dembélé che, secondo L’Équipe, giocò così male la finale del 2022 da non meritare nemmeno un voto.