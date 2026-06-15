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Ousmane Dembele France GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Ousmane Dembélé e la chiave per vincere il secondo Pallone d'Oro: guidare la Francia alla vittoria dei Mondiali

Analysis
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O. Dembele
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Storie
Francia vs Senegal

Quattro anni fa in Qatar, Lionel Messi ha chiuso il dibattito sul “più grande di tutti i tempi” guidando l’Argentina alla vittoria sulla Francia in finale. Nella squadra avversaria, però, c’era un giocatore con il talento per riaprire la discussione. Quel giocatore era Kylian Mbappé, che in quella finale superò Messi conquistando la Scarpa d'Oro grazie a una tripletta, la prima in una finale dal 1966.

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Con il gol del pareggio nei supplementari, Mbappé ha raggiunto quota quattro reti nelle fasi finali, superando di un gol Hurst, Vavá, Pelé e Zidane. Aveva solo 23 anni. Sembrava l’alba di una nuova era. Forse non sarebbe diventato il GOAT, ma appariva l’erede designato di Messi.

Quattro anni dopo, però, Mbappé non ha ancora vinto un Pallone d’Oro né una Champions League. Ousmane Dembélé, invece, potrebbe collezionarne due di entrambi entro l’estate, lo stesso Dembélé che, secondo L’Équipe, giocò così male la finale del 2022 da non meritare nemmeno un voto.

  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-LIVERPOOLAFP

    Dolorosamente dissoluto

    La velocità di Dembélé era un problema per gli avversari in Qatar. Come Mbappé, sapeva bruciare i terzini partendo da fermo. Ma le somiglianze finivano lì.

    Mbappé è una minaccia costante in area, mentre Dembélé, troppo altalenante, delude quando conta.

    Il ricordo più vivido del suo periodo al Barcellona resta l’immagine di lui che, quasi scusandosi, rialza un incredulo Messi dopo aver sprecato un’occasione clamorosa contro il Liverpool in semifinale di Champions League 2019.

    Eppure, anche per i suoi standard già bassi, la sua prova a Lusail è stata disastrosa.

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  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    "Incidente stradale"

    Dembélé e Ángel Di María, nove anni più vecchio, giocavano sulla stessa fascia. L’abbinamento sembrava sbilanciato e lo è stato, ma non come previsto.

    Di María ha seminato il panico sulla fascia destra argentina, conquistando il rigore che Messi ha trasformato in apertura, dopo averlo “trattato come un ragazzino”, come ha commentato Gary Neville su ITV, e poi ha raddoppiato al 36’.

    Dembélé non ha nemmeno visto l’intervallo: Didier Deschamps l’ha sostituito, e Stuart Pearce ha parlato della “peggior partita” mai vista da un professionista.

    "Ha provocato il rigore e sbagliato quasi ogni passaggio", ha aggiunto l'ex terzino sinistro inglese, commentando una prestazione definita "un incidente stradale" e conclusa dopo soli 41 minuti.

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  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ESPANYOLAFP

    Talento sprecato

    Quella finale ha confermato la reputazione di Dembélé come il più grande spreco di talento naturale nel calcio.

    Dopo un esordio promettente al Borussia Dortmund nel 2016-17 e il trionfo con la Francia a Russia 2018, ha lasciato il Barcellona nel 2023 con l’etichetta di più grande flop della storia blaugrana.

    Da allora, però, è diventato una leggenda al Paris Saint-Germain soprattutto grazie a Luis Enrique.

  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-PSGAFP

    "Difendi come un pazzo"

    In un documentario Movistar, Luis Enrique incita Mbappé a essere un esempio.

    «Ho letto che ti piace Michael Jordan», dice lo spagnolo durante una riunione di analisi video con l’attaccante francese. «Michael Jordan avrebbe preso i suoi compagni per le palle e avrebbe difeso come un pazzo».

    Mbappé non ha mai fatto suo il messaggio, mentre Dembélé alla fine l'ha assimilato.

    Escluso dalla partita di Champions contro l'Arsenal del 1° ottobre 2023 per «non aver rispettato le aspettative», Dembélé è diventato, secondo Luis Enrique, un «giocatore diverso» e una persona migliore.

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  • DembeleGiuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP

    "Valore aggiunto"

    Il cambiamento di rendimento e atteggiamento di Dembélé si nota soprattutto nelle tre partite del PSG contro i Gunners, in cui è stato titolare e ha contribuito alle vittorie parigine, compresa la finale di Champions League a Budapest, dove ha segnato il gol del pareggio su rigore.

    La scelta dell’allenatore di spostarlo al centro dell’attacco a tre ha esaltato il suo talento, ma ciò che colpisce di più oggi è la sua capacità di pressare dalla prima linea.

    "Ora ha un valore aggiunto con la palla", ha dichiarato entusiasta Luis Enrique. "Ecco perché è un vincitore del Pallone d'Oro." E tra qualche mese potrebbe difenderlo.

  • FBL-WC-2026-FRA-TRAININGAFP

    Non più un enfant terrible

    Dembélé torna in campo ai Mondiali per la prima volta dopo Lusail. È il momento ideale per lasciare il segno, pur in ritardo, sul palcoscenico più prestigioso del calcio.

    Ancora senza gol nel torneo, potrebbe finalmente timbrare il cartellino in un attacco francese che, oltre a Mbappé, include Michael Olise, una vera macchina da assist.

    Non si affida più solo alla velocità: oggi mostra equilibrio, concretezza e un efficace pressing.

    A differenza del grande amico Mbappé, l’ex enfant terrible ha finalmente maturato una visione di gioco più completa, e questo potrebbe portargli nuovi riconoscimenti individuali pur mettendo sempre la squadra al primo posto.

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