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Alessandro Bastoni Sandro Tonali ItalyGetty
Leonardo Gualano

Ottimismo per Bastoni e Tonali recuperato: buone notizie per Gattuso in vista di Italia-Irlanda del Nord

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
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Italia vs Irlanda del Nord
Irlanda del Nord

Gennaro Gattuso, contro l'Irlanda del Nord, dovrebbe poter contare su un gruppo quasi al completo: cresce l'ottimismo anche per Bastoni.

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Il conto alla rovescia per Italia-Irlanda del Nord è partito da tempo e ormai è arrivato alle sue battute finali.

La Nazionale azzurra scenderà in campo sabato sera a Bergamo nell'andata dei playoff, con il chiaro obiettivo di tenere vivo il suo sogno Mondiale.

La sfida contro la 'Green & White Army', metterà in palio la possibilità di affrontare una tra Galles e Bosnia-Erzegovina nella partita che sancirà quale sarà la squadra che riuscirà a far suo uno dei pass qualificazione ancora a disposizione.

La marcia di avvicinamento degli Azzurri alla gara con l'Irlanda del Nord, è stata accompagnata dai dubbi relativi alle condizioni di alcuni elementi del gruppo di Rino Gattuso ma, secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', gli ultimi allenamenti hanno lasciato in eredità soprattutto sensazioni positive.

  • BASTONI SULLA STRADA GIUSTA

    E' presto probabilmente per dire se Alessandro Bastoni riuscirà a fa sua una maglia da titolare, ma la sensazione è quella che il suo rientro possa essere meno complicato di quanto immaginato solo fino a pochi giorni fa.

    Il centrale dell'Inter, tra tutti gli elementi in dubbio, sembrava quello più diffide da recuperare, ma nelle ultime sedute ha dimostrato di essere sulla strada giusta, arrivando anche a calciare il pallone.

    Reduce da un infortunio alla caviglia che lo ha costretto anche a saltare l'ultima partita di campionato contro la Fiorentina, nei giorni scorsi ha portato avanti un programma di terapie specifiche iniziato alla Pinetina e completato a Coverciano.

    I miglioramenti sono stati evidenti, tanto che nella giornata di martedì ha potuto anche effettuare allunghi con cambi di direzione.

    La sua presenza in campo dal 1' verrà decisa solo a ridosso del calcio d'inizio, comunque però dovrebbe essere regolarmente a disposizione di Gattuso per la sfida di Bergamo.


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  • Mancini Italy desktopGetty Images

    MANCINI HA PRESO PARTE ALLA PARTITELLA

    Segnali positivi sono arrivati anche da altri due dei difensori convocati da Gattuso per questi playoff: Mancini e Calafiori.

    Il primo si era fermato dopo un tempo di Roma-Lecce a causa di un problema ad un polpaccio che, in un primo tempo, aveva fatto temere un possibile forfait. Con il passare delle ore è però emerso che non si trattava di un vero e proprio infortunio, bensì di un semplice affaticamento.

    Un contrattempo che non gli ha impedito di allenarsi agli ordini di Gattuso ed anzi ha lavorato insieme ai compagni prendendo parte anche alla partitella contro i giovani dell'Empoli.

    Cosa che ha fatto anche Calafiori che veniva dato in non perfette condizioni, ma che sarà regolarmente a disposizione e pronto a vestire una maglia da titolare.

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  • BENE ANCHE TONALI

    Tra i giocatori che nei giorni scorsi avevano destato maggiori preoccupazioni, c'era Sandro Tonali.

    Nel corso della sfida di Champions League con il Barcellona, aveva riportato un problema alla coscia sinistra che però sembra essere già alle spalle.

    Come spiegato da 'La Gazzetta dello Sport', si è allenato con una discreta intensità e non ci sono dubbi sulla sua presenza a centrocampo in una mediana che dovrebbe essere completata da Barella e Locatelli.

  • Gianluca Scamacca ItalyGetty Images

    SOLO SCAMACCA CERTAMENTE OUT

    L'unico tra i giocatori a disposizione di Gattuso che certamente non sarà della partita contro l'Irlanda del Nord, è Gianluca Scamacca.

    L'attaccante dell'Atalanta è alle prese con una lesione muscolo-fasciale dell'adduttore destro e non ha preso parte alle ultime sedute di allenamento a Coverciano.

    Ha invece lavora con il gruppo solo nella prima metà della seduta Politano, che nella giornata di lunedì aveva avvertito un fastidio al polpaccio sinistro. In questo caso non dovrebbe trattarsi di nulla di preoccupante e dovrebbe dunque essere a disposizione per la sfida di Bergamo.


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