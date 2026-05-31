Osimhen via dal Galatasaray? Non convocato dalla Nigeria, il ct: "Potrebbe cambiare squadra"

Ad affievolire la suggestione Osimhen-Juve, cavalcata per la presenza in panchina del mentore Scudettato Spalletti e dalle parole dolci dispensate dal calciatore in occasione dell'incrocio andato in scena nel Playoff di Champions (con annessa mancata esultanza dopo il goal allo Stadium, divenuta virale), ci si mette invece la clausola anti-Italia che il Napoli avrebbe inserito nel contratto di vendita della punta al Galatasaray.
Il club di Istanbul, come evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, qualora trasferisse Osi ad una squadra di Serie A dovrebbe pagare agli azzurri una penale di 70 milioni quest'estate e di 50 nel 2027: dal 2028, invece, il Gala sarebbe 'libero' di negoziare con società del Bel Paese.
Ecco perché, dopo le parole di Chelle, la pista inglese prende quota.