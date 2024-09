Osimhen al Galatasaray, perché può essere un affare per tutti: tra campo e bilancio

L’operazione Osimhen-Galatasaray mette d’accordo tutti: i motivi che hanno spinto Napoli, giocatore e club turco a chiudere l’affare.

La bomba di mercato arriva quando la campagna trasferimenti in Italia si è già chiusa: come riportato da ‘Sky Sport’, nella prossima stagione Victor Osimhen giocherà in prestito al Galatasaray.

Operazione possibile perché il calciomercato in Turchia è ancora aperto (chiuderà il 13 settembre), mentre i club italiani – nonostante le operazioni in entrata siano ormai chiuse – possono cedere un calciatore.

E Osimhen, viste le ultime vicissitudini, era addirittura finito fuori dalla lista Serie A. Quello che porterà il nigeriano al Galatasaray è un affare che mette d’accordo tutti: il Napoli, il club turco e l’attaccante. Andiamo ad analizzare il perché.