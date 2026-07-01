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Cristiano Ronaldo knockouts GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

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Otto partite, zero goal: Cristiano Ronaldo non ha mai segnato in una fase a eliminazione diretta dei Mondiali, una maledizione da interrompere col Portogallo

Analysis
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C. Ronaldo
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Storie
Portogallo vs Croazia

Giovedì, contro la Croazia, Cristiano Ronaldo proverà per la prima volta a segnare nella fase a eliminazione diretta dei Mondiali.

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Ronaldo non ha mai vinto il Mondiale né espresso il meglio di sé nei momenti chiave. È undicesimo nella classifica dei marcatori di tutti i tempi con 10 gol, tutti segnati nella fase a gironi.

Come mai uno dei finalizzatori più letali della storia del calcio non ha ancora segnato nella fase a eliminazione diretta dei Mondiali? E che possibilità ha di sbloccarsi contro la Croazia a Toronto?

  • English forward Wayne Rooney (R) leavesAFP

    2006: LA POLEMICA DELL'OCCHIOLINO

    Nel 2006, al suo primo Mondiale, Ronaldo entrò nella storia come il più giovane portoghese a segnare ai Mondiali, realizzando un rigore nella vittoria per 2-0 sull’Iran nella seconda giornata del Gruppo D. Fu il suo unico gol in quel torneo.

    Aveva solo 21 anni ed era ancora un’ala veloce, non il centravanti prolifico di oggi, perciò non segnare nelle quattro partite a eliminazione diretta, che videro il Portogallo chiudere al quarto posto, non sorprese. Tuttavia, il suo carattere finì sotto i riflettori in Germania.

    In semifinale, persa 1-0 contro la Francia, fu fischiato ad ogni tocco perché ritenuto responsabile dell’espulsione del compagno di club Wayne Rooney, colpevole di un fallo su Ricardo Carvalho nei quarti contro l’Inghilterra.

    «L’ho visto avvicinarsi all’arbitro e indicargli il cartellino, e penso che abbia davvero oltrepassato il limite», ha dichiarato il centrocampista dei Three Lions Steven Gerrard. «Se fosse uno dei miei compagni di squadra, ne sarei assolutamente disgustato. Dopo l’espulsione di Wayne, [Ronaldo] ha fatto l’occhiolino alla panchina e ai suoi compagni di squadra, e questo la dice lunga sul tipo di persona che è».

    Frank Lampard ha aggiunto: «È suo compagno di squadra al Manchester United e fa una cosa del genere. Non è bello. Ci avevano detto che chi provava a far prendere un cartellino giallo o rosso sarebbe stato punito, ma non è successo».

    Ronaldo, che aveva trasformato il rigore decisivo nella vittoria ai rigori contro l’Inghilterra, ha insistito nel dire di non aver fatto nulla di male, ma il gruppo di studio tecnico della FIFA non era d’accordo e, per una questione di sportività, ha nominato Lukas Podolski miglior giovane del torneo al posto del portoghese.

    «Vogliamo un comportamento corretto e ammetto che siamo stati critici al riguardo», ha dichiarato il capo del gruppo, Holger Osieck. «I giocatori dovrebbero essere modelli di riferimento e il fair play è fondamentale».

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  • FBL-WC2010-MATCH56-ESP-PORAFP

    2010: "UNA TRISTEZZA INIMMAGINABILE"

    Al Mondiale 2010 Ronaldo era capitano e leader del Portogallo. L’eliminazione agli ottavi lo colpì duramente: in Sudafrica segnò solo una volta, il sesto gol nella vittoria 7-0 sulla Corea del Nord, interrompendo un digiuno di 16 mesi.

    «Mi sento completamente affranto, frustrato e pervaso da una tristezza inimmaginabile», ammise dopo la sconfitta per 1-0 contro la Spagna, futura campione.

    In patria è stato criticato per aver scaricato la colpa della sconfitta sull’allenatore, dicendo ai giornalisti: «Chiedetelo a Carlos Queiroz».

    Ronaldo ha poi chiarito di non voler mancare di rispetto a nessuno: «Ho detto di rivolgere la domanda all’allenatore perché Queiroz stava tenendo la conferenza stampa. Sono un essere umano, soffro e ho il diritto di farlo da solo. So di essere il capitano e mi assumo le mie responsabilità».

    Queiroz ha replicato che non avrebbe mai tollerato «che qualcuno si ponesse al di sopra degli interessi della nazionale».

    «Il Portogallo ha bisogno di Ronaldo e Ronaldo ha bisogno della nazionale», ha dichiarato Queiroz all’AFP. «Ma se questa maglia mette a disagio alcuni giocatori, non hanno motivo di farne parte».

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  • Portugal v Ghana: Group G - 2014 FIFA World Cup BrazilGetty Images Sport

    2014: FUORI AI GIRONI

    Ronaldo ha garantito al Portogallo la qualificazione ai Mondiali 2014 segnando tutti e quattro i gol nella vittoria sugli spareggi contro la Svezia. In Brasile, però, pur dichiarandosi “al 100% della forma” nonostante i problemi al ginocchio e alla coscia, è apparso solo l’ombra di se stesso.

    In Brasile ha deluso: quasi invisibile nella sconfitta per 4-0 con la Germania, ha poi servito l’assist a Varela contro gli Stati Uniti e segnato il 2-1 al Ghana, ma il Portogallo è arrivato terzo nel Gruppo G e non ha superato il turno.

