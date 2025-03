Orsolini protagonista col Bologna per la terza stagione di fila: già in doppia cifra a marzo, segnali per Spalletti

Una sua doppietta ha ribaltato il Cagliari, i goal di Orsolini in campionato a marzo sono già nove: può superare il record personale.

Seconda vittoria consecutiva in rimonta e con identico risultato per il Bologna, che dopo il Milan batte anche il Cagliari e resta in piena corsa per un posto in Champions League.

Stavolta il trascinatore della squadra di Vincenzo Italiano è Riccardo Orsolini, che sta vivendo una stagione da assoluto protagonista. Non la prima, a dire il vero.

Orsolini infatti è sempre andato in doppia cifra nelle ultime due stagioni ma quest'anno potrebbe battere il suo record personale. Il tutto non giocando sempre da titolare.