Ottimismo per Bastoni e Tonali recuperato: buone notizie per Gattuso in vista di Italia-Irlanda del Nord

Il conto alla rovescia per Italia-Irlanda del Nord è partito da tempo e ormai è arrivato alle sue battute finali.
La Nazionale azzurra scenderà in campo sabato sera a Bergamo nell'andata dei playoff, con il chiaro obiettivo di tenere vivo il suo sogno Mondiale.
La sfida contro la 'Green & White Army', metterà in palio la possibilità di affrontare una tra Galles e Bosnia-Erzegovina nella partita che sancirà quale sarà la squadra che riuscirà a far suo uno dei pass qualificazione ancora a disposizione.
La marcia di avvicinamento degli Azzurri alla gara con l'Irlanda del Nord, è stata accompagnata dai dubbi relativi alle condizioni di alcuni elementi del gruppo di Rino Gattuso ma, secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', gli ultimi allenamenti hanno lasciato in eredità soprattutto sensazioni positive.