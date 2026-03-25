Ottimismo per Bastoni e Tonali recuperato: buone notizie per Gattuso in vista di Italia-Irlanda del Nord

Segnali positivi sono arrivati anche da altri due dei difensori convocati da Gattuso per questi playoff: Mancini e Calafiori.

Il primo si era fermato dopo un tempo di Roma-Lecce a causa di un problema ad un polpaccio che, in un primo tempo, aveva fatto temere un possibile forfait. Con il passare delle ore è però emerso che non si trattava di un vero e proprio infortunio, bensì di un semplice affaticamento.

Un contrattempo che non gli ha impedito di allenarsi agli ordini di Gattuso ed anzi ha lavorato insieme ai compagni prendendo parte anche alla partitella contro i giovani dell'Empoli.

Cosa che ha fatto anche Calafiori che veniva dato in non perfette condizioni, ma che sarà regolarmente a disposizione e pronto a vestire una maglia da titolare.