Osimhen via dal Galatasaray? Non convocato dalla Nigeria, il ct: "Potrebbe cambiare squadra" Calciomercato Galatasaray Nigeria

L'esclusione di Victor Osimhen dai convocati della Nigeria per le amichevoli europee contro Polonia e Portogallo viene spiegata con uno scoop di mercato dal ct Chelle: "Potrebbe cambiare club, non è positivo far giocare chi non è al 100%". Dalla Premier alla Juve: gli scenari.

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