Nel 2006, al suo primo Mondiale, Ronaldo entrò nella storia come il più giovane portoghese a segnare ai Mondiali, realizzando un rigore nella vittoria per 2-0 sull’Iran nella seconda giornata del Gruppo D. Fu il suo unico gol in quel torneo.

Aveva solo 21 anni ed era ancora un’ala veloce, non il centravanti prolifico di oggi, perciò non segnare nelle quattro partite a eliminazione diretta, che videro il Portogallo chiudere al quarto posto, non sorprese. Tuttavia, il suo carattere finì sotto i riflettori in Germania.

In semifinale, persa 1-0 contro la Francia, fu fischiato ad ogni tocco perché ritenuto responsabile dell’espulsione del compagno di club Wayne Rooney, colpevole di un fallo su Ricardo Carvalho nei quarti contro l’Inghilterra.

«L’ho visto avvicinarsi all’arbitro e indicargli il cartellino, e penso che abbia davvero oltrepassato il limite», ha dichiarato il centrocampista dei Three Lions Steven Gerrard. «Se fosse uno dei miei compagni di squadra, ne sarei assolutamente disgustato. Dopo l’espulsione di Wayne, [Ronaldo] ha fatto l’occhiolino alla panchina e ai suoi compagni di squadra, e questo la dice lunga sul tipo di persona che è».

Frank Lampard ha aggiunto: «È suo compagno di squadra al Manchester United e fa una cosa del genere. Non è bello. Ci avevano detto che chi provava a far prendere un cartellino giallo o rosso sarebbe stato punito, ma non è successo».

Ronaldo, che aveva trasformato il rigore decisivo nella vittoria ai rigori contro l’Inghilterra, ha insistito nel dire di non aver fatto nulla di male, ma il gruppo di studio tecnico della FIFA non era d’accordo e, per una questione di sportività, ha nominato Lukas Podolski miglior giovane del torneo al posto del portoghese.

«Vogliamo un comportamento corretto e ammetto che siamo stati critici al riguardo», ha dichiarato il capo del gruppo, Holger Osieck. «I giocatori dovrebbero essere modelli di riferimento e il fair play è fondamentale».