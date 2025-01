Oudin e Sansone fuori lista al Lecce, lo ha annunciato Corvino: "Ho già parlato con loro"

Il dirigente salentino delinea le linee guida del mercato: "Arriveranno due esterni". E su un nuovo attaccante: "Serve un po' di sano realismo".

Terzultimo assieme al Cagliari e attualmente in zona retrocessione, il Lecce dovrà modificare qualcosa a gennaio all'interno della propria rosa: lo chiede a gran voce la piazza, ne è conscio anche il responsabile dell'area tecnica giallorossa Pantaleo Corvino.

Il dirigente si è presentato in sala stampa in mattinata per presentare Jesper Karlsson, ovvero il primo acquisto del Lecce nella finestra invernale del mercato: l'esterno arrivato in prestito dal Bologna è già stato convocato per la partita contro il Lecce, entrando in campo negli ultimi minuti.

Ma i movimenti del Lecce saranno presumibilmente tanti. E presupporranno anche un paio di tagli dolorosi, già confermati da Corvino.