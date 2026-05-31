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Claudio D'Amato

Osimhen via dal Galatasaray? Non convocato dalla Nigeria, il ct: "Potrebbe cambiare squadra"

Calciomercato
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Nigeria

L'esclusione di Victor Osimhen dai convocati della Nigeria per le amichevoli europee contro Polonia e Portogallo viene spiegata con uno scoop di mercato dal ct Chelle: "Potrebbe cambiare club, non è positivo far giocare chi non è al 100%". Dalla Premier alla Juve: gli scenari.

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Clamorose novità sul futuro di Victor Osimhen.


A fornirle è Eric Chelle, commissario tecnico della Nigeria, che non ha convocato il bomber del Galatasaray per le amichevoli delle Aquile contro Polonia e Portogallo.


Motivo? A detta del selezionatore, c'entra il mercato.

  • OSIMHEN NON CONVOCATO DALLA NIGERIA

    La Nazionale nigeriana è impegnata in una tourneé europea, che a stretto giro la vedrà sfidare in sequenza prima Zielinski e soci e successivamente Cristiano Ronaldo, Leao & co.


    Ebbene, per il duplice impegno, Chelle ha scelto di rinunciare ad Osimhen.

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  • "POTREBBE CAMBIARE SQUADRA"

    Il perché, nella conferenza stampa seguita al 3-0 ottenuto sempre in amichevole contro la Giamaica, il ct lo ha spiegato senza alcun tipo di filtro:


    "Victor potrebbe cambiare club, quindi ho preferito che restasse a casa. Far scendere in campo un giocatore senza che sia pronto al 100% non è positivo".

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  • DOVE PUÒ ANDARE OSIMHEN?

    Insomma, il matrimonio tra Osi e il Galatasaray - consolidato dall'acquisto a titolo definitivo dal Napoli compiuto lo scorso luglio - rischia già di concludersi.


    Nonostante amore e feeling sbandierati da ambo i lati, la sessione estiva potrebbe regalare la cessione del 9: dove?


    Lo scenario principe prevederebbe un suo trasferimento in Premier League, terreno fertilissimo per le ambizioni di Victor a cui il diretto interessato a più riprese ha strizzato l'occhio negli ultimi anni: in tal senso, i rumors che lo accostano al Manchester United vanno monitorati con attenzione.

  • OSIMHEN ALLA JUVENTUS?

    Ad affievolire la suggestione Osimhen-Juve, cavalcata per la presenza in panchina del mentore Scudettato Spalletti e dalle parole dolci dispensate dal calciatore in occasione dell'incrocio andato in scena nel Playoff di Champions (con annessa mancata esultanza dopo il goal allo Stadium, divenuta virale), ci si mette invece la clausola anti-Italia che il Napoli avrebbe inserito nel contratto di vendita della punta al Galatasaray.


    Il club di Istanbul, come evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, qualora trasferisse Osi ad una squadra di Serie A dovrebbe pagare agli azzurri una penale di 70 milioni quest'estate e di 50 nel 2027: dal 2028, invece, il Gala sarebbe 'libero' di negoziare con società del Bel Paese.


    Ecco perché, dopo le parole di Chelle, la pista inglese prende quota.

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