Origi lascia il Milan, accordo per la risoluzione del contratto: quanto risparmia il club rossonero

Nonostante non giochi con il Milan da due anni e mezzo, Divock Origi è rimasto sotto contratto con il club rossonero. Una situazione che però presto cambierà perché l'accordo tra le parti per dirsi addio è ormai fatto.
L'attaccante belga era arrivato in Italia nell'estate 2022 a parametro zero dopo che aveva lasciato il Liverpool. Una scommessa del Milan che non è riuscita viste come sono andate le cose.
Nel mezzo anche un prestito infelice al Nottingham Forest prima che tornasse in Italia ma senza riaggregarsi alla squadra e allenandosi da solo, lontano da Milano.
L'addio di Origi permetterà al club anche di avere un risparmio non dovendo più pagare l'ingaggio dell'attaccante.