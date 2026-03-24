Orsolini rinnova col Bologna o va in Arabia Saudita? Può lasciare la Serie A: la firma sul nuovo contratto non arriva, possibile maxi-offerta

Nonostante le difficoltà, il rapporto tra Orsolini e la città resta solidissimo. Dopo la sconfitta contro la Lazio, la squadra è andata sotto la Curva Bulgarelli ricevendo applausi e incoraggiamenti, e lo stesso Orsolini ha chiesto scusa ai tifosi per l’errore dal dischetto con gesti ripetuti e sentiti.

Nelle ore successive, a Casteldebole è comparso uno striscione emblematico: “Il nostro amore non può cambiare per un calcio di rigore”.

Un messaggio rappresenti la sintesi di un legame costruito in nove stagioni, a partire dal debutto del 4 febbraio 2018.

Un percorso lungo che lo ha portato a entrare nella top 20 dei giocatori con più presenze nella storia del club, con 300 partite ufficiali.