    Ronaldo è stato criticato per non aver sfruttato occasioni che di solito trasforma, ma l’allenatore Paulo Bento lo ha difeso.

    «Non è giusto colpevolizzare singoli giocatori», ha dichiarato il ct portoghese. «Abbiamo commesso errori in tre partite e questo ci ha penalizzato. La responsabilità di non aver raggiunto l'obiettivo è mia».

    «Cristiano di solito è molto efficace, ma stavolta non ci è riuscito. Tuttavia, non intendo attribuire la responsabilità a un singolo giocatore.»

  • TOPSHOT-FBL-WC-2018-MATCH49-URU-PORAFP

    2018: SHOCK A SOCHI

    Ronaldo non avrebbe potuto sognare un inizio migliore ai Mondiali 2018: ha segnato una tripletta nel 3-3 contro la Spagna, inclusa la sua prima punizione in un grande torneo, regalando al Portogallo un punto prezioso.

    «Sono molto felice, è un record personale, un altro traguardo nella mia carriera, ma la cosa più importante è mettere in risalto ciò che ha fatto la squadra», ha dichiarato entusiasta il capitano della Seleção. «Abbiamo affrontato una delle squadre favorite per la vittoria del Mondiale, siamo stati in vantaggio due volte e abbiamo pareggiato, e penso che sia stato un risultato giusto. La squadra sta andando molto bene e sicuramente faremo bene». Ma non è andata così.

    Pur avendo condotto il Portogallo agli ottavi, in eliminazione diretta non ha segnato né servito assist, e la Seleção è stata sorpresa 2-1 dall’Uruguay a Sochi.

    Avendo già 33 anni, molti pensarono che quella sarebbe stata la sua ultima Coppa del Mondo. Lui però restò vago sul futuro in Nazionale.

    «Non è il momento giusto per parlarne», ha dichiarato alla FIFA, «ma sono sicuro che la nostra nazionale resterà tra le migliori al mondo, con giocatori straordinari e un gruppo giovane e ambizioso. Sono contento di questo».

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  • FBL-WC-2022-MATCH60-MAR-PORAFP

    2022: SEMBRAVA L'ULTIMO MONDIALE

    Ronaldo era arrivato in Qatar con la solita sicurezza: voleva zittire i critici dopo l’uscita caotica dal Manchester United e vincere l’unico trofeo che gli mancava. È tornato a casa con la stessa polemica che aveva lasciato Old Trafford: la sua reputazione è stata offuscata da scatti d’ira pubblici e da voci secondo cui avrebbe minacciato di lasciare il ritiro del Portogallo dopo essere stato escluso dalla formazione titolare contro la Svizzera, match che la squadra di Fernando Santos ha vinto 6-1 grazie alla tripletta del suo sostituto, Gonçalo Ramos.

    «Si è detto e scritto molto, ma la mia dedizione al Portogallo non è mai venuta meno», ha scritto sui social il giorno dopo l’eliminazione ai quarti contro il Marocco. «Ho sempre lottato per l’obiettivo di tutti e non volterei mai le spalle ai miei compagni e al mio Paese».

    «Per ora non c’è altro da dire. Grazie, Portogallo. Grazie, Qatar. Lasciamo che il tempo sia un buon consigliere e che ognuno tragga le proprie conclusioni».

    In molti pensavano che per lui fosse finita ai massimi livelli: aveva segnato un solo rigore, all’esordio contro il Ghana, e aveva reagito male quando Fernando Santos lo aveva sostituito nella sconfitta contro la Corea del Sud.

    Dopo le panchine contro Svizzera e Marocco, un Ronaldo visibilmente commosso si era diretto subito verso il tunnel dopo la sconfitta contro il Marocco. Aveva 37 anni e due gare senza reti nella fase a gironi. Anche per un campione abituato a sfidare il tempo, un altro Mondiale sembrava ormai impossibile.

    «Vincere un Mondiale per il Portogallo era il sogno più grande e ambizioso della mia carriera», ha scritto suInstagram. «Nelle mie cinque partecipazioni ai Mondiali in 16 anni, giocando con grandi calciatori e sostenuto da milioni di portoghesi, ho dato il massimo. Ho lasciato tutto in campo. Non mi sono mai tirato indietro e non ho mai rinunciato a quel sogno. Purtroppo, quel sogno è finito ieri».

  • Colombia v Portugal: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    2026: E' ORA DI INTERROMPERE LA MALEDIZONE?

    Subito dopo il 5-0 al Uzbekistan, Ronaldo ha urlato alla telecamera: «Sono tornato!». Ma non tutti erano convinti, anche perché aveva deluso all’esordio contro la Repubblica Democratica del Congo.

    La doppietta contro la 60ª del ranking non sembrava sufficiente a sancirne il ritorno, e la prudenza è stata confermata dalla sua prova opaca contro la Colombia, che ha chiuso prima nel Gruppo K dopo lo 0-0 di Miami.

    Ora la Seleção affronterà la Croazia di Luka Modrić, oltre il suo apice ma ancora pericolosa. Stesso discorso per Ronaldo: a 41 anni ha dimostrato di saper segnare ai Mondiali, ma deve finalmente timbrare il cartellino nella fase a eliminazione diretta. A te la parola, Cristiano…

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