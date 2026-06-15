Ousmane Dembélé e la chiave per vincere il secondo Pallone d'Oro: guidare la Francia alla vittoria dei Mondiali

Dembélé e Ángel Di María, nove anni più vecchio, giocavano sulla stessa fascia. L’abbinamento sembrava sbilanciato e lo è stato, ma non come previsto.

Di María ha seminato il panico sulla fascia destra argentina, conquistando il rigore che Messi ha trasformato in apertura, dopo averlo “trattato come un ragazzino”, come ha commentato Gary Neville su ITV, e poi ha raddoppiato al 36’.

Dembélé non ha nemmeno visto l’intervallo: Didier Deschamps l’ha sostituito, e Stuart Pearce ha parlato della “peggior partita” mai vista da un professionista.

"Ha provocato il rigore e sbagliato quasi ogni passaggio", ha aggiunto l'ex terzino sinistro inglese, commentando una prestazione definita "un incidente stradale" e conclusa dopo soli 41 minuti.