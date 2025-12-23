Origi lascia il Milan, accordo per la risoluzione del contratto: quanto risparmia il club rossonero

Origi era arrivato al Milan dopo la vittoria dello scudetto dei rossoneri come rinforzo di esperienza e per ampliare il reparto offensivo. L'investimento per il cartellino è stato inesistente visto che è arrivato a parametro zero ma il contratto firmato invece è stato piuttosto importante e sproporzionato rispetto a quello che poi ha dato ai rossoneri il belga.

In totale 36 presenze, tutte nella stagione 2022/2023, l'unica di fatto che ha passato al Milan. Molto spesso però è stato utilizzato a gara in corso e il minutaggio infatti è stato solo poco più di mille minuti. Due goal e un assist, questi i suoi numeri realizzativi al Milan.

Ora Origi, a 30 anni, proverà a riscattare gli ultimi anni complicati e a mettersi alle spalle la deludente esperienza in Italia.