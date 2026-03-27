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Leonardo Gualano

Ostacolo Bosnia per l'Italia, Pjanic avverte gli Azzurri: "Devono aspettarsi una bolgia lì"

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
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Bosnia ed Erzegovina vs Italia
Bosnia ed Erzegovina

L'ex centrocampista di Roma e Juventus, in vista della sfida tra Italia e Bosnia-Erzegovina, spiega: "Lo stadio metterà tanta pressione".

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Un altro momento della verità, quello che questa volta stabilirà in maniera definitiva se l'Italia prenderà parte o meno ai prossimi Mondiali.

La Nazionale azzurra affronterà, il prossimo 31 marzo a Zenica, la Bosnia-Erzegovina nella finale del playoff che metteranno in palio uno degli ultimi pass per i campionati del Mondo.

Una sfida che si giocherà al Bilino Polje, uno stadio molto piccolo e che tra l'altro avrà anche capienza ridotta a causa di una sanzione imposta dalla FIFA.

Gli spettatori presenti saranno circa 8800 ma, come spiegato da Miralem Pjanic, una delle leggende del calcio bosniaco, a 'Sky Sport Unplugged', ad attendere gli Azzurri si sarà comunque un'autentica bolgia.

  • "LA BOSNIA HA RITROVATO AUTOSTIMA"

    "Sarà una bella partita tra due squadre che hanno fatto buoni percorsi di qualificazione. La Norvegia è stata meritatamente prima nel girone dell'Italia e la Bosnia si stava qualificando direttamente fino all'80' della sfida con l'Austria, poi abbiamo preso questo goal che ancora una volta ci ha costretto ai playoff. Sarà una gara molto complicata, ma la Bosnia ha ritrovato autostima, l'allenatore ha fatto un grande lavoro, c'è grande spirito, l'uno combatte per l'altro. Forse ci sono meno individulità di prima, ma c'è grande senso di appartenenza e ci sono giovani che si sono presi responsabilità. Li vedo molto motivati".


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  • "L'ITALIA DEVE ASPETTARSI UNA BOLGIA"

    "L'Italia deve aspettarsi una bolgia. Io penso che ci sarà un'atmosfera che nemmeno io ho vissuto, c'è tanto entusiasmo in questo momento, la Bosnia si fermerà per questa partita".

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  • "I GIOCATORI SI SENTIRANNO SCOMODI ALLO STADIO"

    "Lo stadio è da 11mila posti, ma sembreranno 25mila. Lo stadio è vecchio, i giocatori si sentiranno scomodi, entreranno in spogliatoi che saranno diversi da quelli che ci sono negli stadi nei quali giocano. Si sentiranno forse un po' impauriti, ci sarà tantissima pressione quando entreranno sul campo, si va a giocare nei Balcani. Lì non ci sono posti VIP, anche loro saranno in piedi a cantare e a sostenere la Bosnia fino alla fine".


  • "UN GRANDISSIMO AMBIENTE"

    "Mi aspetto un grandissimo ambiente, ho visto che i biglietti non ci sono già più. Sarà uno spettacolo ed una bella festa".

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