Orsolini rinnova col Bologna o va in Arabia Saudita? Può lasciare la Serie A: la firma sul nuovo contratto non arriva, possibile maxi-offerta

Il Bologna trattiene il fiato attorno al futuro di Riccardo Orsolini, diviso tra un rinnovo che tarda ad arrivare e nuove tentazioni dall’Arabia Saudita.
Come riferisce La Gazzetta dello Sport, il club ha già pronto un contratto fino al 2029 con opzione al 2030 per consacrarlo definitivamente come bandiera rossoblù, ma la firma non è ancora arrivata.
In parallelo arrivano nuovi segnali dalla Saudi Pro League dopo la maxi offerta già presentata la scorsa estate.
Tutto questo mentre il numero 7 attraversa un periodo complicato in campo, con prestazioni lontane dagli standard che lo avevano reso decisivo fino alla fine del 2025.