Osimhen furioso in diretta Instagram: i motivi della rabbia dell'attaccante del Napoli

L'attaccante di proprietà del Napoli perde la pazienza, prima di essere bloccato da un collaboratore del CT.

Sarà un'estate particolare per Victor Osimhen, cui futuro al Napoli appare incerto: stando a quanto affermato negli scorsi mesi da Aurelio De Laurentiis, l'attaccante nigeriano potrebbe lasciare la formazione azzurra, ma non vi sono conferme in tal senso.

Intanto, Osimhen fa parlare di sè: lo fa con una diretta su Instagram nel corso della quale ha perso la pazienza, diventando una furia.

Destinatario delle sue parole il Commissario Tecnico della Nigeria, Finidi George, che negli scorsi giorni non è stato carinissimo con l'attaccante del Napoli.