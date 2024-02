Osimhen torna e segna: come sarebbe cambiata la stagione del Napoli con lui in campo

Il nigeriano spera di mettersi alle spalle una stagione travagliatissima. E Calzona, a differenza di Garcia e Mazzarri, di poter contare su di lui.

A Victor Osimhen è bastato un lampo, uno solo, per ricordare a tutti chi sia veramente. Se n'è accorto Iñigo Martinez, scherzato dal suo movimento. Se n'è accorto Ter Stegen, battuto dal suo destro. Se n'è accorto il Barcellona. E naturalmente se n'è accorto il Napoli.

Prima partita dopo la Coppa d'Africa, e dopo la tribuna di sabato contro il Genoa, e il nigeriano è andato subito a segno. Come è abituato a fare da anni, del resto: dal 2018/19 non è mai sceso sotto la doppia cifra nei campionati nazionali che ha disputato.

Quest'anno Osimhen è a 7 in Serie A. Un bottino risibile per uno come lui, ricordando in particolar modo l'andamento della scorsa stagione. Ma i motivi sono ben noti al pubblico. E, chiaramente, hanno condizionato l'intero andamento dell'annata del Napoli, crollato a metà classifica a pochi mesi dal titolo di campione d'Italia.