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Bologna FC 1909 v Celtic FC - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport
Alessandro De Felice

Orsolini rinnova col Bologna o va in Arabia Saudita? Può lasciare la Serie A: la firma sul nuovo contratto non arriva, possibile maxi-offerta

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Contratto pronto fino al 2029 ma manca la firma, mentre dalla Saudi Pro League tornano sirene milionarie: il numero 7 rossoblù vive il momento più difficile della stagione.

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Il Bologna trattiene il fiato attorno al futuro di Riccardo Orsolini, diviso tra un rinnovo che tarda ad arrivare e nuove tentazioni dall’Arabia Saudita. 

Come riferisce La Gazzetta dello Sport, il club ha già pronto un contratto fino al 2029 con opzione al 2030 per consacrarlo definitivamente come bandiera rossoblù, ma la firma non è ancora arrivata. 

In parallelo arrivano nuovi segnali dalla Saudi Pro League dopo la maxi offerta già presentata la scorsa estate. 

Tutto questo mentre il numero 7 attraversa un periodo complicato in campo, con prestazioni lontane dagli standard che lo avevano reso decisivo fino alla fine del 2025.

  • MOMENTO DIFFICILE: I NUMERI

    Dall’inizio del 2026 Orsolini ha segnato soltanto due goal, fallendo anche due rigori contro la Lazio e vivendo una crisi realizzativa che sembra non trovare soluzione.

    L’ultimo goal risale addirittura al 29 gennaio in Europa League, con oltre cinquanta giorni di astinenza.

    La gara contro la Lazio ha rappresentato un simbolo di questo momento: la 300ª presenza in rossoblù è coincisa con il terzo errore stagionale dal dischetto, dopo quelli contro Udinese e ancora Lazio in CoppaItalia.

    Un dato anomalo per Orsolini, che prima di questa stagione aveva sbagliato un solo rigore con la maglia del Bologna, contro il Cagliari.


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  • IL LEGAME CON BOLOGNA

    Nonostante le difficoltà, il rapporto tra Orsolini e la città resta solidissimo. Dopo la sconfitta contro la Lazio, la squadra è andata sotto la Curva Bulgarelli ricevendo applausi e incoraggiamenti, e lo stesso Orsolini ha chiesto scusa ai tifosi per l’errore dal dischetto con gesti ripetuti e sentiti.

    Nelle ore successive, a Casteldebole è comparso uno striscione emblematico: “Il nostro amore non può cambiare per un calcio di rigore”.

    Un messaggio rappresenti la sintesi di un legame costruito in nove stagioni, a partire dal debutto del 4 febbraio 2018.

    Un percorso lungo che lo ha portato a entrare nella top 20 dei giocatori con più presenze nella storia del club, con 300 partite ufficiali.


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  • NUMERI DA LEADER E SIMBOLO DEL BOLOGNA

    Il peso di Orsolini nella storia recente del Bologna resta evidente. I suoi 84 goal lo collocano al dodicesimo posto tra i marcatori di sempre del club, con presenze distribuite tra Serie A (266), Coppa Italia, Supercoppa, Champions League ed Europa League.

    Il calciatore marchigiano resta il capocannoniere stagionale con 11 reti e che negli ultimi 20 mesi ha segnato 28 goal, condividendo il primato realizzativo del 2025 con Lautaro Martinez.

    Un rendimento che aveva spinto l’amministratore delegato Claudio Fenucci a definire il suo rinnovo ‘ad honorem’, sottolineando il valore simbolico del giocatore per il club.


  • PERCHÉ ORSOLINI NON FIRMA IL RINNOVO

    Nonostante la volontà del Bologna di prolungare il contratto in scadenza nel 2027, la trattativa resta in stallo.

    Secondo La Gazzetta dello Sport, i contatti con l’agente sono continui ma il nodo economico e i limiti del tetto ingaggi complicano la chiusura dell’accordo.

    La fumata bianca, attesa già nei mesi scorsi, non è ancora arrivata e la trattativa per il prolungamento è in stallo.

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  • L’OMBRA DELL’ARABIA

    Sul tavolo resta concreta anche l’opzione estera. Già a giugno 2025 l’Al Qadsiah - club in cui milita Mateo Retegui - aveva presentato un’offerta da circa 10 milioni di euro di ingaggio per il giocatore e 25 milioni per il Bologna.

    Lo stesso Orsolini aveva ammesso di aver preso in considerazione la proposta, scegliendo però di restare per motivi emotivi e ambientali.

    Oggi, secondo La Gazzetta dello Sport, il club saudita si sarebbe rifatta avanti con nuovi sondaggi, attratto da un profilo che resta appetibile nonostante il momento difficile.

    Il Bologna resta in attesa, con la penna pronta per il rinnovo, mentre Orsolini, a 29 anni, è chiamato a una scelta che intreccia carriera e vita personale.


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