Lautaro e Orsolini sono i migliori marcatori del 2025. Ma il confronto con gli altri campionati è impietoso

A meno di otto goal da parte di Matias Soulè in Roma-Genoa, dopo l'ultima domenica di Serie A sono stati definiti i migliori marcatori del campionato nel corso dell'anno solare: Riccardo Orsolini e Lautaro Martinez. Un 'successo' a sorpresa per l'esterno del Bologna, che da gennaio a dicembre risulta essere il giocatore con più reti segnate nonostante non giochi certo da rima punta o centravanti di rapina. Più classico invece il primo posto dell'argentino, condiviso con il collega rossoblù dopo la decisiva rete contro l'Atalanta.

Per Orsolini si tratta di un riconoscimento enorme visto il ruolo da esterno, ma che dice tantissimo sullo stato delle prime punte in Serie A, considerando che il solo Lautaro è arrivato a pareggiare i dati da numero uno del rossoblù.

Considerando il numero di partite giocate il Re è ovviamente però un altro, quel Retegui che da gennaio a maggio ha avuto modo di segnare ben tredici reti, mentri Orsolini e Lautaro hanno avuto a disposizione altri cinque mesi per andare oltre la doppia cifra nell'anno solare e superare così l'oriundo di Gattuso.

Il dato di Orsolini, seppur importante per uno dei trascinatori del Bologna di Italiano, è però un chiaro segno di come in Italia siano scomparsi i big capaci di trascinare la propria squadra, anche complice l'infortunio di Lukaku e il già citato saluto da parte di Retegui. Prendendo in esame però gli altri campionati il confronto è in generale impietoso.