Ostacolo Bosnia per l'Italia, Pjanic avverte gli Azzurri: "Devono aspettarsi una bolgia lì"

"Sarà una bella partita tra due squadre che hanno fatto buoni percorsi di qualificazione. La Norvegia è stata meritatamente prima nel girone dell'Italia e la Bosnia si stava qualificando direttamente fino all'80' della sfida con l'Austria, poi abbiamo preso questo goal che ancora una volta ci ha costretto ai playoff. Sarà una gara molto complicata, ma la Bosnia ha ritrovato autostima, l'allenatore ha fatto un grande lavoro, c'è grande spirito, l'uno combatte per l'altro. Forse ci sono meno individulità di prima, ma c'è grande senso di appartenenza e ci sono giovani che si sono presi responsabilità. Li vedo molto motivati".



