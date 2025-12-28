Pubblicità
Riccardo Orsolini BolognaGetty Images
Francesco Schirru

Lautaro e Orsolini sono i migliori marcatori del 2025. Ma il confronto con gli altri campionati è impietoso

Con il goal all'Atalanta, Lautaro ha agganciato Orsolini come miglior marcatore dell'anno solare in Serie A. La media di entrambi non è stata però certo eccezionale, e in generale i bomber sono ormai scomparsi dal campionato italiano. All'estero, invece, i grandi cannonieri esistono.

A meno di otto goal da parte di Matias Soulè in Roma-Genoa, dopo l'ultima domenica di Serie A sono stati definiti i migliori marcatori del campionato nel corso dell'anno solare: Riccardo Orsolini e Lautaro Martinez. Un 'successo' a sorpresa per l'esterno del Bologna, che da gennaio a dicembre risulta essere il giocatore con più reti segnate nonostante non giochi certo da rima punta o centravanti di rapina. Più classico invece il primo posto dell'argentino, condiviso con il collega rossoblù dopo la decisiva rete contro l'Atalanta.

Per Orsolini si tratta di un riconoscimento enorme visto il ruolo da esterno, ma che dice tantissimo sullo stato delle prime punte in Serie A, considerando che il solo Lautaro è arrivato a pareggiare i dati da numero uno del rossoblù.

Considerando il numero di partite giocate il Re è ovviamente però un altro, quel Retegui che da gennaio a maggio ha avuto modo di segnare ben tredici reti, mentri Orsolini e Lautaro hanno avuto a disposizione altri cinque mesi per andare oltre la doppia cifra nell'anno solare e superare così l'oriundo di Gattuso.

Il dato di Orsolini, seppur importante per uno dei trascinatori del Bologna di Italiano, è però un chiaro segno di come in Italia siano scomparsi i big capaci di trascinare la propria squadra, anche complice l'infortunio di Lukaku e il già citato saluto da parte di Retegui. Prendendo in esame però gli altri campionati il confronto è in generale impietoso.

  • LA CLASSIFICA DEL 2025 IN SERIE A

    1. Orsolini, 15 goal in 32 partite
    2. Lautaro, 15 goal in 32 partite
    3. Retegui, 13 goal in 19 partite
    4. Pulisic, 13 goal in 30 partite
    5. Kean, 12 goal in 32 partite
    6. McTominay, 11 goal in 33 partite
    7. Leao, 10 goal in 29 partite
    8. Dovbyk, 9 goal in 26 partite
    9. Krstovic, 9 goal in 32 partite
    10. Yildiz, 9 in 33 partite
    11. Vlasic, 9 goal in 35 partite
    12. Mandragora, 9 goal in 36 partite
  • CERCASI BOMBER IN SERIE A

    La classifica dei migliori marcatori nell'anno solare di Serie A mostra chiaramente come rispetto al passato i cannonieri siano scomparsi. Basti pensare che nella top ten ci sono calciatori come Mandragora, McTominay e Vlasic, nonchè lo stesso primatista Orsolini.

    Le punte? Lautaro ha ottenuto la vittoria, mentre Retegui, come già detto, avrebbe probabilmente tranquillamente conquistato la vetta qualora fosse rimasto in Serie A. 

    Non sono certo rapaci d'area, ma Pulisic e Kean sono riusciti ad entrare nei migliori dieci giocando nel fronte offensivo con un altro collega, così come Leao. Dentro anche Krstovic, prima punta come pochi all'interno della classifica finale dei top.

    All'appello mancano le punte di Napoli e Juventus, con i partenopei che hanno perso Lukaku a lungo negli ultimi mesi (otto goal totali), mentre nei bianconeri non ha certo brillato Vlahovic, così come il nuovo arrivato David.

    E la Roma? Come Lukaku, anche Dovbyk fa i conti con i problemi fisici, ma a livello statistico non è comunque andato oltre le nove reti, una in più del compagno Soulè, in ben 26 partite. Non proprio una media letale.

    A livello di media, del resto, nessuno, se non Retegui, è riuscito a tenere un passo costante: solamente l'ex Atalanta ha avuto modo di segnare almeno un goal ogni due partite.

  • Kylian MbappeGetty Images

    CONFRONTO IMPIETOSO

    Considerando i maggiori tornei europei, Orsolini e Lautaro si trovano al 21esimo posto in virtù delle sue 15 reti in 32 partite. Una media ottima per un esterno, ma minima per una punta.

    Rispetto agli altri campionati, la Serie A è però quella che ha un capocannoniere nettamente con dati più bassi rispetto ai colleghi: entrando nel mondo dei mostri sacri, Haaland ha segnato 27 goal in 29 partite, mentre Mbappé addirittura 39 in 36. 

    Non è da meno Kane con 31 reti in 33 partite, ma anche considerando la Ligue 1 c'è chi ha fatto decisamente meglio dei colleghi di Serie A: Greenwood del Marsiglia ha siglato 22 goal in 34 gare nel corso del 2025.

    I TOP EUROPEI NEL 2025

    1. Mbappé, 39 goal in 36 partite
    2. Kane, 31 goal in 33 partite
    3. Haaland, 27 goal in 29 partite
    4. Greenwood, 22 goal in 34 partite
    5. Guirassy, 20 goal in 32 partite
    6. Lewandowski, 19 goal in 29 partite
    7. Alvarez, 19 goal in 37 partite
    8. Ferran Torres, 18 goal in 31 partite
    9. Schick, 18 goal in 31 partite
    10. Lepaul, 17 goal in 33 partite
    11. Budimir, 17 goal in 36 partite
    12. Mateta, 17 goal in 36 partite

  • I RIGORI IN SERIE A

    I dati del 2025 fotografano una Serie A in cui si segna pochissimo, con le reti spalmate in tutte le zone del campo. 

    Escludendo Retegui dal discorso, essendo partito in estate, i big tre dell'anno solare, prendiamo in esame come ultimo punto i goal su rigore dei migliori ancora in Serie A, ovvero Orsolini, Lautaro e Pulisic.

    Orsolini ha segnato 5 goal sui 15 che lo hanno eletto miglior marcatore del 2025 su rigore, ovvero un terzo, mentre Pulisic ha avuto modo di segnare 3 reti dagli undici metri su 13 totali.

    La palma di miglior marcatore su azione del 2025 è nettamente nelle mani di Lautaro, la prima punta classica più importante dell'anno: nessuno dei suoi 15 goal è arrivato grazie a un calcio di rigore, visto e considerando come il principale incaricato nerazzurro risulti essere Calhanoglu.

