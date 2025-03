Orsolini tra Bologna e Nazionale: "Italiano miglior allenatore in Italia. Spalletti? Non devo convincere nessuno"

Orsolini si gode la favola rossoblù, allontana il mercato e in chiave Italia evidenzia: "Dicevano che non difendevo, ora mi faccio un mazzo così".

(Nuova) favola Bologna da un lato, niente Nazionale dall'altro.

A stonare col momento d'oro di Riccardo Orsolini è la mancata inclusione nelll'Italia 2.0, che ha visto il capitano rossoblù restar fuori dai convocati per il doppio match con la Germania. Motivi prettamente tattici, sia chiaro, visto che i numeri registrati in stagione dal 7 felsineo non possono che tramutarsi in una chiamata in azzurro.

Orso al 'Resto del Carlino' ha parlato di questo ma soprattutto della clamorosa seconda rincorsa Champions consecutiva degli emiliani, mostrandosi come di consueto genuino e diretto nonché incensando senza mezze misure il comandandante della nave: Vincenzo Italiano.