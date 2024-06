Ottavi di finale a tinte tricolori: 4 allenatori italiani ancora in corsa a Euro 2024

Quattro allenatori in corsa a Euro 2024: Spalletti con l'Italia, Montella con la Turchia, Tedesco col Belgio e Calzona con la Slovacchia. Out Rossi.

Terminata la fase a gironi, a Euro 2024 si inizia a fare tremendamente sul serio con il quadro completo degli ottavi di finale che, dopo due giorni di riposo, scatterranno sabato 29 giugno.

Sono sedici le squadre rimaste a comporre il tabellone della rassegna continentale e che daranno vita a otto sfide da dentro fuori, utili per determinare quali saranno le 8 nazionali che potranno continuare ad alimentare il loro sogno di arrivare il 14 luglio a Berlino per provare a giocarsi il trofeo.

In attesa che la parola passi come sempre al campo, quel che è certo è che gli ottavi di finale saranno a forti tinte tricolori: in corsa per la vittoria finale, infatti, ci sono ancora ben quattro commissari tecnici italiani: Luciano Spalletti, Vincenzo Montella, Domenico Tedesco e Francesco Calzona. Chi invece non è riuscito ad unirsi alla compagnia è Marco Rossi, eliminato ai gironi alla guida dell'Ungheria.