Ostacolo Bosnia per l'Italia, Pjanic avverte gli Azzurri: "Devono aspettarsi una bolgia lì"

Un altro momento della verità, quello che questa volta stabilirà in maniera definitiva se l'Italia prenderà parte o meno ai prossimi Mondiali.
La Nazionale azzurra affronterà, il prossimo 31 marzo a Zenica, la Bosnia-Erzegovina nella finale del playoff che metteranno in palio uno degli ultimi pass per i campionati del Mondo.
Una sfida che si giocherà al Bilino Polje, uno stadio molto piccolo e che tra l'altro avrà anche capienza ridotta a causa di una sanzione imposta dalla FIFA.
Gli spettatori presenti saranno circa 8800 ma, come spiegato da Miralem Pjanic, una delle leggende del calcio bosniaco, a 'Sky Sport Unplugged', ad attendere gli Azzurri si sarà comunque un'autentica bolgia.