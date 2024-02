L'attaccante era atteso in città nella mattinata di giovedì ma il rientro slitta, presenza in forte dubbio per Napoli-Genoa.

Il Napoli aspetta il rientro di Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano, quattro giorni dopo la finale della Coppa d'Africa, non è ancora tornato. In realtà Osimhen era atteso all'aeroporto di Capodichino giovedì mattina intorno alle ore 8, ma qualcosa è andato storto. Il nigeriano a Napoli non si è visto ed il suo rientro sembra destinato a slittare almeno di alcune ore a causa di un disguido tecnico. L'articolo prosegue qui sotto