Dopo la qualificazione dell'Inter, stasera si decidono le ultime 4 qualificate ai quarti di finale. Tensione alle stelle per il derby di Madrid.

L'Inter ha rispettato il pronostico, ha battuto il Feyenoord anche al ritorno e si è qualificata per i quarti di finale di Champions League. E come i nerazzurri, anche il Barcellona, il Bayern e il PSG, quest'ultimo grazie a un'impresa in casa del Liverpool.

Questa sera, mercoledì 12 marzo, si completa il quadro degli ottavi di finale. Sono di nuovo quattro le partite in programma: Lille-Borussia Dortmund, Aston Villa-Club Brugge, Atletico Madrid-Real Madrid e Arsenal-PSV.

Alle 18.45 si parte con la gara di Lille, incertissima: all'andata al Signal-Iduna Park è terminata 1-1. E poi spazio alle partite delle 21. Qualificazione indirizzata per l'Aston Villa, che ha vinto 3-1 in Belgio, e soprattutto per l'Arsenal grazie al clamoroso 7-1 ottenuto in Olanda. Tensione alle stelle infine per il derby di Madrid (2-1 per i Blancos all'andata).

Ecco dunque il programma della serata di Champions, quella che condurrà dritta verso i quarti di finale, con le scelte degli allenatori.