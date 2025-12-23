Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
US Lecce v AC MIlan - Serie AGetty Images Sport
Andrea Ajello

Origi lascia il Milan, accordo per la risoluzione del contratto: quanto risparmia il club rossonero

Si sta per definitivamente concludere la deludente avventura di Divock Origi al Milan: il contratto che lo lega ai rossoneri sarà risolto.

Pubblicità

Nonostante non giochi con il Milan da due anni e mezzo, Divock Origi è rimasto sotto contratto con il club rossonero. Una situazione che però presto cambierà perché l'accordo tra le parti per dirsi addio è ormai fatto. 

L'attaccante belga era arrivato in Italia nell'estate 2022 a parametro zero dopo che aveva lasciato il Liverpool. Una scommessa del Milan che non è riuscita viste come sono andate le cose. 

Nel mezzo anche un prestito infelice al Nottingham Forest prima che tornasse in Italia ma senza riaggregarsi alla squadra e allenandosi da solo, lontano da Milano. 

L'addio di Origi permetterà al club anche di avere un risparmio non dovendo più pagare l'ingaggio dell'attaccante. 

  • MILAN-ORIGI: ACCORDO PER LA RISOLUZIONE

    Dopo aver rifiutato qualsiasi trasferimento nell'ultimo periodo, Origi ha deciso di fare un passo incontro al Milan e risolvere il contratto che ancora lo legherebbe al club fino alla fine della stagione (giugno 2026). 

    L'intesa per dirsi addio è stata raggiunta e adesso si aspetta solo l'ufficialità. Origi sarà quindi un giocatore svincolato e potrà firmare liberamente per un'altra squadra. 

    • Pubblicità

  • ADDIO ORIGI: QUANTO RISPARMIA IL MILAN

    Per il Milan si tratta di una buona notizia, che non cambia nulla dal punto di vista sportivo e di campo ma da quello economico sì. Origi infatti aveva firmato un contratto da  da 4 milioni netti a stagione, più di 300mila euro al mese quindi. 

    Il risparmio quindi sarà circa metà dell'ingaggio annuale di Origi, al netto dell'accordo tra le parti per risolvere il contratto. 

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • ORIGI-MILAN: MATRIMONIO MAI FUNZIONATO

    Origi era arrivato al Milan dopo la vittoria dello scudetto dei rossoneri come rinforzo di esperienza e per ampliare il reparto offensivo. L'investimento per il cartellino è stato inesistente visto che è arrivato a parametro zero ma il contratto firmato invece è stato piuttosto importante e sproporzionato rispetto a quello che poi ha dato ai rossoneri il belga. 

    In totale 36 presenze, tutte nella stagione 2022/2023, l'unica di fatto che ha passato al Milan. Molto spesso però è stato utilizzato a gara in corso e il minutaggio infatti è stato solo poco più di mille minuti. Due goal e un assist, questi i suoi numeri realizzativi al Milan. 

    Ora Origi, a 30 anni, proverà a riscattare gli ultimi anni complicati e a mettersi alle spalle la deludente esperienza in Italia. 

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

Serie A
Milan crest
Milan
MIL
Hellas Verona crest
Hellas Verona
VER
0